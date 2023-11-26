РПЛ о белой форме «Спартака»: «Комплекты согласовываются заранее – никто не везет запасной. Мяч имел контрастную окраску – он заметнее для участников матча, чем на ТВ»
В РПЛ высказались о белой форме «Спартака» в матче на заснеженном поле.
«Спартак» обыграл «Балтику» (2:0) в матче Мир РПЛ. Игра проходила на заснеженном поле. В лиге ответили на вопрос о том, почему в игре не был использован красный мяч.
«Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту.
Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве.
Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке.
При этом мяч, которыми играют команды РПЛ, должен соответствовать FIFA Quality и зафиксирован в регламенте на весь футбольный сезон», – сообщили в пресс-службе РПЛ.
Также в лиге дали объяснение по поводу белой формы, в которой сыграл «Спартак».
– Действительно ли «Спартак» заявил только белую форму на игру, и у них не было красного запасного комплекта?
– Комплекты форм на игру согласовываются с лигой заранее, никто не везет с собой запасную форму на гостевую игру.
Форма должны быть контрастная на фоне хозяев, красное на синем не контрастирует.
Тем более правило выбора формы всегда за хозяевами. Одна из команд играла бы в белом в любом случае.
– Обсуждался ли перенос? Если да, то получается, что команды изъявили желание играть матч при любых условиях?
– Решение о переносе матча принимает исключительно главный арбитр встречи, а не лига, – добавили в пресс-службе РПЛ.
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В пресс-службе так же уточнили: Не для вас играем, епт, можете вообще не смотреть
Молодцы чё, топ менеджеры.
Это правило появилось в расчете на чб-телевизоры.
У кого, у кого даже в деревнях чб-телевизоры в 2023 году?
И даже если у кого-то они есть, как на них отражается белое на белом?
Контрастность снегу менее важна, чем пункт регламанта. Идиоты)
Обязать оба клуба обязательно готовить по два комплекта формы, причём не допускать, чтобы у одних были приготовлены синий и белый, а у других - белый и синий. Хотя бы 3 разных основных цвета должно быть в четырёх комплектах.
Предварительное согласование с лигой цвета комплекта должно остаться, но в случае форс-мажора, арбитр должен иметь право потребовать от одной из команд (или от обеих) поменять комплект.
И комплект ярко-оранжевых или лимонно-жёлтых мячей обязательно должен быть на каждом стадионе припасён.
Но вообще там хотя бы светлые тона были, которые реально бывает видно не очень при солнце например. Типа как Ман Сити против Лидса когда играют, надевают гостевые формы, потому что обе светлые. Но вот когда Сити играет Челси нет никаких проблем, хоть и у обеих оттенки синего по сути. А здесь же вроде цвета достаточно темные у обоих клубов, почти как Челси и Ливерпуль. Отличить можно легко, реально бред.
Ещё больший бред я помню когда Спартак играл не помню с кем. Там Спартак был одет в красное-белое-красное, а соперник в белое-красное-белое. Вот это я понимаю контраст. Глаза у меня тогда не выдержали через несколько секунд.
А возможные осадки в это время года они не согласовывают?