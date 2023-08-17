Гвардиола о теракте в Барселоне в 2017-м: «Испанский женералитет, мы хотим знать правду. Сколько нам еще ждать? Стыд – вот что я чувствую»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия Пеп Гвардиола Политика Футбол

Пеп Гвардиола призвал власти отчитаться о теракте в Барселоне.

17 августа 2017 года 22-летний Юнес Абуякуба на Fiat Talento совершил наезд на пешеходов на улице Рамбла, что привело к гибели 13 человек, а еще 100 получили травмы различной степени тяжести. В тот же день в муниципалитете Альканар в результате двух взрывов погиб один человек, около десяти получили ранения. В городе Камбрильс группа террористов также наехала на фургоне на людей, из-за чего один человек погиб, а шестеро пострадали.

Ответственность на себя взяло «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

«Сколько нам еще ждать, чтобы точно узнать, что произошло 17 августа? Испанский женералитет, мы хотим знать правду. Вы здесь для этого.

Стыд – вот что я чувствую.

Всем пострадавшим и их родственникам хочу сказать, что не проходит ни дня, чтобы я не думал о вас», – сказано в сообщении на странице главного тренера «Манчестер Сити» в Twitter.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

26 комментариев

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OldRedWhite
Ответ Budabuda
плешивый популист
Проклятый исламофоб и враг религии добра !
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Пирс Морган
Даже стыдно тут что-то писать
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Budabuda
плешивый популист
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Dimario
Ответ rigobersong
Все понимают от кого в Европе идет опасность, но леваки будут до самого конца игнорировать эту проблему:)
А в конце уже поздно будет. Левак проснется, а его жена уже под Махмудом.
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Н.Ф.
https://www.youtube.com/watch?v=kBx3K02UXic
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Rio de Janeiro
Ответ GuruFutbola
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"Цивилизованный мир" заслуживает такого отношения к себе, тем более леваки
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rigobersong
Все понимают от кого в Европе идет опасность, но леваки будут до самого конца игнорировать эту проблему:)
+9
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ariuntrius
Ответ Dimario
Комментарий скрыт
Что может быть лучше, чем раскидываться словами не зная их значение
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ariuntrius
Ответ Dimario
дада, еще он молится каждый день перед сном и "за упокой" подает записки пасторупапе. Святой человек!
Как я уже сказал, хватит использовать слова не зная их значение. Погуглите, благо это очень просто, а не как 30 лет назад когда приходилось идти в библиотеку/магазин за толковым словарем.
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нелюбитель футбола
К чему он это?.. Перебрал после победы в СК?..
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IntoTheRainBow
Ответ llolishe
Когда коронавирус он хоть евро отдал со своего кошелька чтобы помочь людям?Умеет только врать -школота тиктокерская только ведется на ложь эту
ничего что у них целая семейная благотворительная организация, и он туда регулярно шестизначные суммы вкидывает?
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Dimario
Ответ OldRedWhite
Проклятый исламофоб и враг религии добра !
И до Пепки доберутся, иншалла, брат ☝️☝️☝️
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GuruFutbola
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Казах защищает своих, не удивительно 🤣
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red hikkikomori
Какую правду он хочет знать ? Тут же черным по белому написано что произошло - теракт
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llolishe
Когда коронавирус он хоть евро отдал со своего кошелька чтобы помочь людям?Умеет только врать -школота тиктокерская только ведется на ложь эту
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Stagger Lee
Демагог..
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GuruFutbola
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Dimario
>Сколько нам еще ждать, чтобы точно узнать, что произошло 17 августа? Испанский женералитет, мы хотим знать правду

А что Пепка хочет услышать? Что власти Испании проводят потрясающую миграционную политику "открытых дверей" для всех, позволяя укореняться в своей стране и не высылая никого обратно (если прям совсем лютую дичь не творить).
Кушайте, не обляпайтесь.
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