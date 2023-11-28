Балтика — Локомотив: прогноз на матч 28 ноября 2023, Фонбет Кубок России

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28 ноября, во вторник, калининградская «Балтика» на своем поле примет московский «Локомотив» в первом матче четвертьфинала Фонбет Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Ростех Арена» и начнется в 18:15 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТМ 2,5.

Балтика

 

«Балтика» намного лучше выступает именно в Кубке: команда Сергея Игнашевича заняла второе место в группе, где были «Зенит», «Ахмат» и «Крылья Советов». Калининградцы одержали четыре победы, в том числе и над «Зенитом», и набрали 12 очков.

В чемпионате России дела у балтийцев намного хуже: «Балтика» идет в зоне стыковых матчей, занимая четырнадцатое место. За шестнадцать туров подопечные Игнашевича также набрали 12 очков.

Причем «Балтика» — домашняя команда: одиннадцать из двенадцати очков калининградцы набрали на своем поле. Единственное очко в гостях балтийцы заработали совсем недавно в Нижнем Новгороде, сыграв вничью с «Пари НН» (0:0).

Перед четвертьфиналом Кубка «Балтика» провела домашний матч против «Спартака». На заснеженном поле хозяева уступили красно-белым 0:2. При счете 0:1 «Балтика» забила гол, но он не был засчитан после видеопросмотра, а через пару минут Квинси Промес установил окончательный счет в матче.

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Локомотив

 

На первом этапе Фонбет Кубка России «Локомотив» выиграл свою группу, опередив «Ростов», «Урал» и «Рубин». Железнодорожники набрали 13 очков и досрочно обеспечили себе участие в верхней сетке розыгрыша.

В Премьер-лиге «Локомотив» идет седьмым, набрав 25 очков. В последнем матче москвичи очень обидно потеряли очки в Самаре, сыграв вничью с «Крыльями Советов» — 3:3. До четвертой компенсированной минуты гости вели 3:1, но самарцы непостижимым образом сумели спастись.

Балтика — Локомотив: история личных встреч

 

В матче первого круга РПЛ «Локомотив» на своем поле обыграл «Балтику» со счетом 3:2. При этом железнодорожники после первого тайма вели с разницей в три мяча, но после перерыва быстро дважды пропустили и едва не упустили победу.

В 2018 и 2019 годах «Балтика» и «Локомотив» дважды встречались на стадии 1/16 Кубка, и оба раза встречи не заканчивались в основное время. В первом случае «Локомотив» забил победный гол в дополнительное время (3:2), а через год «Балтика» была сильнее в серии пенальти.

Балтика — Локомотив: прогноз на матч

 

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

  • Победа «Балтика» — 2.82
  • Ничья — 3.25
  • Победа «Локомотива» — 2.62

Судя по коэффициентам букмекера, есть большая вероятность, что команды сыграют вничью и перенесут выяснение отношений на весну. Но лучше поставить со страховкой 1Х за 1.51.

Также велика вероятность, что много голов в матче не будет, поэтому можно поставить на ТМ 2,5 за 1.75.

Где смотреть матч Балтика — Локомотив

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Балтика – Локомотив 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
28 ноября, 18.15, «Стадион Калининград»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 16 Сулейманов, 1:1 – 65 Аванесян, 2:1 – 70 Гассама, 2:2 – 90 Сулейманов.
БалтикаДжанаев, Сото (Фернандес, 55), Жиров, Радмановач, Гассама, Маляров, Осипов (Бистрович, 46), Аванесян, Кузьмин (Мусаев, 46), Галоян (Дудиев, 86), Энрикес (Пряхин, 67).
ЛокомотивГильерме, Ненахов (Рыбчинский, 83), Морозов, Фассон, Тикнизян, Баринов, Жемалетдинов (Самошников, 66), Карпукас, Миранчук (Сарвели, 60), Пиняев (Глушенков, 66), Сулейманов.
Предупреждения:
Маляров (49), Ненахов (78), Мусаев (83).

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