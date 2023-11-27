Фабиан Бальбуэна: «Верю, что Тюкавин заиграет в лучших клубах АПЛ»
Фабиан Бальбуэна верит, что Константин Тюкавин может заиграть в АПЛ.
«Лучше ни с кем из европейских нападающих его не сравнивать. Он молодой, хороший форвард, который нам помогает. Верю, что он заиграет в лучших клубах АПЛ, потенциал у него для этого есть.
Если он продолжит в том же темпе, думаю, английские клубы обратят на него внимание, и он перейдет к ним уже грядущим летом, это возможно.
Костя – открытый парень, легко выслушивает всю информацию, которую ему говоришь», – заявил защитник «Динамо».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
понятно, что он не Месси или Рональду по таланту, но парень реально одаренный и для РПЛ очень даже силен..