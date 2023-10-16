Дочь Гвардиолы репостнула запись в поддержку Палестины: «Мы правда будем сидеть сложа руки, глядя на геноцид по ТВ? Можно заявить о ценности жизни палестинцев без ненависти к еврейским общинам»

Дочь Пепа Гвардиолы сделала репост публикации в поддержку Палестины.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС. Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Дочь главного тренера «Манчестер Сити» Мария Гвардиола в своем инстаграме поделилась публикацией фэшн-блогера whatevawears, поддержавшей Палестину.

«Мы и правда собираемся поступить именно так? Просто сидеть сложа руки и смотреть по телевизору, как происходит геноцид? А потом, спустя десятилетия, когда это войдет в учебники истории, все переглянутся друг с другом и спросят: «Как это произошло?»

Впервые я по-настоящему понимаю, как массовые зверства могли происходить на протяжении всей истории, снова и снова. Мы ничему не учимся.

Каким должно быть количество погибших, прежде чем кто-то наконец выступит против этого безумия и потребует сдержанности, а не еще больше оружия? Десять тысяч? Сто тысяч? Миллион? Еще больше? Когда погибнет достаточное количество палестинцев?

Мы можем в полной мере осудить действия израильских властей, а также заявить о нашей непоколебимой вере в равную ценность жизней палестинцев, не разжигая ненависти к еврейским общинам», – говорится в посте.

Мария – старшая дочь Пепа Гвардиолы. Занимается модельным бизнесом и поддерживает отца на домашних матчах «горожан»

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