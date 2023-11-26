Губерниев о матче «Балтики» и «Спартака»: «Надо играть, когда трава вырастет. Зимой – лыжи, хоккей, биатлон. Переходившие на «осень-весна» думали о кошельке, им пофиг на футбол»

Теги Спартак премьер-лига Россия Балтика Дмитрий Губерниев Матч ТВ деньги регламент Футбол

Дмитрий Губерниев высказался об игре «Балтики» и «Спартака» на заснеженном поле.

Матч 16-го тура Мир РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2) прерывался в начале первого тайма на несколько минут – поле очищали от снега. Перерыв в игре длился больше 25 минут – сотрудники стадиона «Калининград» снова убирали снег.

«В футбол в России надо играть, когда трава вырастет!

По системе «весна-осень», ибо зимой надо на лыжах ходить, в хоккей играть и биатлоном заниматься!

Те, кто переходил на систему «осень-весна», думали о своем кошельке, и пофиг им на наш футбол было и есть», – написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Репортаж со снежного безумия: «Спартак» благодарен агроному, Абаскаль впечатлен, поле было чистым за 15 минут до старта

«Спартак» был невидимкой под снегопадом в Калининграде. Объясняем, почему форму и мяч не сменили

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

99 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Remy Cabella
Очередной популист, который не в курсе, что в весна-осень тоже играли в конце ноября. 🤡
+142
-20
+122
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ola BP
Забавно, что подобные доводы пишут и на спортс, в том числе авторы.
В комментариях целые баталии, красивые и громкие фразы.
А по факту как играли с марта по декабрь, так и играем. Только теперь сезон цельный, как во всех лигах.
Но мы еще лет 20 будем слушать подобный бред от экспертов разных мастей.
+69
-17
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
В последние 5 сезонов по системе «весна-осень» команды проводили свои последние матчи 4 раза 23 ноября и позже: в 2010 году закончили 28 ноября; в 2009 году закончили 29 ноября; в 2008 году закончили 23 ноября; в 2007 году закончили 11 ноября; в 2006 году закончили 26 ноября )
И играли все, а не только «Участники еврокубков» )
+45
-5
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RVC
Ответ Ola BP
Забавно, что подобные доводы пишут и на спортс, в том числе авторы. В комментариях целые баталии, красивые и громкие фразы. А по факту как играли с марта по декабрь, так и играем. Только теперь сезон цельный, как во всех лигах. Но мы еще лет 20 будем слушать подобный бред от экспертов разных мастей.
сезон цельный? С 3-месячным перерывом? Лучше вернуться на весну-осень, чтобы летом как можно больше туров сыграть
+48
-14
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RVC
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
Все команды. Последний тур был 27-29 ноября примерно
+30
-6
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lezhik
Ответ Эд..19
В России зима 5 месяцев. Но нет, нам надо не в июне играть, когда тепло, трава, солнышко, зрители на трибунах загорают, а в декабре по снегу, и в -5..-10 дрыгнуть с посещаемостью в 5 человек )))) 1 апреля - 31 октября - оптимум. В Швеции до 59-го года тоже играли осень-весна, но потом поняли, что месить снег при минусовой - это не футбол. И ничего. С весна-осень в начале 90-х всех крушили в Европе. Только нас чужие ошибки не учат )))))
Отдельное веселье когда в жару играют в Чечне или Краснодаре, а в холод на Урале или в Оренбурге.
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эд..19
В России зима 5 месяцев. Но нет, нам надо не в июне играть, когда тепло, трава, солнышко, зрители на трибунах загорают, а в декабре по снегу, и в -5..-10 дрыгнуть с посещаемостью в 5 человек )))) 1 апреля - 31 октября - оптимум. В Швеции до 59-го года тоже играли осень-весна, но потом поняли, что месить снег при минусовой - это не футбол. И ничего. С весна-осень в начале 90-х всех крушили в Европе. Только нас чужие ошибки не учат )))))
+33
-12
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Momus1
Ответ Ola BP
Забавно, что подобные доводы пишут и на спортс, в том числе авторы. В комментариях целые баталии, красивые и громкие фразы. А по факту как играли с марта по декабрь, так и играем. Только теперь сезон цельный, как во всех лигах. Но мы еще лет 20 будем слушать подобный бред от экспертов разных мастей.
«Только теперь сезон цельный» — ты в курсе, что в РПЛ перерыв между кругами 3 месяца? В ФНЛ 4 месяца, в в ПФЛ 5(!!) месяцев. Это называется цельный сезон? 🤣

