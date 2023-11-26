Рэшфорд забил за «МЮ» впервые за 13 матчей, Марсьяль – за 10

Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль прервали безголевые серии в матче с «Эвертоном».

Французский форвард « » заработал пенальти на 52-й минуте игры 13-го тура , и англичанин его реализовал. Сам Марсьяль отличился на 75-й минуте.

удалось забить за клуб впервые с 3 сентября. Серия без голов насчитывала 13 матчей.

Марсьяль не забивал с 26 сентября – 9 матчей.

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