Рэшфорд забил за «МЮ» впервые за 13 матчей, Марсьяль – за 10

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль прервали безголевые серии в матче с «Эвертоном».

Французский форвард «Манчестер Юнайтед» заработал пенальти на 52-й минуте игры 13-го тура АПЛ, и англичанин его реализовал. Сам Марсьяль отличился на 75-й минуте.

Рэшфорду удалось забить за клуб впервые с 3 сентября. Серия без голов насчитывала 13 матчей.

Марсьяль не забивал с 26 сентября – 9 матчей.

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9 комментариев

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Алекс Мелкумян
Вдохновились Гринвудом. Но на самом деле конечно бедовая статистика, там ещё Хейлунд без голов в АПЛ сидит. Какие пацифисты атакующие игроки у МЮ.
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+13
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Street Fighter
Разгоняемся потихоньку. Всё будет хорошо
+12
-2
+10
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Кирилл Мирошниченко
Майну очень порадовал, хладнокровный парнишка, молодчик вообще
+10
0
+10
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madaev
Отыгрались на мертвом Эвертоне
+1
0
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United_LP
Вы посчитайте минуты. Марс рядом с депутатом топище.
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Алекс Мелкумян
Ответ курский вокзал. стою
При чем тут Гринвуд из Хетафе?😂😂 Может Гарначо, гений?
Блин, точно, перепутал, спасибо) Я просто футбол недавно начал смотреть, где то первый месяц, в фамилиях не очень разбираюсь))
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Street Fighter
Разгоняемся потихоньку. Всё будет хорошо
Надеемся 💪+
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