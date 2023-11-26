«Рубин» не пропустил в 6 матчах РПЛ подряд. Рекорд клуба – 7 сухих игр кряду в 2009-2010-м

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Ринат Билялетдинов Факел рекорды Юрий Дюпин Футбол

«Рубин» провел самую длинную серию сухих матчей в РПЛ с 2010 года.

В 16-м туре Мир РПЛ «Рубин» обыграл «Факел»  (1:0), одержав пятую победу с минимальным счетом в текущем сезоне. При этом ни у одной другой команды лиги в сезоне-2023/24 нет больше двух побед с таким счетом.

Казанцы не пропустили в 6-м подряд матче чемпионата. Во всех играх ворота «Рубина» защищал Юрий Дюпин.

Более длинная сухая серия  в чемпионате была у «Рубина» лишь в 2009–2010 годах, когда команде удалось провести 7 матчей подряд без пропущенных голов – 3 в конце 2009-го, 4 – в начале 2010-го.

Также «Рубин» продлил победную серию в РПЛ до 4 матчей. Более длинную серию команда провела лишь в сезоне-2014/15 под руководством Рината Билялетдинова – 5 матчей подряд.

На данный момент «Рубин» занимает 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

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19 комментариев

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REMP95
Молодчики Рубиновые так держать и продолжать в том же духе
+25
0
+25
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igls54
Это примерно в то же время, когда Рязанцев и Карадениз размачивали Барселону с Месси, Хави и Иброй в составе
+24
-1
+23
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Олег Панфилов
Не останавливайте эту машину!
+15
0
+15
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Pasta
Вот будет смешно, что если такой Рубин с Рахимосом повторит или побьет рекорд того великого Рубина КББ. Хотя конечно разницу в уровне соперников и в общем уровне РФПЛ тех лет и нынешнего - никто не отменял.

Вообще Рахимос чет так разогнался, когда ему все-таки парочку нормальных(по современным реалиям РФПЛ) игроков подвезли... На старте сезона было больно смотреть.
+12
-3
+9
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Delirium_Tremens
Ответ Rustem Safiullin
Не ужели в 5-ку войдут 👏🙏
В еврокубки выйдем!)
+7
0
+7
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Шухрат Казыев
Удачи Рубину
+5
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Rustem Safiullin
Не ужели в 5-ку войдут 👏🙏
+8
-4
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Роман Грожан
Вспоминается как в каждом посте о смене тренера смеялись и предлагали Рахимова на пост, физрука мол, а Рубин-то с этим составом идет где и должен иди
+4
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6tspey7tb5
Как Рахимова тут поливали помоями. Пусть лучше идёт на матч тв экспертом. А он вытерпел и даёт результат.
+3
0
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Gayz
Вот когда молодцы, тогда МОЛОДЦЫ!)
+1
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giallo-verde
Махачкалинское Динамо в первой лиге с Бердяевым 8 мячей пропустило за 19 матчей. Первая Лига это , конечное, не ПЛ, но все равно впечатляет. Говорят, что у Динамо вратарь классный.
+1
-1
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Фан Рубина
Старый-добрый Рубин, который мало пропускает.
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-2
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BARCA_10
писать с кем играет Рубин в следующем туре мы конечно же не будем
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RVC
Про серию побед в предпоследнем абзаце инфа неверная. В сезоне 2008 года Рубин на старте одержал 7 побед подряд.
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Mac Miller
Ответ giallo-verde
Махачкалинское Динамо в первой лиге с Бердяевым 8 мячей пропустило за 19 матчей. Первая Лига это , конечное, не ПЛ, но все равно впечатляет. Говорят, что у Динамо вратарь классный.
воспитанник Рубина, кстати
0
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