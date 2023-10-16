Дочь Гвардиолы репостнула запись в поддержку Палестины: «Мы правда будем сидеть сложа руки, глядя на геноцид по ТВ? Можно заявить о ценности жизни палестинцев без ненависти к еврейским общинам»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Пеп Гвардиола Сборная Палестины по футболу Политика соцсети Мария Гвардиола Футбол

Дочь Пепа Гвардиолы сделала репост публикации в поддержку Палестины.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС. Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Дочь главного тренера «Манчестер Сити» Мария Гвардиола в своем инстаграме поделилась публикацией фэшн-блогера whatevawears, поддержавшей Палестину.

«Мы и правда собираемся поступить именно так? Просто сидеть сложа руки и смотреть по телевизору, как происходит геноцид? А потом, спустя десятилетия, когда это войдет в учебники истории, все переглянутся друг с другом и спросят: «Как это произошло?»

Впервые я по-настоящему понимаю, как массовые зверства могли происходить на протяжении всей истории, снова и снова. Мы ничему не учимся.

Каким должно быть количество погибших, прежде чем кто-то наконец выступит против этого безумия и потребует сдержанности, а не еще больше оружия? Десять тысяч? Сто тысяч? Миллион? Еще больше? Когда погибнет достаточное количество палестинцев?

Мы можем в полной мере осудить действия израильских властей, а также заявить о нашей непоколебимой вере в равную ценность жизней палестинцев, не разжигая ненависти к еврейским общинам», – говорится в посте.

Мария – старшая дочь Пепа Гвардиолы. Занимается модельным бизнесом и поддерживает отца на домашних матчах «горожан»

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26 комментариев

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Peter Parker
Наш мир слишком радикализирован, медиа и инфлюэнсеры продавливают всегда одно «единственно правильное» мнение по принципу «ты либо с нами, либо против нас». Слова таких людей, как дочь Пепа просто утонут в потоке ненависти…
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+17
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arspurs9
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А тех жертв на мирном музыкальном фестивале никак не жаль? Лицемерно
А что, многие поддерживающие Израиль как-то упоминают палестинских детей и женщин? Да в целом мирное население.
+7
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+5
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Heretic199
Умничка! Теперь езжай в Иран и предложи защитить права еврейских общин
+6
-2
+4
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wonderwall
Ответ Peter Parker
Наш мир слишком радикализирован, медиа и инфлюэнсеры продавливают всегда одно «единственно правильное» мнение по принципу «ты либо с нами, либо против нас». Слова таких людей, как дочь Пепа просто утонут в потоке ненависти…
Демократия,так называемая. Какая-то иллюзия свободы и лже-осознание собственного слова. Даже если взять этот сайт,то можно заметить,что одно мнение жёстко подвергается критике и лишь одно может быть единственным и верным.
А уж касательно конфликтов: у медали две стороны и одно и то же событие по разному трактовать. Просто какая-то часть людей живёт в слишком идеализированном мире ,но легких и однозначных вопросов,к сожалению в жизни не так уж и много
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#SharkTeam
Пошла жара
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Dominator Shelby
Ответ ariuntrius
Поддерживать террористов? Мдя, отправить бы ее к этим самым бедолагам на конкурс по забиванию камнями, посмотрел бы что она потом скзаала. Ах да, мертвые не говорят
Выключите ящик, выйдите из пещеры. Методичка по "забиванию камнями" давно устарела. Один конкретный пример когда в последний раз в Палестине забивали камнями
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arspurs9
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну как радуется. До 7 октября многие были против бомбардировок. Я читал, даже Натали Портман (еврейка) приезжала в Израиль и потребовала прекратить все это назвав это "Не Еврейскими ценностями" Думаю, у них пропали все вопросы
Я так и не увидел связи. Мирные жители Палестины, которые не имеют отношения к происходящему, в чем виноваты?
Не будем вдаваться в политику и историю, окей. ХАМАС напал на Израиль. Израиль стал бомбить мирное население. Получается, одних жалко, другие на мясо, все норм?)
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#SharkTeam
Ответ Peter Parker
Наш мир слишком радикализирован, медиа и инфлюэнсеры продавливают всегда одно «единственно правильное» мнение по принципу «ты либо с нами, либо против нас». Слова таких людей, как дочь Пепа просто утонут в потоке ненависти…
Хз, среди знаменитостей есть и запалестинцы. Все это плохо. Все эти "инфлюенсеры" они ж молчать не могут, а тут такой повод... В эпоху соцсетей как пожар в сухом лесу
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Булат Кошкимбаев
Ответ Peter Parker
Наш мир слишком радикализирован, медиа и инфлюэнсеры продавливают всегда одно «единственно правильное» мнение по принципу «ты либо с нами, либо против нас». Слова таких людей, как дочь Пепа просто утонут в потоке ненависти…
Сейчас, если ты не осудил террористов и поддерживаешь палестинцев, то это автоматически означает, что ты против Израиля и поддерживаешь терроризм. Что на самом деле не так.

И так везде, взять Россию. Если ты не поддерживаешь СВО, то ты предатель родины, за НАТО и Украину, и ещё гей)
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