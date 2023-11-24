Президент «Урала» о пиве на стадионах: «Весь футбольный мир за это. Летом человек с работы пришел, купил кружку пива, бутерброд – в этом ничего такого нет»

Теги премьер-лига Россия болельщики Урал Григорий Иванов Екатеринбург-Арена стадионы алкоголь и спорт Футбол

Президент «Урала» уверен, что весь футбольный мир за продажу пива на стадионах.

«Все прекрасно понимают, что пиво можно продавать на стадионах, разговариваем на эту тему, все не против.

Конечно, и для клубов это было бы каким-то денежным подспорьем, если бы пиво разрешили продавать. Я ничего страшного в этом не вижу.

Человек летом пришел на стадион, тепло, выпил пива. Сейчас зимой никто не будет покупать пиво там. Летом, когда жарко, человек с работы пришел и купил себе кружку пива, бутерброд – в этом ничего такого нет.

Думаю, что весь футбольный мир за то, чтобы пиво на стадионах разрешили», – сказал Григорий Иванов.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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61 комментарий

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al
не больше двух на один билет!
(на детский - маленькую)
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RembaXXX
Был не так давно в ВИПе на кубковом матче, нахлестался вискарем, народа полно, все заливаются как в последний раз. Но обычный плебс если пиво выпьет, да еще без фан айди непременно будет крушить стадионы и устраивать беспорядки.
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Ubik-city
Ответ RembaXXX
Был не так давно в ВИПе на кубковом матче, нахлестался вискарем, народа полно, все заливаются как в последний раз. Но обычный плебс если пиво выпьет, да еще без фан айди непременно будет крушить стадионы и устраивать беспорядки.
Тоже самое - ВИП и кубковый матч. Алкоголь любой - без ограничений, единственно - со стеклянными бокалами с бухлом просили не выходить на часть ложи на открытом воздухе, ну и все просто вино и виски в стаканы бумажные переливали. Но официально (как бы) нельзя никому пить на стадионе - двуличие такое для разных классов людей.
+52
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KMR
Ответ al
не больше двух на один билет! (на детский - маленькую)
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Phantom1289
Вообще странная какая то история с этим пивом на стадионах. Сделать из этого такую проблему. Складывается такое ощущение, что просто кто то из наших чинушей не может договориться с представителями клубов или производителями пива о размере отката.
+13
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Ole Gunor
про бутерброды информации не поступало. их тоже разрешат?
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kaimussen
Ответ al
не больше двух на один билет! (на детский - маленькую)
Я же говорил тебе, что 100 грамм за обедом ребёнку не повредят (с)
+7
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Montenegro Serbian
Ответ gans.gans.73
по чесноку... не 1 кружку и бутер...а 6-8 кружек
Какие 6-8 кружек касаемо стадионных цен на пивас?
Дороговато выходит.
Те кто может по 2 косаря только на пиво спустить, окромя еды и билетов....да лучше в бар сходят. Да и там за условные 300р за бокал пива тебе не Балтику#7 нальют, а явно что-то получше)
Ну большинство точно такие деньги не пойдут спускать на посредственный пивас на стадионе.
+8
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Montenegro Serbian
Ответ Phantom1289
Вообще странная какая то история с этим пивом на стадионах. Сделать из этого такую проблему. Складывается такое ощущение, что просто кто то из наших чинушей не может договориться с представителями клубов или производителями пива о размере отката.
Нуууууууу я бы не сказал что это прям странная история.
Мне 38 и я хорошо помню те времена, когда можно было покупать алкоголь на стадионах. Знаешь, даже учитывая не самую дешёвую цену на алко на стадионах, народ некисло так накидывался бухлишком, отвечаю.
И это я ещё про регионы говорю: жил в Новокузнецке и большую часть жизни в Новосибирске.
Так что проблема имела место быть: нормально поддатые люди действительно ведут себя более агрессивно в целом,, это факт.

