Балтика — Локомотив: прогноз на матч 28 ноября 2023, Фонбет Кубок России

28 ноября, во вторник, калининградская «Балтика» на своем поле примет московский «Локомотив» в первом матче четвертьфинала Фонбет Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Ростех Арена» и начнется в 18:15 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТМ 2,5.

Балтика

«Балтика» намного лучше выступает именно в Кубке: команда Сергея Игнашевича заняла второе место в группе, где были «Зенит», «Ахмат» и «Крылья Советов». Калининградцы одержали четыре победы, в том числе и над «Зенитом», и набрали 12 очков.

В чемпионате России дела у балтийцев намного хуже: «Балтика» идет в зоне стыковых матчей, занимая четырнадцатое место. За шестнадцать туров подопечные Игнашевича также набрали 12 очков.

Причем «Балтика» — домашняя команда: одиннадцать из двенадцати очков калининградцы набрали на своем поле. Единственное очко в гостях балтийцы заработали совсем недавно в Нижнем Новгороде, сыграв вничью с «Пари НН» (0:0).

Перед четвертьфиналом Кубка «Балтика» провела домашний матч против «Спартака». На заснеженном поле хозяева уступили красно-белым 0:2. При счете 0:1 «Балтика» забила гол, но он не был засчитан после видеопросмотра, а через пару минут Квинси Промес установил окончательный счет в матче.

Прогноз на матч Барселона – Порту

Локомотив

На первом этапе Фонбет Кубка России «Локомотив» выиграл свою группу, опередив «Ростов», «Урал» и «Рубин». Железнодорожники набрали 13 очков и досрочно обеспечили себе участие в верхней сетке розыгрыша.

В Премьер-лиге «Локомотив» идет седьмым, набрав 25 очков. В последнем матче москвичи очень обидно потеряли очки в Самаре, сыграв вничью с «Крыльями Советов» — 3:3. До четвертой компенсированной минуты гости вели 3:1, но самарцы непостижимым образом сумели спастись.

Балтика — Локомотив: история личных встреч

В матче первого круга РПЛ «Локомотив» на своем поле обыграл «Балтику» со счетом 3:2. При этом железнодорожники после первого тайма вели с разницей в три мяча, но после перерыва быстро дважды пропустили и едва не упустили победу.

В 2018 и 2019 годах «Балтика» и «Локомотив» дважды встречались на стадии 1/16 Кубка, и оба раза встречи не заканчивались в основное время. В первом случае «Локомотив» забил победный гол в дополнительное время (3:2), а через год «Балтика» была сильнее в серии пенальти.

Балтика — Локомотив: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Балтика» — 2.82

Ничья — 3.25

Победа «Локомотива» — 2.62

Судя по коэффициентам букмекера, есть большая вероятность, что команды сыграют вничью и перенесут выяснение отношений на весну. Но лучше поставить со страховкой 1Х за 1.51.

Также велика вероятность, что много голов в матче не будет, поэтому можно поставить на ТМ 2,5 за 1.75.

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