«Как во всех лигах» — ты в курсе, что ВСЕ страны северной Европы играют по весна-осень? Даже Ирландия… Только мы такие умные, в самой холодной стране мира решили придумать такой прикол…
+22
-6
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эд..19
Про Еврокубки. Все титулы завоёваны при весна-осень - 1975, 1981, 1986, 2005, 2008, финал - 1972. Место в таблице коэф. УЕФА - 6-е в 2010-м.
При осень-весна - ни одного титула. В подавляющем большинстве случаев - непроход группового этапа, чаще всего на последнем месте. Наивысший результат - вылет в четверти. Место в таблице коэф. УЕФА - 10-е (до бана).
+29
-13
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
baldik
Терпеть не могу Губерниева, но здесь он прав на все 100%. 13 европейских стран проводят чемпионаты по системе весна-осень, в связи со своеобразным климатом (даже Грузия). А у нас играют в Оренбурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Самаре. Это не перечисляя команды высшей лиги. Сейчас самое время вернуться в весна-осень.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
верталёт
Какая весна - осень,вы о чём?Я бы вообще сделал чемпионат в 3 месяца:Декабрь-январь-февраль..Самые лучшие месяцы для игры в футбол👍
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Киселёв
Ответ Remy Cabella
Очередной популист, который не в курсе, что в весна-осень тоже играли в конце ноября. 🤡
Нет, факты говорят об обратном - в "конец ноября" как правило залазили очень редко, обычно из-за международного турнира летом либо из-за "золотого матча", некоторые чемпионаты завершались в октябре, а в зиму вообще никогда не залазили (теперь всегда залазим)

Но что значат "какие-то там факты" для спортсовской публики на фоне ненависти к Губеру🤣

P.s. Это в свою очередь никак не отменяет необходимость приобрести оранжевый мяч для игр в плохую погоду)
+21
-9
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
An Kr
Ответ RVC
сезон цельный? С 3-месячным перерывом? Лучше вернуться на весну-осень, чтобы летом как можно больше туров сыграть
вы что вчера родились? каждый второй сезон ЧМ или ЧЕ с 1,5 месяцев перерыва летом. Что за бред вы и такие как вы пишите про игры летом? Больше игр летом вы не проведете. В годы без ЧМ или ЧЕ тоже делали месячный перерыв. Угомонитесь уже со своими матчами летом, которых не было намного больше чем сейчас. Играть в 40 градусов тоже не удовольствие.
+27
-15
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Фирсов
Ответ lezhik
Отдельное веселье когда в жару играют в Чечне или Краснодаре, а в холод на Урале или в Оренбурге.
Так ничего не мешает составить календарь так, чтобы в тёплое время года команды ехали, условно, "на север" а ближе к поздней осени играли в Краснодарах и Ростовах.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Húllabbalabbalúú
Ответ Кирилл
В последние 5 сезонов по системе «весна-осень» команды проводили свои последние матчи 4 раза 23 ноября и позже: в 2010 году закончили 28 ноября; в 2009 году закончили 29 ноября; в 2008 году закончили 23 ноября; в 2007 году закончили 11 ноября; в 2006 году закончили 26 ноября ) И играли все, а не только «Участники еврокубков» )
А сейчас последний матч 10 декабря. Есть разница?
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
as45
При старой системе тоже играли поздней осенью, но перерыв между кругами 3 месяца - идиотизм. Это уже два разных турнира.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Все подталкивает к нормальному календарю. Еврокубков нет, а мы играем зимой.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всеволод Бобров
Ответ An Kr
вы что вчера родились? каждый второй сезон ЧМ или ЧЕ с 1,5 месяцев перерыва летом. Что за бред вы и такие как вы пишите про игры летом? Больше игр летом вы не проведете. В годы без ЧМ или ЧЕ тоже делали месячный перерыв. Угомонитесь уже со своими матчами летом, которых не было намного больше чем сейчас. Играть в 40 градусов тоже не удовольствие.
почему скандинавы не переходят на это?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Ответ </c/>
вот тут по делу, те кто организовали переход к рфс отношения уже не имеют, а бед принесли массу...
Так переходили на систему «осень-весна» ради еврокубков, в которых российские клубы когда-то выступали.

