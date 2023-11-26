«МЮ выиграл 5 из 6 последних матчей в АПЛ и идет шестым. До лидирующего «Арсенала» 6 очков

«Манчестер Юнайтед» выиграл 5 из 6 последних матчей в чемпионате Англии.

Команда сегодня разгромила « » (3:0) в 13-м туре.

Начиная с 7 октября манкунианцы потеряли очки только в игре против «Манчестер Сити» (0:3). Еще пять матчей в выиграны с общим счетом 9:2.

« » занимает в таблице 6-е место, отставая от лидирующего «Арсенала» на 6 очков. В следующем туре «Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом» – это произойдет 2 декабря.

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