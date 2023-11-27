Фабиан Бальбуэна: «Верю, что Тюкавин заиграет в лучших клубах АПЛ»

Фабиан Бальбуэна верит, что Константин Тюкавин может заиграть в АПЛ.

«Лучше ни с кем из европейских нападающих его не сравнивать. Он молодой, хороший форвард, который нам помогает. Верю, что он заиграет в лучших клубах АПЛ, потенциал у него для этого есть.

Если он продолжит в том же темпе, думаю, английские клубы обратят на него внимание, и он перейдет к ним уже грядущим летом, это возможно.

Костя – открытый парень, легко выслушивает всю информацию, которую ему говоришь», – заявил защитник «Динамо».

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