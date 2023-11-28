ПСЖ – Ньюкасл: прогноз на матч 28.11.2023, Лига чемпионов

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Во вторник, 28 ноября, на знаменитом стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится поединок пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов в сезоне 2023/2024. Местный ПСЖ будет принимать гостей с Туманного Альбиона – Ньюкасл Эдди Хау. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа ПСЖ (1,64).

Перед пятым туром ситуация в группе F запутана донельзя. ПСЖ занимает вторую строчку, имея в активе 6 очков. Ньюкасл идет последним (4 балла). Лидирует в квартете Боруссия из Дортмунда, насобиравшая семь очков. Третья строчка за Миланом (5 баллов).

ПСЖ

 

Перед игрой с «сороками» ПСЖ выдал едва ли не лучший свой матч под руководством Луиса Энрике. Парижане радостно «прибили» своего прямого конкурента в борьбе за чемпионство во французской Лиге 1. «Красно-синие» на своем поле разгромили Монако Александра Головина – 5:2. Заметим, что своим первым голом в футболке ПСЖ отличился вингер Усман Дембеле, перебравшийся на «Парк де Пренс» минувшим летом из Барселоны.

«Я очень доволен нашей игрой. Конечно, хотелось бы не только много забивать, но и поменьше пропускать, но нужно не забывать, что у нас был очень непростой соперник. Команда приложила большие усилия и заслуженно победила», – делится мнением о выступлении своих подопечных Луис Энрике.

В противостоянии с Ньюкаслом ПСЖ точно не сможет рассчитывать на талантливого вингера Уоррена Заир-Эмери. Он получил травму в расположении сборной Франции. Также под большим вопросом появление капитана команды Маркиньоса. У центрбека «красно-синих» имеется повреждение.

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Ньюкасл

 

Ньюкасл столкнулся с колоссальными кадровыми проблемами, но даже это не помешало команде Эдди Хау катком проехаться по несчастному Челси. «Сороки» довольно неожиданно «вынесли» гостей из Лондона со счетом 4:1 и теперь в прекрасном настроении отправляются в Париж.

«Мы продемонстрировали характер. Показали, что даже не самая простая ситуация не может сломить нас. Игра с Челси принесла нам массу позитива. У нас есть определенные проблемы, но мы не отходим от своих принципов. Теперь нам нужно сохранить настрой и веру в свои силы на игру с ПСЖ», – заметил главный тренер «сорок» Эдди Хау.

В лазарете Ньюкасла находится целая команда: защитники Мэтт Таргет и Дэн Бёрн, вингеры Джо Уиллок, Джейкос Мёрфи и Харви Барнс, а также нападающий Каллум Уилсон. Плюс не стоит забывать, что дисквалификацию за игру на тотализаторе отбывает центральный хавбек Сандро Тонали.

ПСЖ – Ньюкасл Юнайтед: история личных встреч

 

На сегодняшний день история противостояний ПСЖ и Ньюкасла в Лиге чемпионов насчитывает аж один матч. Поединок первого тура групповой стадии ЛЧ завершился феерическим разгромом парижан – 4:1. Подопечные Луиса Энрике полны решимости взять реванш.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч ПСЖ – Ньюкасл

 

Аналитики считают явным фаворитом встречи на «Парк де Пренс» хозяев поля. БК BetBoom дает на победу парижан коэффициент 1,64. На викторию Ньюкасла предлагают поставить с кефом 5,19. Ничья идет за 4,23.

Также ожидается, что соперники порадуют ярким футболом. BetBoom предлагает поставить на стандартный тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,76. Тотал меньше оценивают цифрами 2,13.

Мы считаем, что ПСЖ сумеет воспользоваться проблемами оппонента и возьмет реванш за позорное поражение на «Сент-Джеймс Парк». Предлагаем поставить на победу подопечных Луиса Энрике.

Где смотреть матч ПСЖ – Ньюкасл

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ПСЖ Франция – Ньюкасл Англия 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 24 Исак, 1:1 – 90, пенальти Мбаппе.
ПСЖДоннарумма, Хакими, Шкриньяр, Данилу Перейра (Гонсалу Рамуш, 85), Эрнандес, Фабиан Руис, Угарте (Витинья, 62), Ли Кан Ин (Асенсио, 82), Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Барколя, 62).
НьюкаслПоуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли, Альмирон, Жоэлинтон, Гордон, Исак.
Предупреждения:
Жоэлинтон (22), Угарте (36), Ли Кан Ин (54), Дембеле (58), Шкриньяр (60), Доннарумма (72), Альмирон (83), Поуп (90), Гонсалу Рамуш (90).

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