И со снегом играли что при «весна-осень», что сейчас.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ RVC
Все команды. Последний тур был 27-29 ноября примерно
Последние туры РПЛ:
2000год-12 ноября
2001год-4 ноября
2002год-17 ноября
2003год-1 ноября
2004 год - 12 ноября
2005год -19 ноября
2006год-26 ноября
2007год- 11 ноября
2008год-22 ноября
2009год-29 ноября
2010год-28 ноября
То есть, в среднем, заканчивали играть до середины ноября. Последние сезоны перед переходом ,понятное дело, стали заканчивать уже позже.
+18
-13
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всеволод Бобров
Ответ Ola BP
Забавно, что подобные доводы пишут и на спортс, в том числе авторы. В комментариях целые баталии, красивые и громкие фразы. А по факту как играли с марта по декабрь, так и играем. Только теперь сезон цельный, как во всех лигах. Но мы еще лет 20 будем слушать подобный бред от экспертов разных мастей.
цельный сезон с 3 месячной паузой, ахпха
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ Кирилл
Так переходили на систему «осень-весна» ради еврокубков, в которых российские клубы когда-то выступали. И со снегом играли что при «весна-осень», что сейчас.
Только результаты стали только хуже до бана.Раньше брали максимум очков в первых турах, потому что команды наши были уже на ходу, а соперники только вкатывались в сезон. После перехода вообще все пошло по #####.Про низшие лиги вообще молчу, про них никто не думал вообще.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эд..19
Ответ Pertinax Gandi
Надо разделить РПЛ на зоны "Юг" и "Север". Южные пусть играют по системе осень-весна, а северные по системе весна-осень. А потом играют в плейофф между собой.
Вторую лигу уже реформируют. Она будет играть по системе весна-осень. Уже хорошо. Хоть самый многочисленный дивизион перестанут убивать. Там интересная формула по обмену между первой и второй лигами.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владддд
Ответ Remy Cabella
Очередной популист, который не в курсе, что в весна-осень тоже играли в конце ноября. 🤡
Какой же ты популист, вместо 6 летних туров вы сделали 6 зимних, пятая часть чемпионата играется в фиговые сроки для болельщиков, но диванным этого непонять.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всеволод Бобров
Ответ Remy Cabella
Очередной популист, который не в курсе, что в весна-осень тоже играли в конце ноября. 🤡
так у тебя таких туров было мало, основная часть игралась летом, а щас играется осенью и в начале весны. Всем очевидно, что это агенты под себя делали календарь, чтобы легче впаривать игроков в летнее окно.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
freeman123
Стадионы нужно было с крышей строить при подготовке к ЧМ, а то такое ощущение, что холодно и снег только в Санкт-Петербурге
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владддд
Ответ RVC
Все команды. Последний тур был 27-29 ноября примерно
Не ври, очень часто чемп заканчивался к 20м числам ноября, даже в первую неделю. А сейчас 2-3 тура играется в декабре, покмжи когда такое было раньше? Вас диванных легко выводить на чистую воду, сейчас 5-6 туров играется в дни, в которые раньше никогда не играли, и вместо летних игр у нас декабрь, февраль, ранний март, поздний ноябрь. А клоуны все твердят, что толтко круги поменяли местами.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gremlin
Ответ keylargo
Помните такой клуб, Гетеборг называется. Он брал Кубок УЕФА играя в чемпионате весна-осень. Это если ьбы мы играли в еврокубках...
Так и наши брали еврокубки при системе весна-осень, что в союзные времена, что в 00ых.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Ширинов
Климат изменить невозможно , а вот крышу сделать вполне возможно
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lezhik
Ответ Дмитрий Фирсов
Так ничего не мешает составить календарь так, чтобы в тёплое время года команды ехали, условно, "на север" а ближе к поздней осени играли в Краснодарах и Ростовах.
Разумеется, но это показатель того, что они думают вовсе не о том, как должно быть хорошо, но руководствуются какими то другими принципами.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Huawei
Ответ Всеволод Бобров
почему скандинавы не переходят на это?
Потомучто своей головой живут и не пытаются под кого-то подстроиться.
Даст Бог и у нас теперь мировозрение будет меняться.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gremlin
Ответ KingOfTheDivan
Все эти лиги играются во время крупных турниров, ибо там игроков сборных нет, либо сама сборная никуда не попадает. Со сборной у нас сейчас ситуация схожая, но легионеров некоторых все-таки вызывают. И что теперь командам по месяцу-полтора без части лучших игроков играть?
Это Швеция никуда не попадает?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Фирсов
Ответ Region123
да конечно.. т.е. северяне будут смотреть футбол летом, а южане зимой ? ну ты гений
Мужик, я надеюсь что ты не серьёзно)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Кильцов
Самый заплюсованный комментарий несёт бред и откровенно врёт - всё что нужно знать о спирт.ру
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
keylargo
Помните такой клуб, Гетеборг называется. Он брал Кубок УЕФА играя в чемпионате весна-осень. Это если ьбы мы играли в еврокубках...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jdrk
