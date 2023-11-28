Балтика — Локомотив: прогноз на матч 28 ноября 2023, Фонбет Кубок России
28 ноября, во вторник, калининградская «Балтика» на своем поле примет московский «Локомотив» в первом матче четвертьфинала Фонбет Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Ростех Арена» и начнется в 18:15 по московскому времени.
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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТМ 2,5.
Балтика
«Балтика» намного лучше выступает именно в Кубке: команда Сергея Игнашевича заняла второе место в группе, где были «Зенит», «Ахмат» и «Крылья Советов». Калининградцы одержали четыре победы, в том числе и над «Зенитом», и набрали 12 очков.
В чемпионате России дела у балтийцев намного хуже: «Балтика» идет в зоне стыковых матчей, занимая четырнадцатое место. За шестнадцать туров подопечные Игнашевича также набрали 12 очков.
Причем «Балтика» — домашняя команда: одиннадцать из двенадцати очков калининградцы набрали на своем поле. Единственное очко в гостях балтийцы заработали совсем недавно в Нижнем Новгороде, сыграв вничью с «Пари НН» (0:0).
Перед четвертьфиналом Кубка «Балтика» провела домашний матч против «Спартака». На заснеженном поле хозяева уступили красно-белым 0:2. При счете 0:1 «Балтика» забила гол, но он не был засчитан после видеопросмотра, а через пару минут Квинси Промес установил окончательный счет в матче.
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Локомотив
На первом этапе Фонбет Кубка России «Локомотив» выиграл свою группу, опередив «Ростов», «Урал» и «Рубин». Железнодорожники набрали 13 очков и досрочно обеспечили себе участие в верхней сетке розыгрыша.
В Премьер-лиге «Локомотив» идет седьмым, набрав 25 очков. В последнем матче москвичи очень обидно потеряли очки в Самаре, сыграв вничью с «Крыльями Советов» — 3:3. До четвертой компенсированной минуты гости вели 3:1, но самарцы непостижимым образом сумели спастись.
Балтика — Локомотив: история личных встреч
В матче первого круга РПЛ «Локомотив» на своем поле обыграл «Балтику» со счетом 3:2. При этом железнодорожники после первого тайма вели с разницей в три мяча, но после перерыва быстро дважды пропустили и едва не упустили победу.
В 2018 и 2019 годах «Балтика» и «Локомотив» дважды встречались на стадии 1/16 Кубка, и оба раза встречи не заканчивались в основное время. В первом случае «Локомотив» забил победный гол в дополнительное время (3:2), а через год «Балтика» была сильнее в серии пенальти.
Балтика — Локомотив: прогноз на матч
Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:
- Победа «Балтика» — 2.82
- Ничья — 3.25
- Победа «Локомотива» — 2.62
Судя по коэффициентам букмекера, есть большая вероятность, что команды сыграют вничью и перенесут выяснение отношений на весну. Но лучше поставить со страховкой 1Х за 1.51.
Также велика вероятность, что много голов в матче не будет, поэтому можно поставить на ТМ 2,5 за 1.75.
Где смотреть матч Балтика — Локомотив
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- Дата проведения
- 28 ноября, 18.15, «Стадион Калининград»
- Голы:
- 0:1 – 16 Сулейманов, 1:1 – 65 Аванесян, 2:1 – 70 Гассама, 2:2 – 90 Сулейманов.
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Балтика –
Джанаев, Сото (Фернандес, 55), Жиров, Радмановач, Гассама, Маляров, Осипов (Бистрович, 46), Аванесян, Кузьмин (Мусаев, 46), Галоян (Дудиев, 86), Энрикес (Пряхин, 67).
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Локомотив –
Гильерме, Ненахов (Рыбчинский, 83), Морозов, Фассон, Тикнизян, Баринов, Жемалетдинов (Самошников, 66), Карпукас, Миранчук (Сарвели, 60), Пиняев (Глушенков, 66), Сулейманов.
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