Соболев о матче с «Балтикой»: «Играли в снежки, мяч не катился. Игра тяжелая, если это можно назвать игрой»

Форвард «Спартака» Александр Соболев сравнил матч с «Балтикой» с игрой в снежки.

Московская команда добилась победы в Калининграде в рамках 16-го тура Мир Премьер-лиги (2:0).

Игра проходила на заснеженном поле. Соболев стал автором двух результативных передач и был признан лучшим игроком матча.

«Матч хорош» – назвать тяжело, потому что, можно сказать, играли в снежки, мяч не катился. Но все в равных условиях, рад, что удалось победить.

Думаю, что все ребята, которые вышли на поле, достойны награды лучшему игроку. Игра тяжелая, если это можно назвать игрой. А так, каждого могу выделить», – дал свои комментарии нападающий « ».

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