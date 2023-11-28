Барселона – Порту: прогноз на матч 28.11.2023, Лига чемпионов

Во вторник, 28 ноября, в Барселоне состоится поединок пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Одноименный клуб будет принимать Порту. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Порту с форой +1,5 (1,65)

Обе команды выступают в группе H. После 4 туров в активе «Барсы» и «драконов» по 9 очков. «Сине-гранатовые» опережают соперника за счет победы в первом круге. Третье место занимает донецкий Шахтёр (6 очков), замыкает квартет бельгийский Антверпен, не набравший ни одного балла.

Барселона

«Блаугранас» переживают не самый лучший период. В последних пяти играх с учетом всех турниров «Барса» одержала лишь две победы. В преддверии встречи с Порту «сине-гранатовые» провели не самый яркий поединок в рамках Примеры, едва сумев уйти от поражения в противостоянии с Райо Вальекано – 1:1.

«Мы доминировали в первом тайме, но играли без агрессии. После перерыва мы создали немало хороших возможностей забить гол, но нас подводила реализация. К тому же нам было сложно играть на откровенно плохом поле.

Это не должно служить оправданием. Если вы хотите претендовать на титулы, то вы должны выигрывать подобные матчи. Нам нужно поработать над менталитетом. МЫ не должны терять очки в таких играх», – пришел к выводу главный тренер Барселоны Хави.

Заметим, что во время паузы «блаугранас» понесли ощутимую кадровую потерю. Тяжелую травму колена получил хавбек Гави. Он выбыл из строя как минимум на 9 месяцев. Спортивный директор «Барсы» Деку уже констатировал, что клубу из Каталонии будет крайне сложно заменить Гави даже с учетом того, что совсем скоро открывается зимнее трансферное окно. Не стоит забывать, что Барселона не может позволить себе делать дорогостоящие покупки из-за значительных проблем с финансами.

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Порту

«Драконы» напротив едут в Каталонию в отменном настроении. В минувшую пятницу Порту провел не самый тяжелый матч в Кубке Португалии.

Подопечные Сержиу Консейсау не прикладывая больших усилий уверенно разобрались с откровенно «левым» соперником – Монталегре (4:0).

Если же говорить о чемпионате Португалии, то тут Порту привычно ведет борьбу за чемпионство. В настоящее время команда Консейсау идет третьей, отставая от Бенфики и Спортинга лишь на три очка.

Барселона – Порту: история личных встреч

Суммарно Барселона и Порту провели шесть очных противостояний в рамках Лиги чемпионов. Тотальное преимущество на стороне «блаугранас» – пять побед при всего лишь одном поражении.

Матч первого круга, как уже упоминалось выше, также завершился в пользу каталонцев. Барселона выстрадала победу в крайне непростом поединке – 1:0 (результативный удар в активе вингера Феррана Торреса).

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Барселона – Порту

Аналитики букмекерских контор продолжают упорно верить в Барселону. BetBoom предлагает поставить на победу «сине-гранатовых» с коэффициентом 1,48. Успех Порту оценивают цифрами 6,76. Ничья идет за 4,67.

Как это ни странно, аналитики ждут результативного футбола. BetBoom дает на стандартный тотал больше 2,5 голов кеф 1,68. Тотал меньше 2,5 – 2,25.

Разумеется, уже во вторник Барселона захочет решить вопрос с выходом в плей-офф Лиги чемпионов. Причем команда Хави Эрнандеса стремится пройти в 1/8 финала с первого места. «Блаугранас» пора выходить из кризиса и набирать три очка. Впрочем, мы считаем, что даже если «Барса» сумеет добиться желаемого, ей предстоит столкнуться с солидным сопротивлением и, стало быть, ждать разгрома гостей не стоит. Мы предлагаем поставить на победу «драконов» с форой +1,5. Букмекерская контора BetBoom дает на такой исход событий коэффициент 1,65.

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