Форвард «Балтики» Гузина после 0:2 от «Спартака»: «Мой полет в сугроб — самый запоминающийся момент матча. Думал, что гол засчитали»

Теги Спартак премьер-лига Россия Балтика Гедеон Гузина Футбол

Гедеон Гузина высказался после матча со «Спартаком» (0:2) в Мир РПЛ.

Форвард «Балтики» на 83‑й минуте забил гол и от радости прыгнул в сугроб, но арбитры отменили взятие ворот из‑за офсайда.

— К сожалению, мой полет в сугроб — самый запоминающийся момент матча. Думал, что гол засчитали, принес очко, радовался и не смотрел на лайнсмена.

— Были еще моменты.

— Но не забили. Бывает так.

— Самый снежный матч в твоей карьере?

— Уже играл так в детстве. Уже тогда готовился к России.

— Как играть при такой погоде? Какой‑то секрет?

— Проще. Мы пытались, хотели, в два‑три касания максимум.

— Многие говорят, что не было видно мяч.

— Не было видно, да. Он терялся в снегу. Игроков «Спартака»-то терял (смеется), – сказал босниец.

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5 комментариев

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Вячеслав Припузов
Не в грязь лицом, так в сугроб... Молодцы, достойно играли в таких условиях, но Спартак был заслуженно сильнее, даже Игнашевич не имел возражений...
+16
0
+16
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Капудастик
Не футбол, а чемпионат по спортивным пряткам
+10
-1
+9
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ablexs
Веселый парень!
+9
-3
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