«Оренбург» недоволен судейством в матче с «Ахматом»: «Фолы назначались только в одну сторону. Обращаться в ЭСК не будем – устали уже»
«Оренбург» недоволен судейством Артема Любимова в матче с «Ахматом».
Матч 16-го тура Мир РПЛ завершился вничью (1:1). «Ахмат» сравнял счет на 65-й минуте благодаря пенальти за фол Ренато Гойковича на Гамиде Агаларове.
«По такой игре мы потеряли два очка. Мы выглядели лучше в отрезке после нашего гола и до того, как пропустили. Результатом недовольны, должны были побеждать.
По пенальти у нас вопросов нет. Он был. В остальном его [Любимова] работой мы недовольны. Во всех спорных ситуациях фолы назначались только в одну сторону. Это непонятно.
Мы уже устали обращаться в ЭСК РФС. В этот раз этого делать не будем», – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.
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