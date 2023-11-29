Динамо — Зенит: прогноз на матч 29.11.2023, Кубок России

Погода за окном вовсю намекает на то, что российским футбольным командам пора уже идти на перерыв. Впереди еще два тура и матчи Кубка России. У команд нижней сетки пауза уже началась почти месяц назад. В верхней сетке в последние дни ноября будут сыграны первые четвертьфинальные поединки. Напомним, что по регламенту в верхней сетке Кубка играют команды РПЛ и проводят в плей-офф по два матча. Победитель выходит в полуфинал, проигравший опускается в 1/4 финала нижней сетки. Между первым и вторым матчем между командами Премьер-лиги как раз и будет та самая зимняя пауза, и до ответных поединков утечет много воды. В любом случае сейчас болельщикам предстоит увидеть все самое интересное.

В четвертьфиналах самым интригующим выглядит противостояние «Динамо» и «Зенита». В памяти еще свежо противостояние этих команд в розыгрыше Кубка прошлого сезона, когда оба коллектива оказались в нижней сетке, и все решала серия пенальти. К тому же и те, и другие набрали неплохой ход в чемпионате. Наверняка тренерам не хотелось бы именно сейчас ставить сезон на паузу. «Зенит» дал покуражиться другим претендентам на лидерство, особенно «Краснодару», но дальше произошло то, что предсказывали многие специалисты и болельщики. В самом начале второго круга команда Сергея Семака возглавила турнирную таблицу. Динамовцы оказались в довольно похожей ситуации. Неудачный старт москвичи компенсировали ускорением ближе к середине первенства и теперь оказались на третьем месте. Календарь у тех и у других позволит, как минимум, остаться на своих местах до начала марта. Матч состоится на ВТБ Арене, начало в 18:15 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х, Ф1 (0), ТБ 3

Динамо

Вообще такой вывески матча могло и не быть. «Динамо» с трудом удалось занять вторую строчку в своей группе D. Правда, тут и квартет оказался самым сильным по составу участников. В соперниках были «Спартак», «Краснодар» и «Пари НН». Если нижегородцы, в основном, поставляли очки, то с двумя остальными соперниками предстояли сложные поединки. После первого круга казалось, что «Динамо» сможет претендовать только на третье место. Бело-голубые оказались единственной командой, которая позволила набрать очки «Пари НН», проиграв в серии пенальти. Правда, затем москвичи выиграли у «Краснодара», но после потерпели разгромное поражение от «Спартака».

Ситуацию пришлось исправлять во втором круге. Спартаковцам ответили тоже разгромом, а в Краснодаре уступили в серии пенальти. Перед последним туром было такое положение, что для гарантированного второго места «Динамо» нужно было выиграть на своем поле у «Нижнего Новгорода». В дебюте матча команды обменялись голами, а победу бело-голубым принес Ярослав Гладышев на третьей компенсированной минуте. «Краснодар» днем ранее выиграл в гостях у «Спартака». Количество очков оказалось одинаковым с динамовцами, но по личным встречам бело-голубые прошли в верхнюю сетку.

С соперником по четвертьфиналу, конечно, не повезло, но впереди два матча, и нужен хотя бы небольшой задел перед весенним поединком. В чемпионате команда Марцела Лички не проигрывает на протяжении семи матчей. В целом у нее только два поражения, это лучший результат среди всех команд наряду с «Краснодаром». Но Кубок это совершенно другая история. Перед вами результаты пяти последних матчей бело-голубых.

Премьер-лига. 29.10.2023, ЦСКА — «Динамо» — 2 : 3

— 2 : Товарищеский. 18.11.2023, «Динамо» — 2DROTS — 2 : 1

— 2DROTS — : 1 Премьер-лига. 12.11.2023, «Динамо» — «Оренбург» — 2 : 0

— «Оренбург» — : 0 Премьер-лига. 06.11.2023, «Сочи» — «Динамо» — 3 : 3

Кубок России. 02.11.2023, «Динамо» — «Нижний Новгород» — 2 : 1

Факты и цифры

«Динамо» 6 раз выигрывало Кубок СССР, и один раз команда становилась обладателем Кубка России в сезоне 1994-1995 года

В розыгрыше минувшего сезона «Динамо» заняло первое место в группе, но в четвертьфинале верхней сетки уступило «Крыльям Советов», а в нижней «Акрону» в полуфинале

Лучший бомбардир команды в сезоне Константин Тюкавин, на его счету 8 забитых мячей, один из них в розыгрыше Кубка

Он же наряду с Диего Лаксальтом лидирует в списке ассистентов, на счету обоих по 4 результативные передачи

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Зенит

Чемпион страны в прошлом сезоне весьма снисходительно отнесся к розыгрышу Кубка России. В группе команда с берегов Невы заняла только третье место, сразу же отправилась в нижнюю сетку, где была та самая серия пенальти и поражение от «Динамо». На этот раз все по-другому. В группе С «Зениту» пришлось играть с самарскими «Крыльями Советов», грозненским «Ахматом» и калининградской «Балтикой». Команда сразу обозначила свое преимущество, переиграв на своем поле «Ахмат» и выиграв в Самаре. В третьем туре случилось гостевое поражение от «Балтики», но оно так и осталось единственным. В результате уверенное первое место.