А теперь надо вспомнить, что подобного рода запрета исходят из Москвы, где своя атмосфера.
Это ладно у нас в Новосибирске на хоккей и футбол ходили в основном "кузьмичи", а в те времена легального бухлишка на стадиках в Москве в полный рост были ультрас и прочие фирмы в основном с футбола. Те под алко вообще опасные были, причём особенно на выездах.
+8
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Phantom1289
Ответ Montenegro Serbian
Нуууууууу я бы не сказал что это прям странная история. Мне 38 и я хорошо помню те времена, когда можно было покупать алкоголь на стадионах. Знаешь, даже учитывая не самую дешёвую цену на алко на стадионах, народ некисло так накидывался бухлишком, отвечаю. И это я ещё про регионы говорю: жил в Новокузнецке и большую часть жизни в Новосибирске. Так что проблема имела место быть: нормально поддатые люди действительно ведут себя более агрессивно в целом,, это факт. А теперь надо вспомнить, что подобного рода запрета исходят из Москвы, где своя атмосфера. Это ладно у нас в Новосибирске на хоккей и футбол ходили в основном "кузьмичи", а в те времена легального бухлишка на стадиках в Москве в полный рост были ультрас и прочие фирмы в основном с футбола. Те под алко вообще опасные были, причём особенно на выездах.
Я этого не отрицаю. Согласен, были проблемы с алкоголем. Но все же не настолько. К тому же, что мешает всем этим агрессивным личностям под бухлом возле стадиона агрессию выплескивать. как собственно и есть. Но проблема в том, что основной упор во всем этом делается на то, что вот типо спаиваться народ будет. Ну то есть кроме как на стадионе, у нас не набухиваются. За пределами стадиона не пьет народ. Вместо нормальной какой то работы по борьбе с алкоголизмом, идет вещание какой то чуши.
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igor.igorev
Такое впечатление, что Гриня алкоголик. На стадион ходят смотреть футбол, а не пиво хлебать. Или невмоготу 2 часа без пива посидеть на трибуне?
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Бродяга-симпатяга
Журова против, после работы все должны идти на атлетический стадион и бегать сто и двести метров.
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svas17
Так вообще ничего нет, ни пива, ни фанатов, ни хорошего футбола.
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Mukunku 64
Ответ RembaXXX
Был не так давно в ВИПе на кубковом матче, нахлестался вискарем, народа полно, все заливаются как в последний раз. Но обычный плебс если пиво выпьет, да еще без фан айди непременно будет крушить стадионы и устраивать беспорядки.
...Затем он выпил на футболе и лейтенанту саданул.
И снилось пиво, снились воды, и в этих водах он тонул.

