Дмитрий Хлестов: «Футбол без пива – это не футбол! Нужно возвращать пиво на арены в России»
Дмитрий Хлестов считает, что «футбол без пива – это не футбол».
«Конечно, нужно возвращать [пиво на стадионы]. Во многих странах клубы таким образом могут заработать деньги, да и болельщикам будет приятнее ходить на стадионы.
Футбол без пива – это не футбол! Я абсолютно уверен, что нужно возвращать пиво на арены чемпионата России», – сказал бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов.
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В 1914 в Российской Империи был принят сухой закон. В 1917 Российской Империи не стало.
В 1985 в СССР был принят сухой закон. В 1991 СССР не стало.