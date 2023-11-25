Казарцев после ВАР назначил пенальти в ворота «Локо» на 102-й минуте – Морозов рукой прижал мяч к боку Гапонова. Гарре сделал счет 3:3

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Василий Казарцев видеоповторы Бенхамин Гарре Илья Гапонов Евгений Морозов Футбол

«Крылья Советов» заработали пенальти в добавленное время матча с «Локомотивом».

Команды сыграли вничью со счетом 3:3 в 16-м туре Мир РПЛ. В концовке встречи самарцы уступали с разницей в два мяча, но отыграли один гол на 94-й минуте. 

На 99-й минуте защитник москвичей Евгений Морозов сыграл рукой в своей штрафной площади, прижав мяч к телу игрока «Крыльев» Ильи Гапонова. Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти, посмотрев повтор эпизода на мониторе. 

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре сравнял счет, реализовав 11-метровый на 12-й добавленной минуте. 

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67 комментариев

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Максим Прокофьев
Для всех болельщиков Локо кто ждал свистка ( и не учитывает гол в добавленное) напоминаю что 19 августа 2023 года Локомотив уступал Краснодару 1:0 и сравнял счёт на 97ой минуте при том что добавлено было 5 минут. Так что снимайте свои розовые очки и будьте адекватны, даже обозревая матч любимой команды.
+132
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+114
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A1SERDI
На 93й проигрывать 1-3 и закончить 3-3, это просто фантастика!))
+70
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+70
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Максим Прокофьев
Ответ Gord Lane
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Просмотр ВАР ты специально решил не учитывать в своих расчётах?
+73
-6
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Женя Орлов
Пенальти по делу, но в остальном судейство Казарцева - это клиника, человек либо совсем ничего не видит, либо решение принимает, гадая на ромашке, никакой последовательности
+41
-8
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Axmat Cecenov
Ответ Gord Lane
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По вашей логике в Краснодаре было добавлено 5 минут, Локо гол забил на 97 минуте, значит тогдашний судья просто ждал гол от Локо, чтобы матч завершить? Тупые отговорки
+25
-3
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Garikus89
Ответ Gord Lane
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Казарцев как опытный судья спокойно мог Глушенкова удалить во втором тайме за снос игрока около штрафной Крыльев, после чего о ничьей Локомотив бы только мечтал. Добавили шесть минут, гол, празднование, в начале седьмой этот эпизод с рукой.
+31
-11
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Алексей Кучин
Жестко ,я на 90 выключил )))
+22
-3
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SoLS
Судейство конченое, но самый позор это вот так обороняться в дополнительное время, в первую очередь надо с себя спросить, расслабились и получи знатную оплеуху. Надо не на судью пинять, а опыт из этого извлечь, играть надо до последнего.
+22
-3
+19
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Александр Сырчин
Ответ Максим Прокофьев
Для всех болельщиков Локо кто ждал свистка ( и не учитывает гол в добавленное) напоминаю что 19 августа 2023 года Локомотив уступал Краснодару 1:0 и сравнял счёт на 97ой минуте при том что добавлено было 5 минут. Так что снимайте свои розовые очки и будьте адекватны, даже обозревая матч любимой команды.
Ты не понимаешь, это другое! Классика же.
+19
-4
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Adjusted
Ответ Максим Прокофьев
Для всех болельщиков Локо кто ждал свистка ( и не учитывает гол в добавленное) напоминаю что 19 августа 2023 года Локомотив уступал Краснодару 1:0 и сравнял счёт на 97ой минуте при том что добавлено было 5 минут. Так что снимайте свои розовые очки и будьте адекватны, даже обозревая матч любимой команды.
Семь, вроде, добавлено было, там за пару секунд до конца добавленного времени пустили.
+16
-3
+13
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Step_up
Счёт в целом по игре. Крылья по-прежнему хороши. Локо поправил реализацию, но на победу не наиграл. Пенальти, конечно, по делу. Игра рукой не была умышленной, но Морозов фактически мяч придержал на несколько секунд. Не поставить нельзя было.
+17
-4
+13
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Александр Сырчин
Ответ Максим Прокофьев
Просмотр ВАР ты специально решил не учитывать в своих расчётах?
Это он для тех, кто матч не смотрел. На них плюсики пофармить решил.
+12
0
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niazga
Только со стадиона. Вроде ничья, а эмоций - больше чем от победы! Крылья - характер 💪
+18
-9
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100% пенальти без вариантов...
+17
-10
+7
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Ai-98
Бок Гапонова прижал мяч к руке Морозова )
+7
-1
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Кирилл Шарапов
Ответ Anti2
ты хоть какие-нибудь очки надень и может быть увидишь, что там добавлено было 7 минут, а забили на 96-50
Ну а тут добавили 6 минут, случился гол и задержки времени. Фол случился на 97:03. Судья разве не имел право докинть эту минуту? В чем претензия?
+5
-1
+4
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Данил Боков
Ответ error505
Комментарий скрыт
Аргументируйте ваше утверждение, пожалуйста, с использованием футбольных правил
+9
-5
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el ninio
Ответ Tolut
