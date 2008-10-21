Гвардиолу рассматривают на пост главы Женералитета Каталонии. Его хотят задействовать в выборах правительства

Каталонский политик Артур Мас выступил с идеей приглашения главного тренера Пепа Гвардиолы для участия в выборах правительства Каталонии.

«В моей голове есть один кандидат, у которого нет политического опыта. Это Пеп Гвардиола», – сказал Мас.

По информации El Confidencial, партия «Вместе за Каталонию» рассматривает Гвардиолу в качестве будущего лидера, который может возглавить Женералитет Каталонии (высший орган самоуправления автономного сообщества Каталонии, включающий в себя парламент и правительство Каталонии – прим. Sports.ru).

Утверждается, что Гвардиола не хочет продлевать контракт с «Манчестер Сити» и может вернуться в «Барселону». Жена и дети тренера живут в Каталонии.

Однако Гвардиола хочет доработать этот сезон в «Манчестер Сити», что означает, что он сможет вернуться в Испанию только в июне.

Пост Президента Женералитета Каталонии с мая 2018 года занимает Ким Торра, сменивший Карлеса Пучдемона.

На прошлой неделе Верховный суд Испании вынес приговоры девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

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