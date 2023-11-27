Фабиан Бальбуэна: «Верю, что Тюкавин заиграет в лучших клубах АПЛ»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Константин Тюкавин Футбол

Фабиан Бальбуэна верит, что Константин Тюкавин может заиграть в АПЛ.

«Лучше ни с кем из европейских нападающих его не сравнивать. Он молодой, хороший форвард, который нам помогает. Верю, что он заиграет в лучших клубах АПЛ, потенциал у него для этого есть.

Если он продолжит в том же темпе, думаю, английские клубы обратят на него внимание, и он перейдет к ним уже грядущим летом, это возможно.

Костя – открытый парень, легко выслушивает всю информацию, которую ему говоришь», – заявил защитник «Динамо».

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19 комментариев

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Oleg Olegov
«Тюкавин до сих пор в Динамо?» – сказал Гвардиола на пресс-конференции и с улыбкой ударил кулаком по столу.
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argentina10
Ответ Жаргал Шадапов
Для начала пусть заиграет в Рпл
а чем он в РПЛ не заиграл??? в основе клуба играет в этом сезоне постоянно, который находится на третьем месте....гол+ пас с этим тоже нормально все..
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ЗлойМайор
Все правильно. Верьте. А потом слова его агента почитайте и перестанете верить, что он вообще где-то ещё окажется кроме Динамо.
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Dinamik1
Тюкавин это наш ликвид.Станем чемпионами тогда можно отпускать.
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argentina10
Тюка всегда будет любимчик....наш пиндюк..
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Александр Комиссаров
Ответ Чернокожий
Да нет конечно, у него ни скорости, ни техники, тем более для АПЛ, да и он сам понимает, кроме как в России ему платить никто не будет такие деньги .....
смысли нскорости ?ни техники?обоснуй,раз сказал
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Иван Иванов
Ответ Oleg Olegov
«Тюкавин до сих пор в Динамо?» – сказал Гвардиола на пресс-конференции и с улыбкой ударил кулаком по столу.
Внимательно материал изучаете)))
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Filimon4ik
Ответ Жаргал Шадапов
Для начала пусть заиграет в Рпл
А чем собственно Тюкавин сейчас занимается?
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argentina10
Ответ IlyaGrain
Могу ошибаться, но неужели для АПЛ хватит 8 голов в РПЛ за сезон?
разговор не про АПЛ, а что он ЕЩЕ в РПЛ НЕ заиграл..
понятно, что он не Месси или Рональду по таланту, но парень реально одаренный и для РПЛ очень даже силен..
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Do Cent
У него есть все данные чтобы заиграть в АПЛ, просто скорей всего его не позовут,потому что он русский.
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Oleg Olegov
Ответ Иван Иванов
Внимательно материал изучаете)))
Спасибо, стараюсь запоминать бесполезные цитаты и факты, потому что выделяться и гордиться больше нечем)))
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IlyaGrain
Ответ argentina10
а чем он в РПЛ не заиграл??? в основе клуба играет в этом сезоне постоянно, который находится на третьем месте....гол+ пас с этим тоже нормально все..
Нормально всё будет когда он на таком уровне хотя бы 2 полных сезона ровно пройдёт. Чалов тоже в его возрасте наколотил на лучшего бомбардира , а потом слился на несколько лет, до прошлого сезона .
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argentina10
Ответ IlyaGrain
Нормально всё будет когда он на таком уровне хотя бы 2 полных сезона ровно пройдёт. Чалов тоже в его возрасте наколотил на лучшего бомбардира , а потом слился на несколько лет, до прошлого сезона .
да он и в том сезоне нормально отыграл, пусть и не всегда в основе выходил, но забивал и пасовал регулярно.....два сезона - это не заиграл???
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IlyaGrain
Ответ argentina10
да он и в том сезоне нормально отыграл, пусть и не всегда в основе выходил, но забивал и пасовал регулярно.....два сезона - это не заиграл???
Могу ошибаться, но неужели для АПЛ хватит 8 голов в РПЛ за сезон?
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WelcomeBackPURE
Ответ Чернокожий
Да нет конечно, у него ни скорости, ни техники, тем более для АПЛ, да и он сам понимает, кроме как в России ему платить никто не будет такие деньги .....
Шта?
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Александр Комиссаров
Ответ Чернокожий
Всё просто посмотри кто в Англии играет на его позиции и всё будет понятно
ну ну
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