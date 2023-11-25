Дмитрий Хлестов: «Футбол без пива – это не футбол! Нужно возвращать пиво на арены в России»

Дмитрий Хлестов считает, что «футбол без пива – это не футбол».

«Конечно, нужно возвращать [пиво на стадионы]. Во многих странах клубы таким образом могут заработать деньги, да и болельщикам будет приятнее ходить на стадионы.

Футбол без пива – это не футбол! Я абсолютно уверен, что нужно возвращать пиво на арены чемпионата России», – сказал бывший защитник « » .

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