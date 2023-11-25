Дмитрий Хлестов: «Футбол без пива – это не футбол! Нужно возвращать пиво на арены в России»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Дмитрий Хлестов стадионы алкоголь и спорт Футбол

Дмитрий Хлестов считает, что «футбол без пива – это не футбол».

«Конечно, нужно возвращать [пиво на стадионы]. Во многих странах клубы таким образом могут заработать деньги, да и болельщикам будет приятнее ходить на стадионы.

Футбол без пива – это не футбол! Я абсолютно уверен, что нужно возвращать пиво на арены чемпионата России», – сказал бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов.

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32 комментария

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Мари Хуан
футбол или пиво возвращать?
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Dr. Heisenberg
Если бы в РФ были выборы президента, то этот вопрос стал бы ключевым в программах кандидатов.
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Aleksey Yashin
Футбол без пива - деньги на ветер
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bevooch
Ответ Dr. Heisenberg
Если бы в РФ были выборы президента, то этот вопрос стал бы ключевым в программах кандидатов.
Ну если без шуток:
В 1914 в Российской Империи был принят сухой закон. В 1917 Российской Империи не стало.
В 1985 в СССР был принят сухой закон. В 1991 СССР не стало.
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Cruel Snake
Ну почему у нас вот так всё работает. Ходили люди на игры, полные стадионы — нет пива! Сейчас со своим Fan ID людей со стадионов можно сказать убрали. Пиво возвращают, видимо мамам с детьми. Это как кладут асфальт в октябре и ремонтируют крыши в ноябре
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Самый адовый Крикун
И это сказал один из самых главных режимщиков 90-х.
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Slavnov
Ответ Бацька
слышал такое мнение, что пока СВО, то не вернут. Потом отменят. Так как силовиков не хватает для порядка, поэтому сдерживают людей через фанайди и пиво отменили чтоб не было нарушения порядка на стадионе
Почему не хватает то?полиция и россгвардия наоборот прирастают кадрами, там чуть ли не двух значный рост,12 что ли процентов к 2021 году
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Иван Прошкин
олдскул...
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Claudio_ Caniggia
Какой же Дункан невнятный игрок. Опорник то ты опорник, но невозможно всегда спиной к воротам соперника играть...
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Игорь Заварзин
Между тем: пиво без водки - деньги на ветер! Даëшь в каждые 0,5 пива по 50 беленькой!!!😂😂😂
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Рокко Сиффредди
При fanid нет разницы есть пиво в продаже или нет
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GiovanniX
Поддерживаю Дмитрия!
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Древний спартач
Пиво без водки - деньги на ветер .
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Jan Paskel
Ответ Мари Хуан
футбол или пиво возвращать?
футбол фигня, пиво 😀
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alexsem69
Ответ Мари Хуан
футбол или пиво возвращать?
Чемпионат России по футболу: МИР - Балтика РПЛ или МИР - Клинское РПЛ😆
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Overkiller
Ответ Cruel Snake
Ну почему у нас вот так всё работает. Ходили люди на игры, полные стадионы — нет пива! Сейчас со своим Fan ID людей со стадионов можно сказать убрали. Пиво возвращают, видимо мамам с детьми. Это как кладут асфальт в октябре и ремонтируют крыши в ноябре
23 года стабильности...
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Бацька
Ответ Slavnov
Почему не хватает то?полиция и россгвардия наоборот прирастают кадрами, там чуть ли не двух значный рост,12 что ли процентов к 2021 году
Не знаю кого где хватает, я слышал наоборот, что не хватает, что на СВО многих забрали.
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Slavnov
Ответ Бацька
Не знаю кого где хватает, я слышал наоборот, что не хватает, что на СВО многих забрали.
Нет, наоборот, там наращивание идет, люди пишут, что в россгвардии и всяких охранных агентствах масса людей,за миллион и никто не в сво,на ютюбе ролик есть,типо почему их не берут
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kellhus
Какой в игре смысл, если ты не можешь на ней выпить? (с)
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