«Крылья Советов» заработали пенальти в добавленное время матча с «Локомотивом».

Команды сыграли вничью со счетом 3:3 в 16-м туре Мир . В концовке встречи самарцы уступали с разницей в два мяча, но отыграли один гол на 94-й минуте.

На 99-й минуте защитник москвичей сыграл рукой в своей штрафной площади, прижав мяч к телу игрока «Крыльев» . Главный арбитр встречи назначил пенальти, посмотрев повтор эпизода на мониторе.

Полузащитник « » Бенхамин Гарре сравнял счет, реализовав 11-метровый на 12-й добавленной минуте.

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