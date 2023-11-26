Губерниев о матче «Балтики» и «Спартака»: «Надо играть, когда трава вырастет. Зимой – лыжи, хоккей, биатлон. Переходившие на «осень-весна» думали о кошельке, им пофиг на футбол»
Дмитрий Губерниев высказался об игре «Балтики» и «Спартака» на заснеженном поле.
Матч 16-го тура Мир РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2) прерывался в начале первого тайма на несколько минут – поле очищали от снега. Перерыв в игре длился больше 25 минут – сотрудники стадиона «Калининград» снова убирали снег.
«В футбол в России надо играть, когда трава вырастет!
По системе «весна-осень», ибо зимой надо на лыжах ходить, в хоккей играть и биатлоном заниматься!
Те, кто переходил на систему «осень-весна», думали о своем кошельке, и пофиг им на наш футбол было и есть», – написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
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В комментариях целые баталии, красивые и громкие фразы.
А по факту как играли с марта по декабрь, так и играем. Только теперь сезон цельный, как во всех лигах.
Но мы еще лет 20 будем слушать подобный бред от экспертов разных мастей.
И играли все, а не только «Участники еврокубков» )
«Как во всех лигах» — ты в курсе, что ВСЕ страны северной Европы играют по весна-осень? Даже Ирландия… Только мы такие умные, в самой холодной стране мира решили придумать такой прикол…
При осень-весна - ни одного титула. В подавляющем большинстве случаев - непроход группового этапа, чаще всего на последнем месте. Наивысший результат - вылет в четверти. Место в таблице коэф. УЕФА - 10-е (до бана).
Но что значат "какие-то там факты" для спортсовской публики на фоне ненависти к Губеру🤣
P.s. Это в свою очередь никак не отменяет необходимость приобрести оранжевый мяч для игр в плохую погоду)
И со снегом играли что при «весна-осень», что сейчас.
2000год-12 ноября
2001год-4 ноября
2002год-17 ноября
2003год-1 ноября
2004 год - 12 ноября
2005год -19 ноября
2006год-26 ноября
2007год- 11 ноября
2008год-22 ноября
2009год-29 ноября
2010год-28 ноября
То есть, в среднем, заканчивали играть до середины ноября. Последние сезоны перед переходом ,понятное дело, стали заканчивать уже позже.
Даст Бог и у нас теперь мировозрение будет меняться.
Все взрослые люди, которые жили при весна-осень, знают, что Фурс с Гинером всю мерзость протолкнули обманом, наобещав манежи для всех клубов
А по факту манежей нет, играем зимой