Как же я устал читать этот бред 🤦🏻 Они реально не могут посмотреть, что раньше игры тоже были в ноябре? Ладно этот с ним всё понятно, у него лыжы головного мозга
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экочёрт 4000
В каментах развели враньё дети, которые в глаза не видели нормальный календарь
Все взрослые люди, которые жили при весна-осень, знают, что Фурс с Гинером всю мерзость протолкнули обманом, наобещав манежи для всех клубов
А по факту манежей нет, играем зимой
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Атакующий Юран
Ответ reteka
Так и сейчас играют в марте и ноябре, что вообще изменилось?
Раньше заканчивали сезон в ноябре, согласно занятым местам в Европе стартовали в конце лета, через 8 месяцев, уже другие команды. А сейчас перерыв между кругами , а точнее между 18 туром и 19-м в 4 месяца. Это ненормально. Логичнее играть сезон год без этих перерывов и готовиться зимой к следующему. А не когда чемпионат кончается и через 2 недели стартует следующий
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Атакующий Юран
Когда была весна - осень в еврокубках стартовали уже другие команды, почти через год..хорошо это или плохо, сейчас не важно, но логичнее играть начинать в марте и заканчивать чемпионат в ноябре, как это было всегда.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Ермаков
Губа,слабо назвать всех пофамильно?)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
freeman123
Ответ Алексей Зайцев
Не только снег, еще деньги в Санкт Петербурге
Ты наверно не в курсе, но стадионы к ЧМ строили за государственные деньги, учи матчасть когда пытаешься дискутировать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Огромная проблема российского чемпионата - трехмесячный перерыв между первым и вторым кругом. Получается что-то вроде Апертуры и Клаусуры в Латинской Америке. Основных успехов добились при старой системе. Лучше бы простраивали календарь логистически так, чтобы таких проблем не возникало
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ganibale
Ответ Ola BP
Забавно, что подобные доводы пишут и на спортс, в том числе авторы. В комментариях целые баталии, красивые и громкие фразы. А по факту как играли с марта по декабрь, так и играем. Только теперь сезон цельный, как во всех лигах. Но мы еще лет 20 будем слушать подобный бред от экспертов разных мастей.
Мне вчера сказали уже в это время не играли бы при старой системе, так привел факты с 2006 года только раз чемпионат заканчивался раньше 23-30 ноября это в 2007 году. Получается разницы то нету, только для второй лиги есть разница которую вернули на старую систему, если брать РПЛ единственное не проводить кубок в феврале а в остальном разницы не вижу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эмырхан Амиров
А сейчас только о деньгах думают 🤑🤑🤑 спорт на 2 плане😱
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Добрый_Ээх
Ответ Vanek1411
При "весне-осень" всё равно в это время играли, только решающие матчи. Вот обделается кто-то из лидеров в ключевой момент при такой погоде, так Димка первый будет визжать, что зря перешли.
Всегда забавляло про решающие матчи ) за матчи в ноябре очков больше дают, или набранные очки 👓 в марте значения имеют меньше?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TroBro
Ответ Экочёрт 4000
В каментах развели враньё дети, которые в глаза не видели нормальный календарь Все взрослые люди, которые жили при весна-осень, знают, что Фурс с Гинером всю мерзость протолкнули обманом, наобещав манежи для всех клубов А по факту манежей нет, играем зимой
15 манежей в стране сейчас с полноразмерными полями. Но не подходящей для РПЛ вместимости. И когда там в снегопад кто-то играет, вой стоит резче, чем по поводу футбола в снегу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gremlin
Ответ TheSportNik
Губерниев плохо учился в школе однако, все таки спортсмен, а так бы знал, что это бывшая Германия, называлась Пруссией раньше, а город Кенигсберг, город королей, а вот Германия играет по системе осень-весна почему то. А еще у России есть обширные южные территории, где и зимой можно играть в футбол без проблем. Так что не в системе дело осень -весна, а в Дюкове и его чиновниках РФС, которые календарь не могут составить нормальный.
Бывшая Германия не называлась Пруссией, она называлась "Священная Римская империя германской нации" и не являлась единым государством. Пруссия же была одним из государств в этой "конфедерации".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
верталёт
Ответ Remy Cabella
Очередной популист, который не в курсе, что в весна-осень тоже играли в конце ноября. 🤡
Да играли,но это были заключительные матчи,можно и потерпеть.А тут ещё пол декабря будут играть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нестор Васнецов
Ответ Remy Cabella
Очередной популист, который не в курсе, что в весна-осень тоже играли в конце ноября. 🤡
не всегда. смотрите расписание матчей в нечётные года, когда не проводилось евро и км. а также смотрите расписание матчей начала 2000х.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Huawei
Ответ Remy Cabella
Очередной популист, который не в курсе, что в весна-осень тоже играли в конце ноября. 🤡
Один-два матча, но не столько.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий