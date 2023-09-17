Гвардиола попросил премьер-министра Швеции проголосовать за признание каталанского языка официальным в ЕС: «Он является частью европейского культурного наследия»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Политика Футбол

Пеп Гвардиола просит признать каталанский язык официальным в ЕС.

Главный тренер «Манчестер Сити» обратился к премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону с просьбой проголосовать за то, чтобы каталонский язык был признан официальном языком Евросоюза. 

«Это сообщение для премьер-министра Швеции, господина Ульфа Кристерссона. Правительство Испании обратилось к Евросоюзу с просьбой признать каталанский официальным языком ЕС наряду с другими 24 языками, которые уже являются официальными. 

Чтобы это стало реальностью, все страны должны проголосовать «за». На нашем языке говорят 10 миллионов человек, он является частью европейского культурного наследия. Я прошу Швецию признать каталанский, мой родной язык, официальным языком Союза. Спасибо большое», – сказал Гвардиола

Встречу по вопросу статуса каталанского, баскского и галисийского языков состоится во вторник, 19 сентября. Ранее Швеция выступала против признания этих языков официальными в ЕС. 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BET3P
Подготовка к дербану Испании.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Премьер - министр Швеции: ну, для начала, выведите нашу сборную на ЧМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
24 языка ЕС - языки стран, а такой страны как Каталония нет. Тогда нужно сразу топить за независимость Каталонии и отсоединение от Испании.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий