Габриэль Агбонлахор: «Реал» отпустил Каземиро и Варана в «МЮ», потому что они перестали быть топ-игроками»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Габриэль Агбонлахор Рафаэль Варан Каземиро Футбол

Габриэль Агбонлахор раскритиковал игру защитника «МЮ» Рафаэля Варана.

«Теперь понятно, почему Варан не выходит в старте, а Эванс и Магуайр – выходят. Я месяцами говорил, что болельщики «МЮ» не должны обманываться насчет Варана.

У него была потрясающая карьера в «Реале», но там игроками не разбрасываются. «Мадрид» отпустил Каземиро и Варана, потому что они перестали быть топ-игроками, и матч [с «Копенгагеном» – 3:4] это показал.

Он [Варан] вышел на замену и не знал, где находится. В эпизоде с последним голом его нигде не было видно», – сказал бывший форвард «Астон Виллы».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

59 комментариев

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red hikkikomori
Ответ Tyrone Woodley
Смешно что этот ноунейм пытается все говорить о больших игроках..
Тогда почему ты говоришь об Агбонлахоре, по твоей же логике, ты не можешь говорить о нём, ведь ты даже не его уровня игрок
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кэпко
Все кто приходят в красный мешок деградируют. Тот же Фернандеш если бы играл у Пепа или Клоппа был бы уже претендентом на Золотой мяч. А превратился в ноющую истеричку. Можете назвать хоть одного игрока, спрогрессировавшего в Мю за последние 10 лет? Никого. В то время как у конкурентов таких десятки.
+36
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+32
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red hikkikomori
Ответ corazón blanco
Каземиро не был топ-игроком? Да он в прошлом сезоне своим переходом сколько дал Юнайтед. Да, в этом сезоне он конечно далек от своей игры к которой он всех приучил, но в Юнайтед сейчас все плохо играют. А так пришел, зацементировал центр поля, освободив от черновой работы Фернандеша и Эриксена, что положительно сказалось на атакующем потенциале команды, был одним из лучших по отборам и перехватам.
Он и не говорит что "не был", он говорит "перестал быть топ-игроком"
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Нефанатик
Ответ Tyrone Woodley
Смешно что этот ноунейм пытается все говорить о больших игроках..
Ты больше ноунейм чем он, но не успокаивает обсуждаешь здесь всех подряд.
+21
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+17
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corazón blanco
Каземиро не был топ-игроком? Да он в прошлом сезоне своим переходом сколько дал Юнайтед. Да, в этом сезоне он конечно далек от своей игры к которой он всех приучил, но в Юнайтед сейчас все плохо играют. А так пришел, зацементировал центр поля, освободив от черновой работы Фернандеша и Эриксена, что положительно сказалось на атакующем потенциале команды, был одним из лучших по отборам и перехватам.
+31
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+15
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Konvicted
Ответ Нефанатик
Варан и в Реале не был топ игроком. Его «класс» был виден при отсутствии Рамоса. Он хорошо дополнял Серхио, но без него, он совершенно не знал что делать на поле. Ведомый игрок.
а чей класс позволил ему взять чм? Умтити?
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футбольщик
Варан топ только, когда в паре находится сильный защитник, каким был Рамос. Я помню его игры, когда отсутствовал Рамос, в обороне бывал пожар
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Sergey Bulaev
редкость, но он говорит по факту
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corazón blanco
Ответ red hikkikomori
Он и не говорит что "не был", он говорит "перестал быть топ-игроком"
Так и я об этом. Он говорит, что его продали из-за того, что он перестал быть топ-игроком. Да, на подмену ему был куплен Тчуамени, потому что Каземиро уже не мог проводить весь сезон без потери качества, все-таки это не просто. Но продали точно его не из-за этого, если бы он не хотел уходить, он бы до сих пор играл в Мадриде. Да и первый сезон в Юнайтед как раз таки полностью опровергают слова Агбонлахора о том, что он перестал быть топом.
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Konvicted
Ответ Нефанатик
10 пропущенных голов сборной это показательно.
сборная Франции на том турнире пропустила всего 6 голов в 7-ми матчах, так что ты просто соврал
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Dragnil
Ответ Konvicted
Ага, еще Игуаин, Озил, Ди Мария, Эдегор, Хакими, Тео
Трое из этих сами захотели уйти, а трое последних были очень молодыми и не хотели сидеть на банке и так же сами захотели уйти
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Konvicted
Ответ Игорь Климов
Нужно отдать должное, но в Реале всегда чётко знали когда у игроков наступит спад в игровом плане, и потому продовали и отпускали футболистов до их кризиса, а таких примеров много - Рамос, Раналду, Бензема, Казимиро, Варан, и. т. д. Эти игроки ещё могут показывать свой класс, но уже далеко не на том уровне какой они демонстрировали в Реале.