Притоплю за крылья в дивизионе центр третьей лиги)
Закусывать надо
+4
0
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Олег Бойко
Я не пойму о чем разговоры вообще? Пенальти тут больше оснований поставить чем нет! А если время переиграли, возможно были задержки и судья еще добавил и в поле может предупредил игроков вы тянете я еще добавлю.
+3
0
+3
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CaSpeR-13
Ответ Антон Лушников
Комментарий удален пользователем
ну объективно это пенальти
+9
-6
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Александр Андреев
Ответ Ai-98
Бок Гапонова прижал мяч к руке Морозова )
Угу. Только мяч как-то оказался между рукой и туловищем Морозова.
+2
0
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madjer163
Удалять Глушенкова , и тогда Локо и на ничью бы не наиграл
+8
-6
+2
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SoLS
Ответ </c/>
прижал мяч к сопернику, а просто не лез бы к Гапонову и ничего бы не было...
правильно, вообще стоит дистанцию 1.5 метра держать что уж там, пусть принимают мяч в штрафной без сопротивления
+8
-6
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Mac Miller
в 1 туре вырвали ничью благодаря шаре на последних минутах, дичайший отскок был, КС были хозяевами паровозов весь матч.
+2
-1
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P.S.I.
Ответ Gord Lane
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Что за бред?
+2
-1
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Anti2
Ответ Максим Прокофьев
Для всех болельщиков Локо кто ждал свистка ( и не учитывает гол в добавленное) напоминаю что 19 августа 2023 года Локомотив уступал Краснодару 1:0 и сравнял счёт на 97ой минуте при том что добавлено было 5 минут. Так что снимайте свои розовые очки и будьте адекватны, даже обозревая матч любимой команды.
ты хоть какие-нибудь очки надень и может быть увидишь, что там добавлено было 7 минут, а забили на 96-50
+2
-1
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сергей николаев
Рад за КС, особенно за иностранцев и необразованного.
+3
-2
+1
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el ninio
Великие Крылья!
Судьба вернула сторицей, за потерянные очки в Москве.
Хотя в очуовом смысле, обеим клубам было бы выгодно отменяется победами заместо двух ничьих
+12
-11
+1
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Ксяоми Ноутов
Ответ Tolut
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ltkmaby
Ответ Step_up
Счёт в целом по игре. Крылья по-прежнему хороши. Локо поправил реализацию, но на победу не наиграл. Пенальти, конечно, по делу. Игра рукой не была умышленной, но Морозов фактически мяч придержал на несколько секунд. Не поставить нельзя было.
До замен у Локо не было и намека на реализацию. Мертвого Дзюбу скоро будут на каталке на поле вывозить, оставляя в центральном круге, но он все равно у полутренера будет в составе.
+4
-4
0
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SoLS
Ответ Максим Прокофьев
Для всех болельщиков Локо кто ждал свистка ( и не учитывает гол в добавленное) напоминаю что 19 августа 2023 года Локомотив уступал Краснодару 1:0 и сравнял счёт на 97ой минуте при том что добавлено было 5 минут. Так что снимайте свои розовые очки и будьте адекватны, даже обозревая матч любимой команды.
Никто не против камбеков, вопрос к Локо об игре в обороне в добавленное время, и вопрос с пенальти открыт, надо послушать других судей, интересно что скажут.
+1
-1
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Tolut
Ответ </c/>
100% пенальти без вариантов...
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adamx
Ответ Сергей Нагорнов
За что его должны были удалять? А вот свистнуть фол при первом голе кротяра должен был.
А что было нарушено?
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Adjusted
Ответ Diablosax
Там сам факт добавления "7 минут был абсурден, столько во 2 тайме "упущено" не было даже близко.
Это уже другой вопрос.
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Ai-98
Ответ Александр Андреев
Угу. Только мяч как-то оказался между рукой и туловищем Морозова.
Логично. Но там нет ничего интересного. Отскочил от газона
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NIGMANN
Ответ Tolut
Ну, нормальная реакция, ничья с Локомотивом - это почти победа для любого клуба)
Для любого , только не для Крыльев .
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NIGMANN
Ответ SoLS
Судейство конченое, но самый позор это вот так обороняться в дополнительное время, в первую очередь надо с себя спросить, расслабились и получи знатную оплеуху. Надо не на судью пинять, а опыт из этого извлечь, играть надо до последнего.
Все верно , болею за Крылья , в ничью не верил , но это футбол играть надо до конца .
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niazga
Ответ Tolut
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Piston 63
Ответ Tolut
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NIGMANN
Ответ Tolut
Притоплю за крылья в дивизионе центр третьей лиги)
Притопи , локо на десятом месте будут .
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Олег Бойко
За высказывания представителей и футболистов Локомотива обязаны быть дисквалификации и штрафы! Я тут нейтрально смотрю, всеравно равноценно на Локо и Крылья, но основания на пенальти все есть...а раздули клоунаду, что тренер и игроки в частности Баринов.
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Александр Андреев
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал «СЭ» решение Василия Казарцева назначить пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3). В концовке встречи арбитр назначил 11-метровый в ворота московского клуба за игру рукой Егора Морозова в своей штрафной.

«Понятно, что такой пенальти никому не нравится. Но по современным трактовкам — это игра рукой. Рука останавливает полет мяча и двигается к нему. В конце игры такой эпизод вызывает резонанс, но по правилам игры — это нарушение», — сказал Лапочкин «СЭ».

«Крылья Советов» (26 очков) занимают
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RWMen
Проверим-проверим) дело Казарцева живёт, он не меняется, ахах. Теперь вам понятно негодование Спартака, после его клоунады в игре с Сочи?
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Arty Novikoff
За такое пенальти ставить - просто бред. Ни за кого не болею, матч не смотрел, только специально этот эпизод пересмотрел несколько раз.
Мяч от корпуса локомотивца отскочил к корпусу защитника, а так как была плотная борьба в штрафной, то и мячу и защитнику просто некуда было деваться, руки не могут же испариться.
Ну какая это "игра рукой", ну какое это пенальти?
Судья клоун и профнепригоден.
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maitrea
Вообще в трусах футболистов нужно сделать карманы куда защитники будут засовывать руки когда будут в своей штрафной находиться. Что никто не догадается до сих пор)))
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Пётр Атюшов
судья не прав!!!
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bro Lo
Казарцева не тянет матчи в РПЛ. Зачем его вновь ставят? Поофнепригодность какая-то
+1
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Циник Петербургский
Вот это триллер...
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madjer163
Удаления заслужил Глушенков , истерил , грязно играл , пожалели бычару. Вернули за ту нелепую ничью в Москве
+11
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Антон Лушников
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