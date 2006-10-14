Гвардиола о приговорах каталонским политзаключенным: «Испания превращается в авторитарное государство»

Главный тренер Пеп Гвардиола выступил с заявлением после объявления приговоров каталонским политзаключенным.

Он сделал это на платформе за независимость Каталонии под названием «Цунами демократии».

«Сегодня Верховный суд Испании организовал прямую атаку на права человека, включая право на свободу собраний и демонстраций, право на свободу самовыражения и право на честный суд.

Это неприемлемо в Европе 21 века. Испания становится авторитарной страной, которая использует антитеррористические законы для того, чтобы называть несогласных преступниками. И даже для того, чтобы преследовать художников, которые хотят свободы самовыражения.

Люди, которые были осуждены сегодня, представляют большинство политических партий и движений за права граждан в Каталонии. Ни у кого из членов испанского правительства не хватило смелости для того, чтобы решать этот конфликт через диалог и уважение. Они выбрали репрессии в качестве своего единственного ответа.

Инициатива в движении за независимость Каталонии исходит из низов. Оно базируется на долгой истории политической самостоятельности региона. Со стороны Испании это ни ксенофобия, ни эгоизм. Они просто используют силу, чтобы ограничить разнообразие.

Мы не прекратим бороться, пока репрессии не будут остановлены. Мы будем это делать, пока право на самоопределение не начнут уважать, как это было сделано в Шотландии и Квебеке.

Мы требуем демократического решения от правительства Испании. Чего мы просим? «Испания, давай сядем и поговорим», – сказал Гвардиола.

Сегодня Верховный суд Испании вынес приговоры девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

Ранее выступила с заявлением в поддержку осужденных. Также недовольство решением Верховного суда Испании выразили защитник каталонского клуба Жерар Пике и экс-хавбек «Барсы» Хави.

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