Президент «Урала» о пиве на стадионах: «Весь футбольный мир за это. Летом человек с работы пришел, купил кружку пива, бутерброд – в этом ничего такого нет»
Президент «Урала» уверен, что весь футбольный мир за продажу пива на стадионах.
«Все прекрасно понимают, что пиво можно продавать на стадионах, разговариваем на эту тему, все не против.
Конечно, и для клубов это было бы каким-то денежным подспорьем, если бы пиво разрешили продавать. Я ничего страшного в этом не вижу.
Человек летом пришел на стадион, тепло, выпил пива. Сейчас зимой никто не будет покупать пиво там. Летом, когда жарко, человек с работы пришел и купил себе кружку пива, бутерброд – в этом ничего такого нет.
Думаю, что весь футбольный мир за то, чтобы пиво на стадионах разрешили», – сказал Григорий Иванов.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
(на детский - маленькую)
Дороговато выходит.
Те кто может по 2 косаря только на пиво спустить, окромя еды и билетов....да лучше в бар сходят. Да и там за условные 300р за бокал пива тебе не Балтику#7 нальют, а явно что-то получше)
Ну большинство точно такие деньги не пойдут спускать на посредственный пивас на стадионе.
Мне 38 и я хорошо помню те времена, когда можно было покупать алкоголь на стадионах. Знаешь, даже учитывая не самую дешёвую цену на алко на стадионах, народ некисло так накидывался бухлишком, отвечаю.
И это я ещё про регионы говорю: жил в Новокузнецке и большую часть жизни в Новосибирске.
Так что проблема имела место быть: нормально поддатые люди действительно ведут себя более агрессивно в целом,, это факт.
А теперь надо вспомнить, что подобного рода запрета исходят из Москвы, где своя атмосфера.
Это ладно у нас в Новосибирске на хоккей и футбол ходили в основном "кузьмичи", а в те времена легального бухлишка на стадиках в Москве в полный рост были ультрас и прочие фирмы в основном с футбола. Те под алко вообще опасные были, причём особенно на выездах.
И снилось пиво, снились воды, и в этих водах он тонул.
У стадиона у Урала лежал счастливый человек.
Он вышел родом из народа, но вышел и упал на снег.
P.S. Я кстати не против, но пусть пьют в барах в подтрибунных помещениях.
не думаю, что государство пойдет на шаги поменять закон, это, получается, все статьи в нем надо будет поменять в пользу болельщиков и разрешить бухать всем людям, где они только зад прилепят свой..
есть опыт ЧМ18 с пивом, есть опыт зарубежный, никаких дополнительных проблем к организации матча пиво не добавляет, а экономическая составляющая футбола сильно бодреет, особенно это будет полезно для команд из нижней половины таблицы
Я бы на этот счёт предложил "пьющие сектора", то есть отдельные сектора, где можно пить и не продавать туда билеты детям.
Речь изначально шла за то время, когда алкоголь отменили и ты говоришь что это странно. Я и уточнил что на ТОТ момент это не выглядело прям странным.
У нас например на хоккейную Сибирь опытных ребят на вход ставят. Пронести можно, но очень сложно. Там умеют шмонать и в целом в курсе о всяких уловках.
Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками: "в очередь, сукины дети, в очередь!"
М.А. Булгаков
Ели мясо мужики
Пивом запивали
Там исключительно подтрибунка. И то со скрипом этот законопроект двигается уже какой год.
... ПИВО ОТПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА — Удовлетворимся квасом, — сказал Балаганов
Ильф и Петров