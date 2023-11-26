Губерниев о матче «Балтики» и «Спартака»: «Надо играть, когда трава вырастет. Зимой – лыжи, хоккей, биатлон. Переходившие на «осень-весна» думали о кошельке, им пофиг на футбол»

Дмитрий Губерниев высказался об игре «Балтики» и «Спартака» на заснеженном поле.

Матч 16-го тура Мир « » – «Спартак» (0:2) прерывался в начале первого тайма на несколько минут – поле очищали от снега. Перерыв в игре длился больше 25 минут – сотрудники стадиона «Калининград» снова убирали снег.

«В футбол в России надо играть, когда трава вырастет!

По системе «весна-осень», ибо зимой надо на лыжах ходить, в хоккей играть и биатлоном заниматься!

Те, кто переходил на систему «осень-весна», думали о своем кошельке, и пофиг им на наш футбол было и есть», – написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

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