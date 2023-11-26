РПЛ о белой форме «Спартака»: «Комплекты согласовываются заранее – никто не везет запасной. Мяч имел контрастную окраску – он заметнее для участников матча, чем на ТВ»

Теги Спартак премьер-лига Россия телевидение Организация РПЛ Балтика Nike игровая форма Матч ТВ Футбол

В РПЛ высказались о белой форме «Спартака» в матче на заснеженном поле.

«Спартак» обыграл «Балтику» (2:0) в матче Мир РПЛ. Игра проходила на заснеженном поле. В лиге ответили на вопрос о том, почему в игре не был использован красный мяч.

«Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту.

Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве.

Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке.

При этом мяч, которыми играют команды РПЛ, должен соответствовать FIFA Quality и зафиксирован в регламенте на весь футбольный сезон», – сообщили в пресс-службе РПЛ.

Также в лиге дали объяснение по поводу белой формы, в которой сыграл «Спартак».

– Действительно ли «Спартак» заявил только белую форму на игру, и у них не было красного запасного комплекта?

– Комплекты форм на игру согласовываются с лигой заранее, никто не везет с собой запасную форму на гостевую игру.

Форма должны быть контрастная на фоне хозяев, красное на синем не контрастирует.

Тем более правило выбора формы всегда за хозяевами. Одна из команд играла бы в белом в любом случае.

– Обсуждался ли перенос? Если да, то получается, что команды изъявили желание играть матч при любых условиях?

– Решение о переносе матча принимает исключительно главный арбитр встречи, а не лига, – добавили в пресс-службе РПЛ.

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45 комментариев

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Peter Parker
«заметнее для участников матче, чем по телевизионной картинке»

В пресс-службе так же уточнили: Не для вас играем, епт, можете вообще не смотреть
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Фарид Харисов
А, ну то есть из всех 16 клубов при голосовании никто не подумал, что надо бы кроме Nike иметь ещё какой-нибудь мяч от другого бренда с другим цветом?

Молодцы чё, топ менеджеры.
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Ответ Фарид Харисов
А, ну то есть из всех 16 клубов при голосовании никто не подумал, что надо бы кроме Nike иметь ещё какой-нибудь мяч от другого бренда с другим цветом? Молодцы чё, топ менеджеры.
для чего им думать, если главная задача нашивка звёзд на форму зенита уже много лет, под них и регламенты меняют после закупки 10 игроков сочи у зенита и запрещают другим пользоваться этим...
+69
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Goldstream
Ответ Фарид Харисов
А, ну то есть из всех 16 клубов при голосовании никто не подумал, что надо бы кроме Nike иметь ещё какой-нибудь мяч от другого бренда с другим цветом? Молодцы чё, топ менеджеры.
Больше всего понравилось про неконтрастные синий и красный)
Это правило появилось в расчете на чб-телевизоры.
У кого, у кого даже в деревнях чб-телевизоры в 2023 году?

И даже если у кого-то они есть, как на них отражается белое на белом?
Контрастность снегу менее важна, чем пункт регламанта. Идиоты)
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Benjamin
То есть все ок, правильно я понял рпл?
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Красная стрела
Вобщем, как и наши власти многих городов зимой, когда город стоит в пробках, после «неожиданных снегопадов»😁В России выпал снег, вот чудо. Никогда ж такого не было 😂
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Ответ Peter Parker
«заметнее для участников матче, чем по телевизионной картинке» В пресс-службе так же уточнили: Не для вас играем, епт, можете вообще не смотреть
не для нас играют, давно уже...ещё Широков говорил об этом...
+6
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LoveGreguar
Ответ Benjamin
То есть все ок, правильно я понял рпл?
Конечно. Перевод ответа на простой человеческий - жрите, что дали.
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Алексей Полиенков
Ответ Benjamin
То есть все ок, правильно я понял рпл?
Да. Платите и дальше да просмотр и терпите.
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Алексей Полиенков
Ну вот они и расписались в своей некомпетености. Контрабандными мячами играют, это раз. Мяч виднее для участников матча, а не зрителей - это два. У нас что, футбол для участников матча проводится а не для зриетелй? И не в первый раз такое происходит, что на фоне снега игроков не видно - это три. Беззалаберность Рфс и РПЛ поражает!
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Mixos Demid
Прямо признали, на то, что зрителям не видно мяч, им глубоко нас…..ть….
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hruken
Да идеально подготовились. Кто спорит.
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Timur_A
Значит, надо менять регламент.
Обязать оба клуба обязательно готовить по два комплекта формы, причём не допускать, чтобы у одних были приготовлены синий и белый, а у других - белый и синий. Хотя бы 3 разных основных цвета должно быть в четырёх комплектах.
Предварительное согласование с лигой цвета комплекта должно остаться, но в случае форс-мажора, арбитр должен иметь право потребовать от одной из команд (или от обеих) поменять комплект.
И комплект ярко-оранжевых или лимонно-жёлтых мячей обязательно должен быть на каждом стадионе припасён.
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Ответ Peter Parker
Когда не надо прям такой дотошный формализм…
если говорить откровенно, то для отдельных клубов сделают исключения и не мне говорить для каких, нас уже дважды заставили играть в условиях непригодных для игры...
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Peter Parker
Когда не надо прям такой дотошный формализм…
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Best game on Earth
По ТВ матч больше народу смотрит, чем на стадионе.
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Давид Agabekyan
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это факт...смирись...весь позор рфс идёт исключительно от людей из системы зенита...
И вообще Зенит во всех проблемах мира виноват
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Макар95
Как и почти всегда у нас, в конце ноября снегопад становится настолько неожиданным, что аппарат и топ-менеджмент лиги, которые стремятся быть в топе, даже за 1-2 дня не могут быстро закупить хотя бы 5 мячей оранжевых. А про «красное на синем» и «для картинки меньше, чем для участников» - ну это просто клиника
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donatodonatore
Ничего не меняется. Зима как всегда пришла неожиданно.
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Вячеслав Припузов
Можно было в Спортмастере все купить, форму, красный мяч и бутсы, если что )))
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Sashafut
Зима наступила неожиданно!)
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Desheng
Чиновники из рпл - позорище... что вы будете делать после очередного пакета санкций?
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получается Шафеев намеренно вывел команды на поле, понимая, что игроки могут получить травмы и теперь я считаю, Балтика в праве подать на судью иск за получение травмы Бориско, умышленно вывел на не готовый к игре в футбол газон...
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An Kr
Тогда Рубин в рубиновой форме с командами в зеленой форме не может играть. Хотя постояннг играет. Они же тоже не контрастируют.
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Вячеслав Припузов
Ответ Фарид Харисов
А, ну то есть из всех 16 клубов при голосовании никто не подумал, что надо бы кроме Nike иметь ещё какой-нибудь мяч от другого бренда с другим цветом? Молодцы чё, топ менеджеры.
По запросу в Яндексе "мяч футбольный найк красный" большой выбор мячей более ярких мячей, чем играли....
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Давид Agabekyan
Ответ </c/>
для чего им думать, если главная задача нашивка звёзд на форму зенита уже много лет, под них и регламенты меняют после закупки 10 игроков сочи у зенита и запрещают другим пользоваться этим...
Даже тут Зенит приписал. Как же страдаешь, любо дорого посмотреть
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lknsfos
Ответ Goldstream
Больше всего понравилось про неконтрастные синий и красный) Это правило появилось в расчете на чб-телевизоры. У кого, у кого даже в деревнях чб-телевизоры в 2023 году? И даже если у кого-то они есть, как на них отражается белое на белом? Контрастность снегу менее важна, чем пункт регламанта. Идиоты)
Скажу как дальтоник, не котрастируют цвета. Красный для меня вообще не котрастирует ни с чем темным. Если будут играть темно-синие против красных - на мелком экране (телефон, планшет) при общем плане для меня все будут примерно одинаковы. С синим еще может быть да отличу, но если соперник красных будет в зеленом, сером, черном, коричневом - я буду орать постоянно "да куда ты пас отдал" не видя кому он летит))) Такая беда вечно в футсимах на мелком экране. И это у меня еще не самая лютая дальтония, а только оттенки красного...
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Greenalem
Ответ Goldstream
Больше всего понравилось про неконтрастные синий и красный) Это правило появилось в расчете на чб-телевизоры. У кого, у кого даже в деревнях чб-телевизоры в 2023 году? И даже если у кого-то они есть, как на них отражается белое на белом? Контрастность снегу менее важна, чем пункт регламанта. Идиоты)
Это почти как Англия в 2002 заставила Бразилию надеть синюю футболку, типа есть ещё англичане с черно белыми телевизорами)

Но вообще там хотя бы светлые тона были, которые реально бывает видно не очень при солнце например. Типа как Ман Сити против Лидса когда играют, надевают гостевые формы, потому что обе светлые. Но вот когда Сити играет Челси нет никаких проблем, хоть и у обеих оттенки синего по сути. А здесь же вроде цвета достаточно темные у обоих клубов, почти как Челси и Ливерпуль. Отличить можно легко, реально бред.

Ещё больший бред я помню когда Спартак играл не помню с кем. Там Спартак был одет в красное-белое-красное, а соперник в белое-красное-белое. Вот это я понимаю контраст. Глаза у меня тогда не выдержали через несколько секунд.
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Romano1985
Сидя в ресторане , заявили двое …
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Ответ Vito74
конечно не вам говорить, вам перенесли матч из Сочи, когда все остальные там играли.
согласовали перенос с сочи и только после этого поменялись кругами...
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Вячеслав Припузов
Ладно, бывает, не в Африке живём, главное победа, пофиг что не видно....
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Георгий Михеев
Про мяч ерунда можно сказать что это форсмажор и достать в спортмастере оранжевый. По телику реально не видно было куда люди пасуют мяч.
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Ваня Кассирский
Рпл в своем стиле. А все об уровне европы говорят, гыгы
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Давид Agabekyan
Даже тут Зенит приписал. Как же страдаешь, любо дорого посмотреть
Он давно неизлечим. Ко всему на свете приплетает Зенит.
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general main
На фоне промеса мяч и вправду был самого контрастного цвета
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дима кушов
..
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Никому_никабельный
Ответ Peter Parker
«заметнее для участников матче, чем по телевизионной картинке» В пресс-службе так же уточнили: Не для вас играем, епт, можете вообще не смотреть
И смайлик почему-то забыли вот этот 😂
А возможные осадки в это время года они не согласовывают?
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Chernoy
Губернатор Калининградской области мяч видел, и жалоб от него или его окружения не поступало. А то, что по телевизору, ну так стремитесь стать губернаторами!
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Мукунку хороший
Мы в Азию.. или в Океанию .. или.. да крочь узнаете..#пт))
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