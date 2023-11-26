Соболев о матче с «Балтикой»: «Играли в снежки, мяч не катился. Игра тяжелая, если это можно назвать игрой»

Теги Спартак премьер-лига Россия Балтика Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Форвард «Спартака» Александр Соболев сравнил матч с «Балтикой» с игрой в снежки.

Московская команда добилась победы в Калининграде в рамках 16-го тура Мир Премьер-лиги (2:0).

Игра проходила на заснеженном поле. Соболев стал автором двух результативных передач и был признан лучшим игроком матча.

«Матч хорош» – назвать тяжело, потому что, можно сказать, играли в снежки, мяч не катился. Но все в равных условиях, рад, что удалось победить.

Думаю, что все ребята, которые вышли на поле, достойны награды лучшему игроку. Игра тяжелая, если это можно назвать игрой. А так, каждого могу выделить», – дал свои комментарии нападающий «Спартака».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всеволод Бобров
отлично сыграл, угомонил хейтеров.
+38
-2
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Древний спартач
Хотелось бы узнать мнение питерского "доброжелателя" Радимова по этому поводу . Когда "враг" говорит , что без Соболя Спартак играет гораздо лучше и интереснее , значит , Соболь просто необходим на поле .
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Наш Снегомесси
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кондитер
Ответ Всеволод Бобров
отлично сыграл, угомонил хейтеров.
играл бы он так каждый матч
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Саня лучший, отлично вышел в старте...я очень рад его игре и результативным передачам, при всей симпатии к Игнатову, Соболев настоящий лидер клуба, который обязан играть!!!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
seMen_SM
Что приятно, в таких условиях оба гола забиты после отличных комбинаций, а не на дурака, хоть в первом голе вратарю явно не свезло. Молодцы парни, важная и очень нужная на зубах победа! Максименко тоже отдельный респект за идеальную игру в таких условиях!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег_Пенза
Спасибо, Александр, за игру! Продолжай в том же духе!!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Припузов
Все хороши, мужики, но игру сделали Максименко и Соболев, никому его не отдадим, нужно его в капитаны, чтобы был более сдержанный и ответственный...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Huawei
Ответ Всеволод Бобров
отлично сыграл, угомонил хейтеров.
Так может нашёл подход рыжый, походу Соболя кнутом воспитывать надо. 😊
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
donatodonatore
А Спартачок то Спартачок проявил характер в трудных погодных условиях и уже в четвёрочке. Неплохо, неплохо.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СССР цэ европа! - скакал?
Главный хейтер Соболева дон_Абасраль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий