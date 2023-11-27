Ромащенко об 1:1 с «Оренбургом»: «Довольны, что сыграли вничью, но есть сожаление, что не реализовали моменты»

Мирослав Ромащенко оценил ничью «Ахмата» с «Оренбургом» (1:1) в Мир РПЛ.

— На ком лежит ответственность за результат?

— Команды проявляли старание и желание, но мне бы хотелось говорить о своей команде. Мы понимаем свое турнирное положение и ехали в за очками. Несмотря на ситуацию с травмированными игроками, мы хотели одержать победу.

Необходимое старание и качество «Ахмат» проявил, было огромное желание, но не хватило концовки. В любом случае результат после финального свистка всегда закономерен. Сейчас нет смысла рассуждать о том, у кого было больше шансов. Как реализовали свои моменты, на то и наиграли.

Ответственность всегда несет главный тренер. Хотел бы поблагодарить игроков «Ахмата», но очень жаль, что мы приобрели всего одно очко.

— Можно ли выделить какие‑нибудь позитивные моменты по итогам матча?

— Позитивным моментом можно назвать приобретение одного очка, мы заработали его своим трудом. У нас существенные потери — отсутствие Конате и Ильина. Это лидеры команды и игроки атаки. Также капитан Семенов немного приболел. Это все сказывается на командных действиях.

Мы довольны, что сыграли вничью, но есть сожаление, что не реализовали свои моменты, — сказал главный тренер « ».

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