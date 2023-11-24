Президент «Урала» о пиве на стадионах: «Весь футбольный мир за это. Летом человек с работы пришел, купил кружку пива, бутерброд – в этом ничего такого нет»

Президент «Урала» уверен, что весь футбольный мир за продажу пива на стадионах.

«Все прекрасно понимают, что пиво можно продавать на стадионах, разговариваем на эту тему, все не против.

Конечно, и для клубов это было бы каким-то денежным подспорьем, если бы пиво разрешили продавать. Я ничего страшного в этом не вижу.

Человек летом пришел на стадион, тепло, выпил пива. Сейчас зимой никто не будет покупать пиво там. Летом, когда жарко, человек с работы пришел и купил себе кружку пива, бутерброд – в этом ничего такого нет.

Думаю, что весь футбольный мир за то, чтобы пиво на стадионах разрешили», – сказал .

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