Гвардиола попросил премьер-министра Швеции проголосовать за признание каталанского языка официальным в ЕС: «Он является частью европейского культурного наследия»

Пеп Гвардиола просит признать каталанский язык официальным в ЕС.

Главный тренер « » обратился к премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону с просьбой проголосовать за то, чтобы каталонский язык был признан официальном языком Евросоюза.

«Это сообщение для премьер-министра Швеции, господина Ульфа Кристерссона. Правительство Испании обратилось к Евросоюзу с просьбой признать каталанский официальным языком ЕС наряду с другими 24 языками, которые уже являются официальными.

Чтобы это стало реальностью, все страны должны проголосовать «за». На нашем языке говорят 10 миллионов человек, он является частью европейского культурного наследия. Я прошу Швецию признать каталанский, мой родной язык, официальным языком Союза. Спасибо большое», – сказал .

Встречу по вопросу статуса каталанского, баскского и галисийского языков состоится во вторник, 19 сентября. Ранее Швеция выступала против признания этих языков официальными в ЕС.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS