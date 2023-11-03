Кукуян обслужит матч «Локомотив» – «Спартак» и другие назначения 14-го тура РПЛ
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 14-го тура Мир РПЛ.
4 ноября (суббота)
«Ахмат» – «Факел»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Вера Опейкина; AВАР – Сергей Карасев; инспектор – Виктор Кулагин.
«Балтика» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Арам Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Евгений Буланов; AВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.
5 ноября (воскресенье)
«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Андрей Образко, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Алексей Резников.
ЦСКА – «Пари НН»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Локомотив» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Николай Богач; инспектор – Юрий Баскаков.
6 ноября (понедельник)
«Оренбург» – «Ростов»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.
«Урал» – «Рубин»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.
«Сочи» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Анатолий Цветнов.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о временном отстранении арбитров Алексея Сухого и Владимира Москалева.
Сухой был главным арбитром матча 5-го тура РПЛ «Ротор» — «Спартак» (0:1), когда красно-белые победили благодару голу с пенальти, назначенного за падение нападающего Александра Соболева в штрафной в борьбе с защитником Соломоном Кверквелией. Москалев в том матче отвечал за VAR.
«Судьи Сухой и Москалев отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча
бгг
Кто сомневается - https://bombardir.ru/articles/456273-Za-chto-postoyanno-kritikuyut-Moskaleva-Vspominaem-glavnye-oshibki-arbitra?ysclid=loim8xsl34939479076