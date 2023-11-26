«Рубин» не пропустил в 6 матчах РПЛ подряд. Рекорд клуба – 7 сухих игр кряду в 2009-2010-м
«Рубин» провел самую длинную серию сухих матчей в РПЛ с 2010 года.
В 16-м туре Мир РПЛ «Рубин» обыграл «Факел» (1:0), одержав пятую победу с минимальным счетом в текущем сезоне. При этом ни у одной другой команды лиги в сезоне-2023/24 нет больше двух побед с таким счетом.
Казанцы не пропустили в 6-м подряд матче чемпионата. Во всех играх ворота «Рубина» защищал Юрий Дюпин.
Более длинная сухая серия в чемпионате была у «Рубина» лишь в 2009–2010 годах, когда команде удалось провести 7 матчей подряд без пропущенных голов – 3 в конце 2009-го, 4 – в начале 2010-го.
Также «Рубин» продлил победную серию в РПЛ до 4 матчей. Более длинную серию команда провела лишь в сезоне-2014/15 под руководством Рината Билялетдинова – 5 матчей подряд.
На данный момент «Рубин» занимает 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.
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Вообще Рахимос чет так разогнался, когда ему все-таки парочку нормальных(по современным реалиям РФПЛ) игроков подвезли... На старте сезона было больно смотреть.