У стадиона у Урала лежал счастливый человек.
Он вышел родом из народа, но вышел и упал на снег.
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Федя Букин
Зачем тратить деньги на бутерброд, если можно купить вторую кружку?🤔
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Бамбарбиякиргуда
Ответ RembaXXX
Был не так давно в ВИПе на кубковом матче, нахлестался вискарем, народа полно, все заливаются как в последний раз. Но обычный плебс если пиво выпьет, да еще без фан айди непременно будет крушить стадионы и устраивать беспорядки.
Так может и побаиваются, что народец накидается, и пойдёт на ВИП-ложу устраивать праздник возрождения старины как в октябре 1917ого.
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reteka
Ответ Ole Gunor
про бутерброды информации не поступало. их тоже разрешат?
И так разрешены в виде сосисок в тесте и хотдогов.
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Антофф
Ответ al
не больше двух на один билет! (на детский - маленькую)
на детский - чекушку.
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Ярик01
Ответ gans.gans.73
по чесноку... не 1 кружку и бутер...а 6-8 кружек
Ты сможешь за перерыв выпить 6-8 кружек? Продажи и употребление если и разрешат, то только в подтрибунке, "в специально оборудованных местах торговли".
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reteka
Ответ Один живой
сама постановка вопроса идиотская. Взрослому человеку нужно обосновывать журовым-родниным и прочим "кристально трезвым" непонятно кому нормальное желание утолить жажду и получить удовольствие от футбола, как от зрелища.
Утолять "жажду" надо дома или в крайнем случае в спортбарах.
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reteka
Ага, а затем облил и заляпал одежду себе и соседям.
P.S. Я кстати не против, но пусть пьют в барах в подтрибунных помещениях.
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Krauvec Cool
Сейчас водку должны продавать. Налил себе кружку водки, закусил куском хлеба, красота. И футбол станет интересней.
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argentina10
в этом есть нарушение закона - административное правонарушение штраф 500 рублей.....если на какой детский матч пришел пивка глотнуть штраф уже 5000..
не думаю, что государство пойдет на шаги поменять закон, это, получается, все статьи в нем надо будет поменять в пользу болельщиков и разрешить бухать всем людям, где они только зад прилепят свой..
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NIK7478
Поправочка - не одну кружку пива я бы купил, а две!
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Один живой
сама постановка вопроса идиотская. Взрослому человеку нужно обосновывать журовым-родниным и прочим "кристально трезвым" непонятно кому нормальное желание утолить жажду и получить удовольствие от футбола, как от зрелища.
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argentina10
Ответ Lunatic Insane
ну Динамо, понятно, кто же ещё. но душным ментом-то необязательно по жизни быть. ясен пень, если и будут разрешать, то не на детских матчах. и под взрослые матчи законы перепишут. есть опыт ЧМ18 с пивом, есть опыт зарубежный, никаких дополнительных проблем к организации матча пиво не добавляет, а экономическая составляющая футбола сильно бодреет, особенно это будет полезно для команд из нижней половины таблицы
пиво разрешили на ЧМ 18 исключительно из за приезжих иностранцев, потом же сразу его сняли со стадионов.....видно ты еще спишь..
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Lunatic Insane
Ответ argentina10
в этом есть нарушение закона - административное правонарушение штраф 500 рублей.....если на какой детский матч пришел пивка глотнуть штраф уже 5000.. не думаю, что государство пойдет на шаги поменять закон, это, получается, все статьи в нем надо будет поменять в пользу болельщиков и разрешить бухать всем людям, где они только зад прилепят свой..
ну Динамо, понятно, кто же ещё. но душным ментом-то необязательно по жизни быть. ясен пень, если и будут разрешать, то не на детских матчах. и под взрослые матчи законы перепишут.
есть опыт ЧМ18 с пивом, есть опыт зарубежный, никаких дополнительных проблем к организации матча пиво не добавляет, а экономическая составляющая футбола сильно бодреет, особенно это будет полезно для команд из нижней половины таблицы
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Торт Спартак
Значит материться нельзя, ведь рядом дети и женщины. А пить спиртное можно рядом с детьми? Стадион общественное место вроде как?
Я бы на этот счёт предложил "пьющие сектора", то есть отдельные сектора, где можно пить и не продавать туда билеты детям.
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reteka
Ответ Montenegro Serbian
Нуууууууу я бы не сказал что это прям странная история. Мне 38 и я хорошо помню те времена, когда можно было покупать алкоголь на стадионах. Знаешь, даже учитывая не самую дешёвую цену на алко на стадионах, народ некисло так накидывался бухлишком, отвечаю. И это я ещё про регионы говорю: жил в Новокузнецке и большую часть жизни в Новосибирске. Так что проблема имела место быть: нормально поддатые люди действительно ведут себя более агрессивно в целом,, это факт. А теперь надо вспомнить, что подобного рода запрета исходят из Москвы, где своя атмосфера. Это ладно у нас в Новосибирске на хоккей и футбол ходили в основном "кузьмичи", а в те времена легального бухлишка на стадиках в Москве в полный рост были ультрас и прочие фирмы в основном с футбола. Те под алко вообще опасные были, причём особенно на выездах.
Не было такого, чтобы алкоголь на стадионах. В то время алкоголики припрятывали вне дней матчей, спиртное около стадиона, но после билетного контроля.
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Montenegro Serbian
Ответ Phantom1289
Я понимаю это прекрасно. но тыж е сам написал) Фан Айди то для чего) И опять же, еще раз, ну так и делайте упор на том, что сложно контролировать беспорядки. А не натом, что за здоровье нации переживаете.
Да причём тут СЕЙЧАС то?)
Речь изначально шла за то время, когда алкоголь отменили и ты говоришь что это странно. Я и уточнил что на ТОТ момент это не выглядело прям странным.
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Montenegro Serbian
Ответ Sivka
Свободно прохожу на матчи "Кубани" в ФНЛ с 0.25 коньяка. Проблем не вижу
Верю. Но везде с этим так просто.
У нас например на хоккейную Сибирь опытных ребят на вход ставят. Пронести можно, но очень сложно. Там умеют шмонать и в целом в курсе о всяких уловках.
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Mr. Jones
Ответ Phantom1289
Я этого не отрицаю. Согласен, были проблемы с алкоголем. Но все же не настолько. К тому же, что мешает всем этим агрессивным личностям под бухлом возле стадиона агрессию выплескивать. как собственно и есть. Но проблема в том, что основной упор во всем этом делается на то, что вот типо спаиваться народ будет. Ну то есть кроме как на стадионе, у нас не набухиваются. За пределами стадиона не пьет народ. Вместо нормальной какой то работы по борьбе с алкоголизмом, идет вещание какой то чуши.
Просто у нас тренд на ханжество с лицемерием. Правящая верхушка делает ставку на ультрареакционное меньшинство (свою основную группу поддержки), которому это может понравиться, а чиновники пониже пытаются угодить и польстить начальству.
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Artem Gavrishov
Абсолютно согласен! Фан ID ввели, смогут сразу вычислить хулигана или нарушителя. А продажи - это доп доход клубов и зрителю приятнее!
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Mukunku 64
Президент «Урала» уверен, что весь футбольный мир за продажу пива на стадионах.

Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками: "в очередь, сукины дети, в очередь!"
М.А. Булгаков
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sergey2022
Ответ Антимосковский
ага, а бабушкины пиножки заканчиваются ожирением, а плотный обед - заворотком кишок, а чай с сахаром - сахарным диабетом, а ложка корвалола - барбитурной зависимостью))))
Пирожки не факт, при достаточной физической нагрузке, пропорционально съеденному , а с алкоголем картина мира впереди только такая, так что пора снять розовые очки и лишаться иллюзий((
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Антимосковский
Ответ sergey2022
Это медицинский факт, заканчивают циррозом печени и белой горячкой((
ага, а бабушкины пиножки заканчиваются ожирением, а плотный обед - заворотком кишок, а чай с сахаром - сахарным диабетом, а ложка корвалола - барбитурной зависимостью))))
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Faust Doc
После разрешения на матче ЦСКА - Спартак:
Ели мясо мужики
Пивом запивали
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ЙцукеН
Не надо пива. От пива будешь писять криво.
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dimitrii63
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Гриша, когда сие было, работа - кружка пива - бутерброд, аж слеза навернулась
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Ярик01
Ответ Montenegro Serbian
Да не, мне кажется если уж и разрешат, то на трибунах как почти во всём мире, иначе в чëм смысл? Никому тогда особо не выгодно это будет. Ни людям, которые наспех могут выпить 1-2 стакана, ни компаниям которые под это подпишутся чтобы вывозить арендную плату на стадиках.
Есть же законопроект, с которым можно ознакомиться.
Там исключительно подтрибунка. И то со скрипом этот законопроект двигается уже какой год.
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Montenegro Serbian
Ответ Ярик01
Ты сможешь за перерыв выпить 6-8 кружек? Продажи и употребление если и разрешат, то только в подтрибунке, "в специально оборудованных местах торговли".
Да не, мне кажется если уж и разрешат, то на трибунах как почти во всём мире, иначе в чëм смысл? Никому тогда особо не выгодно это будет. Ни людям, которые наспех могут выпить 1-2 стакана, ни компаниям которые под это подпишутся чтобы вывозить арендную плату на стадиках.
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фахитос
почему тот же Иванов не спросит , раз поставили условиеипол фан айди и на стадионах стало безопаснее. кто тогда будет буянить от пива ?
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gans.gans.73
Ответ Montenegro Serbian
Какие 6-8 кружек касаемо стадионных цен на пивас? Дороговато выходит. Те кто может по 2 косаря только на пиво спустить, окромя еды и билетов....да лучше в бар сходят. Да и там за условные 300р за бокал пива тебе не Балтику#7 нальют, а явно что-то получше) Ну большинство точно такие деньги не пойдут спускать на посредственный пивас на стадионе.
если очень хочется...
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Доктор Верховцев
Кружку пива... А потом он, пережрав бутербродов, начнёт этой кружкой проламывать головы беззащитных полиционеров? Не-не!
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Mukunku 64
«Все прекрасно понимают, что пиво можно продавать на стадионах, разговариваем на эту тему, все не против.

... ПИВО ОТПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА — Удовлетворимся квасом, — сказал Балаганов
Ильф и Петров
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