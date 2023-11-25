Казарцев после ВАР назначил пенальти в ворота «Локо» на 102-й минуте – Морозов рукой прижал мяч к боку Гапонова. Гарре сделал счет 3:3
«Крылья Советов» заработали пенальти в добавленное время матча с «Локомотивом».
Команды сыграли вничью со счетом 3:3 в 16-м туре Мир РПЛ. В концовке встречи самарцы уступали с разницей в два мяча, но отыграли один гол на 94-й минуте.
На 99-й минуте защитник москвичей Евгений Морозов сыграл рукой в своей штрафной площади, прижав мяч к телу игрока «Крыльев» Ильи Гапонова. Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти, посмотрев повтор эпизода на мониторе.
Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре сравнял счет, реализовав 11-метровый на 12-й добавленной минуте.
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«Понятно, что такой пенальти никому не нравится. Но по современным трактовкам — это игра рукой. Рука останавливает полет мяча и двигается к нему. В конце игры такой эпизод вызывает резонанс, но по правилам игры — это нарушение», — сказал Лапочкин «СЭ».
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Мяч от корпуса локомотивца отскочил к корпусу защитника, а так как была плотная борьба в штрафной, то и мячу и защитнику просто некуда было деваться, руки не могут же испариться.
Ну какая это "игра рукой", ну какое это пенальти?
Судья клоун и профнепригоден.