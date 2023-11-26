В РПЛ высказались о белой форме «Спартака» в матче на заснеженном поле.

«Спартак» обыграл «Балтику» (2:0) в матче Мир РПЛ. Игра проходила на заснеженном поле. В лиге ответили на вопрос о том, почему в игре не был использован красный мяч.

«Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами , которые были закуплены по параллельному импорту.

Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве.

Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке.

При этом мяч, которыми играют команды РПЛ, должен соответствовать FIFA Quality и зафиксирован в регламенте на весь футбольный сезон», – сообщили в пресс-службе РПЛ.

Также в лиге дали объяснение по поводу белой формы, в которой сыграл « ».

– Действительно ли «Спартак» заявил только белую форму на игру, и у них не было красного запасного комплекта?

– Комплекты форм на игру согласовываются с лигой заранее, никто не везет с собой запасную форму на гостевую игру.

Форма должны быть контрастная на фоне хозяев, красное на синем не контрастирует.

Тем более правило выбора формы всегда за хозяевами. Одна из команд играла бы в белом в любом случае.

– Обсуждался ли перенос? Если да, то получается, что команды изъявили желание играть матч при любых условиях?

– Решение о переносе матча принимает исключительно главный арбитр встречи, а не лига, – добавили в пресс-службе РПЛ.

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