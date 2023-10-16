Дочь Гвардиолы репостнула запись в поддержку Палестины: «Мы правда будем сидеть сложа руки, глядя на геноцид по ТВ? Можно заявить о ценности жизни палестинцев без ненависти к еврейским общинам»
Дочь Пепа Гвардиолы сделала репост публикации в поддержку Палестины.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС. Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.
Дочь главного тренера «Манчестер Сити» Мария Гвардиола в своем инстаграме поделилась публикацией фэшн-блогера whatevawears, поддержавшей Палестину.
«Мы и правда собираемся поступить именно так? Просто сидеть сложа руки и смотреть по телевизору, как происходит геноцид? А потом, спустя десятилетия, когда это войдет в учебники истории, все переглянутся друг с другом и спросят: «Как это произошло?»
Впервые я по-настоящему понимаю, как массовые зверства могли происходить на протяжении всей истории, снова и снова. Мы ничему не учимся.
Каким должно быть количество погибших, прежде чем кто-то наконец выступит против этого безумия и потребует сдержанности, а не еще больше оружия? Десять тысяч? Сто тысяч? Миллион? Еще больше? Когда погибнет достаточное количество палестинцев?
Мы можем в полной мере осудить действия израильских властей, а также заявить о нашей непоколебимой вере в равную ценность жизней палестинцев, не разжигая ненависти к еврейским общинам», – говорится в посте.
Мария – старшая дочь Пепа Гвардиолы. Занимается модельным бизнесом и поддерживает отца на домашних матчах «горожан»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А уж касательно конфликтов: у медали две стороны и одно и то же событие по разному трактовать. Просто какая-то часть людей живёт в слишком идеализированном мире ,но легких и однозначных вопросов,к сожалению в жизни не так уж и много
Не будем вдаваться в политику и историю, окей. ХАМАС напал на Израиль. Израиль стал бомбить мирное население. Получается, одних жалко, другие на мясо, все норм?)
И так везде, взять Россию. Если ты не поддерживаешь СВО, то ты предатель родины, за НАТО и Украину, и ещё гей)