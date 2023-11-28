Где смотреть Балтика – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 28 ноября
Во вторник, 28 ноября, сыграют Балтика и Локомотив в первом матче четвертьфинала ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Ростех-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Балтика – Локомотив
- Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.
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