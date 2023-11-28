Где смотреть Барселона – Порту, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 28 ноября

Во вторник, 28 ноября, сыграют Барселона и Порту в 5 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 2.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Барселона – Порту

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Барселона: все новости

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Прогноз на матч Барселона – Порту