«МЮ выиграл 5 из 6 последних матчей в АПЛ и идет шестым. До лидирующего «Арсенала» 6 очков

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» выиграл 5 из 6 последних матчей в чемпионате Англии.

Команда Эрика тен Хага сегодня разгромила «Эвертон» (3:0) в 13-м туре.

Начиная с 7 октября манкунианцы потеряли очки только в игре против «Манчестер Сити» (0:3). Еще пять матчей в АПЛ выиграны с общим счетом 9:2.

«МЮ» занимает в таблице 6-е место, отставая от лидирующего «Арсенала» на 6 очков. В следующем туре «Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом» – это произойдет 2 декабря.

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89 комментариев

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Censormorum
Самый позитивный момент этого матча не победа 3:0, а отношения внутри команды. Раздевалка точно не потеряна. Бруно отдает право бить пенальти Маркусу чтобы тот поверил в себя. Марсьяль забивает впервые с мезозоя и все партнеры по команде считают важным подбежать и как можно сильнее его подбодрить. Игрокам точно не все равно и они точно не сливают тренера. Это хороший знак.
+126
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Dato Gedenidze
Учитывая травмы, нефутбольную шумиху вокруг клуб (Антони, Санчо), продажу клуба, смены в руководстве, Тен Хаг неплохо справляется ещё бы обыграть Галатасарай и всё ок будет...
+55
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+53
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Дедушкин самогон
Ответ GuruFutbola
А вот был бы роналду, шли первые с 40 очковым отрывом
Да чего уж там, можно было бы уже им кубок АПЛ отдавать сразу
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Censormorum
Также хочу отдать должное Магуайеру. Я как и многие его хейтил и я попрежнему считаю, что он довольно среднего уровня футболист. Но я отдаю ему должное за характер. Не ныл, не поливал клуб и тренера помоями в прессе. Работал, терпел и воспользовался шансом. Достойно.
+41
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Alexander Tryapyshko
Вернулся сэр Люк - и игра пошла. Причем у МЮ то - всего на одну победу меньше, чем у лидера, а сухих матчей у Онаны - почти больше всех. И это при нулевой разнице мячей. Фантастический клуб!
+27
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+27
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Бенисио Дель Пьеро
Отдельно рад за Онана, которого тут как только не поливали. Что теперь скажете ? Блестящий матч провел🦍🦍.
Именно его сэйвы позволили МЮ в комфортной обстановке добить уставший Эвертон во втором тайме. После шедевра Гарначо все тупо бросили играть и Эвертон не забил только благодаря Онана и выносу из пустых от Майну
+24
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+22
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GuruFutbola
А вот был бы роналду, шли первые с 40 очковым отрывом
+36
-15
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Donald J. Trump
Ответ Censormorum
Самый позитивный момент этого матча не победа 3:0, а отношения внутри команды. Раздевалка точно не потеряна. Бруно отдает право бить пенальти Маркусу чтобы тот поверил в себя. Марсьяль забивает впервые с мезозоя и все партнеры по команде считают важным подбежать и как можно сильнее его подбодрить. Игрокам точно не все равно и они точно не сливают тренера. Это хороший знак.
Раздевалка никогда не была потеряна Эриком. Лидеры уважают и поддерживают тренера. Остальные пытаются попасть в основной состав. Некоторые строят из себя царей и сидят на лавке. Все остальное - выдумки журнаглистов и хейтеров.
+21
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+18
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CyberUnited
Игра на уровне 14 места, а после 13 туров в 6 очках от лидера. В голове не укладывается. Если лазарет опустеет и МЮ вдруг заиграет, сезон может стать интересным.
+16
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PIT-BUL
Хаг 8 побед - физрук
Постекоглу 8 побед крутой тренер
Клопп 8 побед крутой тренер
прошу не путать
+12
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Donald J. Trump
Ну теперь точно пора уволить Тен Хага.
+7
-1
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Любезный Ботиат
ну вот если в следующем туре ньюкасл обыграют, можно будет говорить о каких-то амбициях на сезон
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Dato Gedenidze
Ответ GuruFutbola
Когда накосячет в следующем матче, что скажешь?
Накосячет не накосячит, этого не знаю, но в этом сезоне у Онаны 2 предотвращённых гола (то есть, по Xg он должен был пропустить на 2 гола больше), у Де Хей такая стата в последний раз была в сезоне 17/18. + Онана совершил больше всех сейвов в АПЛ на данный момент (спасибо защам МЮ)...
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-1
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Censormorum
Ответ GuruFutbola
Когда накосячет в следующем матче, что скажешь?
Накосячит и накосячит. Его потенциальные ошибки идут пакетом с его прекрасной игрой ногами. Адекватные болельщики и просто любители футбола это прекрасно понимают.
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_FoX-
Ответ Dato Gedenidze
Учитывая травмы, нефутбольную шумиху вокруг клуб (Антони, Санчо), продажу клуба, смены в руководстве, Тен Хаг неплохо справляется ещё бы обыграть Галатасарай и всё ок будет...
Я бы учел еще календарь последних матчей. Все команды, кроме МС, которому проиграли, это команды из нижней половины таблицы, а две из них вовсе в зоне вылета.
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Redhead One
Наконец-то разгром, новый тренер хорош. Коби красава, холодос и горилла - две крепости, Гарначо - новая легенда
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Street Fighter
Ответ Dato Gedenidze
Учитывая травмы, нефутбольную шумиху вокруг клуб (Антони, Санчо), продажу клуба, смены в руководстве, Тен Хаг неплохо справляется ещё бы обыграть Галатасарай и всё ок будет...
В группе, к сожалению, уже не всё от нас зависит, но обыгрывать надо на заказ, да
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А.В. Бубнов
Одной ногой, считай, что уже чемпионы)
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glavredaktor
Ответ Censormorum
Самый позитивный момент этого матча не победа 3:0, а отношения внутри команды. Раздевалка точно не потеряна. Бруно отдает право бить пенальти Маркусу чтобы тот поверил в себя. Марсьяль забивает впервые с мезозоя и все партнеры по команде считают важным подбежать и как можно сильнее его подбодрить. Игрокам точно не все равно и они точно не сливают тренера. Это хороший знак.
При этом моментов МЮ у своих ворот допустил немерено. Большая удача, что у Эвертона кривоногие игроки, не способные нормально попасть по воротам. Команда классом чуть выше сегодня бы минимум 2 гола МЮ забила.
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Nickolay Lyskov
Ответ Денис Ширинов
В итоге физрук лысый или нет?)
Сложно сказать. Но пока единственная крупная победа добыта в матче, где не было ни его на скамейке, ни его сына в заявке.
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exshepardjack
Ответ CyberUnited
Игра на уровне 14 места, а после 13 туров в 6 очках от лидера. В голове не укладывается. Если лазарет опустеет и МЮ вдруг заиграет, сезон может стать интересным.
да сейчас просто календарь был несложный
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Alexander Tryapyshko
Ответ Alexander Tryapyshko
Вернулся сэр Люк - и игра пошла. Причем у МЮ то - всего на одну победу меньше, чем у лидера, а сухих матчей у Онаны - почти больше всех. И это при нулевой разнице мячей. Фантастический клуб!
А самое главное - они пасуют!
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Street Fighter
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Отдельно рад за Онана, которого тут как только не поливали. Что теперь скажете ? Блестящий матч провел🦍🦍. Именно его сэйвы позволили МЮ в комфортной обстановке добить уставший Эвертон во втором тайме. После шедевра Гарначо все тупо бросили играть и Эвертон не забил только благодаря Онана и выносу из пустых от Майну
Раз за разом тащит. Он и до этого делал сумасшедшие сейвы. Почему об этом никто не говорит? Почему?
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Censormorum
Ответ glavredaktor
При этом моментов МЮ у своих ворот допустил немерено. Большая удача, что у Эвертона кривоногие игроки, не способные нормально попасть по воротам. Команда классом чуть выше сегодня бы минимум 2 гола МЮ забила.
С этим даже не спорю. Проблем в игре стало не сильно меньше. С Шоу конечно поспокойнее. Путь к чему-то осмысленному в игре ещё долгий.
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muse muse
Ответ Censormorum
Самый позитивный момент этого матча не победа 3:0, а отношения внутри команды. Раздевалка точно не потеряна. Бруно отдает право бить пенальти Маркусу чтобы тот поверил в себя. Марсьяль забивает впервые с мезозоя и все партнеры по команде считают важным подбежать и как можно сильнее его подбодрить. Игрокам точно не все равно и они точно не сливают тренера. Это хороший знак.
А ведь 💩продолжается литься на ребят, бесконечные скандалы, интриги, расследования сочиняют и набрасывают жёлтые газетёнки, бесконечная шумиха и набросы💩на вентилятор.
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Street Fighter
Ответ Today I feel Qatari
В общем по фактам возразить нечего? Я так и думал :)
Ну так Вы приведите факт, а не оценочное суждение, чтобы было хоть на что возражать)

