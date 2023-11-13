Рахимов после 3 побед «Рубина» подряд в РПЛ: «Сказал команде, что футбол не любит вчерашний день, он любит сегодняшний и завтрашний»

Рашид Рахимов высказался после матча с «Сочи» (2:0) в Мир РПЛ.

– У команды пять матчей без поражений [в ], три победы подряд. Можно увидеть в этом тенденцию, или все матчи разные?

– Матчи разные. Любая игра – своя история, свое построение игры, свое течение игры. Поэтому я бы не стал это объединять, есть позитивный результат, это хорошо. Есть забитые и непропущенные мячи, это тоже хорошо. Но даже сегодня я команде сказал, что футбол не любит вчерашний день, он любит сегодняшний и завтрашний.

– Недавно команда шла внизу, сейчас уже восьмое место. Чувствуется подъем?

– Поначалу мы очки недобирали, плюс у нас не было запаса прочности. После выхода из Первой лиги была смена скоростей, а приобретения были не сразу. Поэтому я говорил об усилении. И президент клуба Марат Сафиуллин это прекрасно понимал, поэтому я благодарен ему, что пришли новые игроки, и они этот уровень поддерживают.

Этих игроков надо вписывать в игру, поэтому будут срывы, они пока не могут держать стабильный уровень. В обороне есть проблемы и у Чумича, и у Вады, и у Ранджеловича, но они дали нам качество в атаке. Они хорошо вписались в состав.

Посмотрите, кто играет у «Динамо» в опорной зоне, в центре защиты, посчитайте суммы за этих игроков. Шаг сделан, но для развития нужно делать следующие шаги, и этот процесс должен продолжаться. Мы должны усиливать свою игру, усиливать конкуренцию. Я думаю о завтрашнем дне, – сказал главный тренер « ».

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