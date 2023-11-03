Кукуян обслужит матч «Локомотив» – «Спартак» и другие назначения 14-го тура РПЛ

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 14-го тура Мир РПЛ.

4 ноября (суббота)

«Ахмат» – «Факел»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Вера Опейкина; AВАР – Сергей Карасев; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Арам Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Евгений Буланов; AВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.

5 ноября (воскресенье)

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Андрей Образко, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Алексей Резников.

ЦСКА – «Пари НН»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Николай Богач; инспектор – Юрий Баскаков.

6 ноября (понедельник)

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Урал» – «Рубин»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.

«Сочи» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Анатолий Цветнов.

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15 комментариев

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Дмитрий9779
А вот и Сухого достали.Просто напомню:
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о временном отстранении арбитров Алексея Сухого и Владимира Москалева.

Сухой был главным арбитром матча 5-го тура РПЛ «Ротор» — «Спартак» (0:1), когда красно-белые победили благодару голу с пенальти, назначенного за падение нападающего Александра Соболева в штрафной в борьбе с защитником Соломоном Кверквелией. Москалев в том матче отвечал за VAR.

«Судьи Сухой и Москалев отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча
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schwein
Ответ Дмитрий9779
А вот и Сухого достали.Просто напомню: Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о временном отстранении арбитров Алексея Сухого и Владимира Москалева. Сухой был главным арбитром матча 5-го тура РПЛ «Ротор» — «Спартак» (0:1), когда красно-белые победили благодару голу с пенальти, назначенного за падение нападающего Александра Соболева в штрафной в борьбе с защитником Соломоном Кверквелией. Москалев в том матче отвечал за VAR. «Судьи Сухой и Москалев отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча
Под Зенит вытащили судью из небытия, чтобы он накосячил и снова в бан? Никогда такого не было и вот опять.
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Счастье жить
Кукуян - наш, спартаковский!

бгг
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БолельщикСоСтажем
Почему перестали в скобочках писать из какого города бригада?
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Дмитрий9779
Ответ mnogokotin3
это загавар
Тебе про это известно как никому😁
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Александр Жердин
Ответ Дмитрий9779
А вот и Сухого достали.Просто напомню: Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о временном отстранении арбитров Алексея Сухого и Владимира Москалева. Сухой был главным арбитром матча 5-го тура РПЛ «Ротор» — «Спартак» (0:1), когда красно-белые победили благодару голу с пенальти, назначенного за падение нападающего Александра Соболева в штрафной в борьбе с защитником Соломоном Кверквелией. Москалев в том матче отвечал за VAR. «Судьи Сухой и Москалев отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча
У Москалёва вообще такой набор судейских косяков, что просто диву даёшься как его ещё не отправили в компанию Вилкова. к
Кто сомневается - https://bombardir.ru/articles/456273-Za-chto-postoyanno-kritikuyut-Moskaleva-Vspominaem-glavnye-oshibki-arbitra?ysclid=loim8xsl34939479076
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luu
Ждём от Кукуяна отменённый гол за заигранную "игру" рукой в центре поля и непоставленные очевидные пенальти, паровозам и кб приготовиться
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Вячеслав Припузов
Теперь главные судьи на ВАР сидят и решают, а те что на поле их аватары....
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Юлия Закаблукова
Хочу передать привет, всем тем кто записал Краснодар в чемпионы, отрыв 2 очка от зенита......
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ schwein
Под Зенит вытащили судью из небытия, чтобы он накосячил и снова в бан? Никогда такого не было и вот опять.
Ну тогда уж не под Зенит, а под Ростов и Локо в прошлом туре 😁
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Дмитрий9779
Ответ Александр Жердин
У Москалёва вообще такой набор судейских косяков, что просто диву даёшься как его ещё не отправили в компанию Вилкова. к Кто сомневается - https://bombardir.ru/articles/456273-Za-chto-postoyanno-kritikuyut-Moskaleva-Vspominaem-glavnye-oshibki-arbitra?ysclid=loim8xsl34939479076
Как пишут кбпартнеры,значит это кому-то выгодно.
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mnogokotin3
Ответ Дмитрий9779
Тебе про это известно как никому😁
значит есть загавар? )
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