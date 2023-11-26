Форвард «Балтики» Гузина после 0:2 от «Спартака»: «Мой полет в сугроб — самый запоминающийся момент матча. Думал, что гол засчитали»
Гедеон Гузина высказался после матча со «Спартаком» (0:2) в Мир РПЛ.
Форвард «Балтики» на 83‑й минуте забил гол и от радости прыгнул в сугроб, но арбитры отменили взятие ворот из‑за офсайда.
— К сожалению, мой полет в сугроб — самый запоминающийся момент матча. Думал, что гол засчитали, принес очко, радовался и не смотрел на лайнсмена.
— Были еще моменты.
— Но не забили. Бывает так.
— Самый снежный матч в твоей карьере?
— Уже играл так в детстве. Уже тогда готовился к России.
— Как играть при такой погоде? Какой‑то секрет?
— Проще. Мы пытались, хотели, в два‑три касания максимум.
— Многие говорят, что не было видно мяч.
— Не было видно, да. Он терялся в снегу. Игроков «Спартака»-то терял (смеется), – сказал босниец.
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