Где смотреть Динамо Москва – Зенит, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 29 ноября

Теги Зенит ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Футбол

В среду, 29 ноября, сыграют Динамо Москва и Зенит в первом матче четвертьфинала  ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Во сколько играют Динамо Москва – Зенит

  • Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.

Динамо Москва: все новости

Зенит: все новости

ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости

Прогноз на матч Динамо – Зенит

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