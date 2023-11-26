«МЮ выиграл 5 из 6 последних матчей в АПЛ и идет шестым. До лидирующего «Арсенала» 6 очков
«Манчестер Юнайтед» выиграл 5 из 6 последних матчей в чемпионате Англии.
Команда Эрика тен Хага сегодня разгромила «Эвертон» (3:0) в 13-м туре.
Начиная с 7 октября манкунианцы потеряли очки только в игре против «Манчестер Сити» (0:3). Еще пять матчей в АПЛ выиграны с общим счетом 9:2.
«МЮ» занимает в таблице 6-е место, отставая от лидирующего «Арсенала» на 6 очков. В следующем туре «Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом» – это произойдет 2 декабря.
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Именно его сэйвы позволили МЮ в комфортной обстановке добить уставший Эвертон во втором тайме. После шедевра Гарначо все тупо бросили играть и Эвертон не забил только благодаря Онана и выносу из пустых от Майну
Постекоглу 8 побед крутой тренер
Клопп 8 побед крутой тренер
прошу не путать
Ну а думайте, что хотите, мне абсолютно все равно.
Хз почему мысль в атаке так зависит от левого защитника, который даже не латераль, в стиле Дэвиса.
Но без Шоу нету шоу.
С такой игрой скорее не до 1-го места надо очки считать, а до 9-го например - всего 4 очка.
Молодцы
со всеми из топ 8 сыграли кроме виллы и скаузеров
Сегодня его брат-близнец играл, отсюда и парочка спасений хороших
МЮ не реализует уйму моментов — ну ок, просто лохи. МЮ реализует моменты — ну ок, просто везение.
Так это надо понимать?
Заложили физику, бегали много, где то залетело, где то повезло. Я как говорил так и говорю, что к весне им за радость будет попасть в ЛЕ.