Ну а думайте, что хотите, мне абсолютно все равно.
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Ola BP
Ответ Alexander Tryapyshko
Вернулся сэр Люк - и игра пошла. Причем у МЮ то - всего на одну победу меньше, чем у лидера, а сухих матчей у Онаны - почти больше всех. И это при нулевой разнице мячей. Фантастический клуб!
Без Шоу всем тренерам было тяжело строить атаку.
Хз почему мысль в атаке так зависит от левого защитника, который даже не латераль, в стиле Дэвиса.
Но без Шоу нету шоу.
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Кирилл Набухов
Разница забитых - пропущенных мячей у МЮ 0.
С такой игрой скорее не до 1-го места надо очки считать, а до 9-го например - всего 4 очка.
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Joy2being
Похоже перелом сезона от МЮ
Молодцы
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Nickolay Lyskov
Ответ Мансур Абуев
Отличная игра МЮ за последние 5-10 матчей
Игра или результат? Игра, вроде, все еще так себе. А вот результат при такой игре просто великолепный.
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DaRt FeLiX
Наконец-то лысому шарлатану дали нормально поработать.
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Rufatik
Все классно было, но вот эта выдержка Онаны стоя одной одной на мяче и высматривая непонятно что, просто взрыв последних нерв….
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Spaten
Маленький отрыв, надо собраться
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The Best 20
Ответ Денис Ширинов
В итоге физрук лысый или нет?)
в парике нет.
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PIT-BUL
Ответ _Beast_
Смешно ))) по очкам 6 По игре пропасть до всей топ 4
твое мнение мы учтем держи нас в курсе
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SDF SDF
молодцы! наконец-то что то осознанное в игре
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rude.
Живите теперь с этим) ЭТХ надолго судя по всему)
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exshepardjack
Ответ Will Turner
не сложный это как ? брайтон, сити, бавария, ньюкасл, ттх, арсенал, сложнейший матч с копенгагеном (из за удаления) со всеми из топ 8 сыграли кроме виллы и скаузеров
я про последние 6 матчей в чемпионате
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Will Turner
Ответ exshepardjack
да сейчас просто календарь был несложный
не сложный это как ? брайтон, сити, бавария, ньюкасл, ттх, арсенал, сложнейший матч с копенгагеном (из за удаления)
со всеми из топ 8 сыграли кроме виллы и скаузеров
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Will Turner
Ответ Вертуальный
А кто на это смотрит главное же выиграли 😂 на последнем месте ели выживающих это просто афиша мелким шрифтом .. но зато находимся в двух шагах не выхода из группы в лиге чемпионов
эвертон на 10 месте был до снятия очков. просто к слову пришлось
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Dato Gedenidze
Ответ Street Fighter
В группе, к сожалению, уже не всё от нас зависит, но обыгрывать надо на заказ, да
Нужно обыграть Галатасарай и выцепить хотя бы ничью у Баварии тогда с 7 очками выйдем думаю...
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Мукунку хороший
С победой настоящего Манчестера!
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ПавелАвер
вот и расцвел МЮ ,а вы всё его хаили...ещё чемпионами станут
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Street Fighter
Ответ Today I feel Qatari
Одну игру, против Кристал Пэласа. МЮ не реализует моменты, потому что твой любимый хаг набрал состав из агентских каличей. Вот взять хойлунда - 0 реализации из 8 явных моментов. Сегодня играл состав Сульшера и как тебе контраст?
«Агентские каличи», «состав Сульшера» — ничего себе, какие термины придумываете!
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Вован Мельников
Ответ Меган Лайф
Онана не играл?
Нет, Онана травму в сборной получил, ты разве не видел эту новость?
Сегодня его брат-близнец играл, отсюда и парочка спасений хороших
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Street Fighter
Ответ Today I feel Qatari
По xPoints МЮ идет на 11 месте. Так что да, это действительно шарлатанство и абсолютно необъяснимое везение, которое рано или поздно закончится регрессом к среднему. По xG даже Эвертон сегодня выиграл. А знаешь, что значит когда команда проигрывает по xG, но выигрывает по счету? То что зарешали индивидуально игроки, а тренер своему визави проиграл
А сколько МЮ выиграл по xG и проиграл по счёту?

