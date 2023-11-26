Судья после ВАР заменил желтую Марсьялю за симуляцию на пенальти в ворота «Эвертона»

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон Эшли Янг премьер-лига Англия судьи Джон Брукс судья Антони Марсьяль видеоповторы Маркус Рэшфорд Футбол

Антони Марсьяль заработал пенальти в матче с «Эвертоном».

На 52-й минуте форвард «Манчестер Юнайтед» упал на краю штрафной площади, зацепив ногу Эшли Янга. Главный судья Джон Брукс показал французу желтую карточку за симуляцию.

После консультации с видеоассистентом и просмотра видеоповтора рефери изменил свое решение. Он отменил предупреждение и назначил пенальти в ворота «Эвертона». Маркус Рэшфорд успешно его реализовал – 2:0.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед». 0:2 – Гарначо забил ударом через себя, Рэшфорд – с пенальти. Онлайн-трансляция

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7 комментариев

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Ilia Tikhonov
Ну справедливости ради пенальти очевидный
+18
-1
+17
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Under
42 минуты, и один коммент всего, как так, такая же перспективная ветка
+4
-3
+1
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Redhead One
Эшли по старой дружбе помог братику Тони
+1
-1
0
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Best game on Earth
Вот для таких случаев ВАР и придумали. Удивляет, что и с ВАРом тоже лажают.
0
0
0
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kunaguero
Ответ Under
42 минуты, и один коммент всего, как так, такая же перспективная ветка
Играли середняк с аутсайдером, болельщики разбежались, хейтерам уже тоже не интересны.
+5
-5
0
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