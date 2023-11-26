Судья после ВАР заменил желтую Марсьялю за симуляцию на пенальти в ворота «Эвертона»
Антони Марсьяль заработал пенальти в матче с «Эвертоном».
На 52-й минуте форвард «Манчестер Юнайтед» упал на краю штрафной площади, зацепив ногу Эшли Янга. Главный судья Джон Брукс показал французу желтую карточку за симуляцию.
После консультации с видеоассистентом и просмотра видеоповтора рефери изменил свое решение. Он отменил предупреждение и назначил пенальти в ворота «Эвертона». Маркус Рэшфорд успешно его реализовал – 2:0.
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед». 0:2 – Гарначо забил ударом через себя, Рэшфорд – с пенальти. Онлайн-трансляция
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