МЮ не реализует уйму моментов — ну ок, просто лохи. МЮ реализует моменты — ну ок, просто везение.

Так это надо понимать?
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Сергей Лимонников
Ответ Вован Мельников
Самая бесполезная статистика эвэр, что сейвы, что хг
так у болел есть только одна статистика...не важно сколько спас, главное, что здесь накосячил...
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Вован Мельников
Ответ Dato Gedenidze
Накосячет не накосячит, этого не знаю, но в этом сезоне у Онаны 2 предотвращённых гола (то есть, по Xg он должен был пропустить на 2 гола больше), у Де Хей такая стата в последний раз была в сезоне 17/18. + Онана совершил больше всех сейвов в АПЛ на данный момент (спасибо защам МЮ)...
Самая бесполезная статистика эвэр, что сейвы, что хг
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Ola BP
Ответ Паша Самохин
Ты сравни уровень игры ТТХ, Ливерпуля и МЮ
Я бы не назвал уровень игры Шпор каким-то вау.
Заложили физику, бегали много, где то залетело, где то повезло. Я как говорил так и говорю, что к весне им за радость будет попасть в ЛЕ.
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GuruFutbola
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Отдельно рад за Онана, которого тут как только не поливали. Что теперь скажете ? Блестящий матч провел🦍🦍. Именно его сэйвы позволили МЮ в комфортной обстановке добить уставший Эвертон во втором тайме. После шедевра Гарначо все тупо бросили играть и Эвертон не забил только благодаря Онана и выносу из пустых от Майну
Когда накосячет в следующем матче, что скажешь?
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