Жребий в четвертьфинале мог быть гораздо более благосклонным, учитывая все команды, занявшие вторые места в группах. Но что есть, то есть. Теперь придется брать реванш за поражение в прошлом сезоне. «Зенит» первый не только в Кубке, но и в чемпионате сразу же после начала второго круга. В то время как питерцы громили на своем поле «Сочи», их основной соперник на данный момент в чемпионате «Краснодар» уступил в Екатеринбурге. Тот кто хотел получить интригу в чемпионате, будет разочарован, и вновь придется смотреть чемпионскую поступь «Зенита» к шестой победе подряд.

В нашем чемпионате в последние годы имеет значение только первое место. До международной изоляции еще можно было сражаться за зону еврокубков, но сейчас все места ниже первого могут лишь потешить самолюбие. «Зенит» по праву гегемон. Какие бы события не случались в нашем футболе или во вне его сине-бело-голубые остаются образцом стабильности. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Зенита».

Премьер-лига. 25.11.2023, «Зенит» — «Сочи» — 3 : 0

— «Сочи» — : 0 Товарищеский. 18.11.2023, «Нефтчи» — «Зенит» — 2 : 1

— «Зенит» — : 1 Премьер-лига. 11.11.2023, «Зенит» — «Краснодар» — 1 : 1

Премьер-лига. 04.11.2023, «Балтика» — «Зенит» — 0 : 2

— 0 : Кубок России. 31.10.2023, «Зенит» — «Крылья Советов» — 1 : 0

Факты и цифры

«Зенит» Кубок СССР выигрывал один раз в 1944 году, но 4 раза становился обладателем Кубка России, последний раз в сезоне 2019-2020 года

В прошлом сезоне команда вылетела на стадии второго этапа четвертьфинала нижней сетки

Лучший бомбардир команды Матео Кассьерра, на его счету 13 забитых мячей, 1 из них в розыгрыше Кубка

Вендел и Коаудиньо лучшие ассистенты, на счету бразильцев по 4 голевых передачи

История личных встреч Динамо и Зенита

Выяснять отношения команды начали еще в далеком 1938 году в рамках Высшей лиги чемпионата СССР. Первый поединок состоялся в Ленинграде, где москвичи выиграли со счетом 2 : 1. В советские годы это были команды из разных весовых категорий, у «Динамо» двукратное преимущество по победам. Все поменялось в новейшей истории, тут уже у «Зенита» такое же превосходство, но в целом москвичи пока впереди.

Победы «Динамо» — 67

Победы «Зенита» — 54

Ничьи — 44

Самая крупная победа «Динамо» — 8 : 0

Самая крупная победа «Зенита» — 9 : 3

Противостояние «Зенита» и «Спартака» уже стало притчей во языцех, но обратите внимание на последние поединки питерской команды с «Динамо». Они стали не менее принципиальными. Про Кубок прошлого сезона уже упомянули, но каким огненным получился матч первого круга в Санкт-Петербурге с победным голом Вячеслава Грулева на шестой компенсированной минуте. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом.

Премьер-лига. 06.08.2023, «Зенит» — «Динамо» — 2 : 3

— 2 : Премьер-лига. 22.04.2023, «Зенит» — «Динамо» — 3 : 1

— «Динамо» — : 1 Кубок России. 15.03.2023, «Зенит» — «Динамо» — 1 : 1 (пен. 4 : 5 )

— 1 : 1 (пен. 4 : ) Премьер-лига. 16.09.2022, «Динамо» — «Зенит» —0 : 2

—0 : Премьер-лига. 12.12.2021, «Динамо» — «Зенит» — 1 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Динамо — Зенит

Понятно, что все еще можно будет исправить даже в случае поражения той или другой команды, но получить преимущество перед ответным весенним матчем никто не откажется. Еще неизвестно, что там будет через три месяца. Букмекеры считают, что в предстоящем матче преимущество будет у лидера чемпионата. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Динамо» — 3,19

Ничья — 3,65

Победа «Зенита» — 2,19

Такие цифры основаны на последних результатах команды из Северной столицы. С тех пор как «Зенит» в сентября дважды подряд проиграл сначала «Локомотиву», а затем «Оренбургу», команде не то что не проигрывает, они вничью сыграла лишь раз с «Краснодаром». Но ведь и «Динамо» давно не знает поражений, к тому же играть будет на своем поле. На двойной шанс в отношении москвичей вполне неплохой коэффициент — 1,70. К тому же матч должен стать результативным. В последний раз поединок этих команд нулевой ничьей завершился в 2017 году.

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