«Оренбург» недоволен судейством в матче с «Ахматом»: «Фолы назначались только в одну сторону. Обращаться в ЭСК не будем – устали уже»

Теги премьер-лига Россия судьи Ахмат Оренбург Дмитрий Андреев Спорт-Экспресс Артем Любимов ЭСК РФС Футбол

«Оренбург» недоволен судейством Артема Любимова в матче с «Ахматом».

Матч 16-го тура Мир РПЛ завершился вничью (1:1). «Ахмат» сравнял счет на 65-й минуте благодаря пенальти за фол Ренато Гойковича на Гамиде Агаларове.

«По такой игре мы потеряли два очка. Мы выглядели лучше в отрезке после нашего гола и до того, как пропустили. Результатом недовольны, должны были побеждать.

По пенальти у нас вопросов нет. Он был. В остальном его [Любимова] работой мы недовольны. Во всех спорных ситуациях фолы назначались только в одну сторону. Это непонятно.

Мы уже устали обращаться в ЭСК РФС. В этот раз этого делать не будем», – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

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6 комментариев

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Дмитрий Агалаков
Удивительно, как без красных карточек обошлось. Ну а вообще Ахмат всегда очень грязно играет. Один Бериша чего стоит, вечно провоцирует, исподтишка бьёт.
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Borz BZ
Воробьев дважды наступил на жёлтую игрокам Ахмата и ничего, жёлтую дали за другой эпизод. Судейство не было в одну сторону. В обе стороны были ошибки
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Алексей Ненахов
Видно одна бородатая личность ,хочет сохранить прописку своего чая в РПЛ
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позорное поведение однозначно, нужно подавать и Любимова отстранять...
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