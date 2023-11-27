Деограсия об «Оренбурге»: «Мы первые по попаданиям в штанги и перекладины, шестые – по созданным моментам. И последние – по забитым мячам»

Давид Деограсия посетовал на плохую реализацию голевых моментов «Оренбургом».

Главный тренер « » высказался после матча Мир РПЛ с « » (1:1).

— Первый тайм провели очень хорошо, лучше соперника. Часто доходили до ворот, создавали моменты. Это правда, что у них была штанга…

Что касается второго тайма, то после забитого гола мы стали играть хуже, стали играть назад. Наша команда была слишком напряжена после забитого мяча. Возможно, появился страх играть вперед, мы передерживали мяч.

Итог — всего лишь ничья. Хотя мы должны были побеждать, потому что игра была очень важна. Нужно было зарабатывать три очка, а мы уходим с плохим послевкусием. Но ничего страшного, надо продолжать работать.

— Со «Спартаком» сыграете основой? Или будете ротировать состав?

— У нас будет небольшая ротация, будут играть те, у кого не так много минут в Премьер‑лиге. Ребята играли так на протяжении всего Кубка России, и у них это неплохо получалось. Поэтому ротация у нас будет, да.

— Что случилось с командой, почему такая долгая безвыигрышная серия?

— Не думаю, что наша команда играет плохо. Наоборот, играем хорошо, часто доходим до ворот, создаем моменты. Ни в одной из тех игр, где мы уступили, соперник не был лучше. Наверное, исключение тут только матч с «Динамо». Не хватает только забитых голов.

Если посмотреть на статистику, то увидите, что мы - первая команда по количеству попаданий по штангам и перекладинам. Шестая команда по созданным моментам. И последняя команда по забитым мячам. Мы работаем над завершением, надо продолжать это делать, — сказал .

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