Ага, еще Игуаин, Озил, Ди Мария, Эдегор, Хакими, Тео
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red hikkikomori
Ответ corazón blanco
Так и я об этом. Он говорит, что его продали из-за того, что он перестал быть топ-игроком. Да, на подмену ему был куплен Тчуамени, потому что Каземиро уже не мог проводить весь сезон без потери качества, все-таки это не просто. Но продали точно его не из-за этого, если бы он не хотел уходить, он бы до сих пор играл в Мадриде. Да и первый сезон в Юнайтед как раз таки полностью опровергают слова Агбонлахора о том, что он перестал быть топом.
Ну незнаю, я помню последний сезон Каземиро за Реал, он же весь сезон 💩 пинал, собрался только на финальные стадии ЛЧ, то есть уже даже в ЛаЛиге не вывозил, где интенсивность меньше чем в АПЛ. Он остался бы в Реале, если б не было предложения от МЮ, а не потому что его не хотели отпускать, как по мне.
Да и первый сезон в МЮ не так однозначен как кажется, много матчей пропустил из-за удалений, а это как по мне, один из признаков того что он не вывозит, не успевает соперником.
Вообще выдал сезон на старых дрожжах
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Леван Сиукаев
Ответ Игорь Климов
Нужно отдать должное, но в Реале всегда чётко знали когда у игроков наступит спад в игровом плане, и потому продовали и отпускали футболистов до их кризиса, а таких примеров много - Рамос, Раналду, Бензема, Казимиро, Варан, и. т. д. Эти игроки ещё могут показывать свой класс, но уже далеко не на том уровне какой они демонстрировали в Реале.
согласен, в отличие от той же Барсы,где до сих пор плачут в след <<полумёртвым>> Суаресу,Бускетсу,Альбе,Пике и добавлю даже Месси,как бы кощунственно это не звучало.А Реал молодцы,особого сентимента не проявляют даже к самим заслуженним игрокам,если они чуть чуть сдают в игре.добавлю к вашему списку:Касиляс,Ди Мария,Озил,Хаби Алонсо,Пепе.......
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Ерлан Абдирулы
Ответ red hikkikomori
А есть вообще примеры игроков кто после Реала где-то себя показал в топ-клубе? Ощущение что они только списанных продают
Снейдер. Роббен.
Рауль 😃
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MS-13
как и челси. такая же ситуация была с матой и матичем. надо сначала научиться игроков покупать, а только потом начинать мяч пинать.
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ман сити фейк
Ответ corazón blanco
Так и я об этом. Он говорит, что его продали из-за того, что он перестал быть топ-игроком. Да, на подмену ему был куплен Тчуамени, потому что Каземиро уже не мог проводить весь сезон без потери качества, все-таки это не просто. Но продали точно его не из-за этого, если бы он не хотел уходить, он бы до сих пор играл в Мадриде. Да и первый сезон в Юнайтед как раз таки полностью опровергают слова Агбонлахора о том, что он перестал быть топом.
Он и в первом сезоне в Манчестере не настолько блистал. Да был надёжнее Фреда. Но назвать супертопом его нельзя. Игра в АПЛ интенсивнее. Из-за этого он больше терял мячи. Точность его пасов 80% плюс минус. Для опорника третьей команды АПЛ это очень мало..
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Magic_Man
Ответ red hikkikomori
А есть вообще примеры игроков кто после Реала где-то себя показал в топ-клубе? Ощущение что они только списанных продают
Макелеле, Игуаин, Озил был неплох, Это’о вообще воспитанник Мадрида.
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Ерлан Абдирулы
Ответ red hikkikomori
Да, но опять-таки, но Снейдер и Роббен в Реале не блистали, поэтому их отпустили, а Рауль уже карьеру заканчивал, да и Шальке это не топ клуб
Да, насчет Рауля я пошутил)
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Konvicted
Ответ almatbarsa
Умтити был топовым цз до того ЧМ, по мне так он скатился из-за того что отказался от операции, но на самом ЧМ он был в порядке
ни в один день, ни на одном этапе карьеры Умтити не был сильнее Варана
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Luffy Die
Ответ Konvicted
сборная Франции на том турнире пропустила всего 6 голов в 7-ми матчах, так что ты просто соврал
и 3 из них в одном матче, мы отправили его в аут)
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maximilian_15
Ответ кэпко
Все кто приходят в красный мешок деградируют. Тот же Фернандеш если бы играл у Пепа или Клоппа был бы уже претендентом на Золотой мяч. А превратился в ноющую истеричку. Можете назвать хоть одного игрока, спрогрессировавшего в Мю за последние 10 лет? Никого. В то время как у конкурентов таких десятки.
Гринвуд, Рэшфорд - это сразу пришло на ум
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zzzeeerrrooo
Ответ Tyrone Woodley
Смешно что этот ноунейм пытается все говорить о больших игроках..
Габи легенда
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Дзмітрый Фарботка
Их ещё продавали как топ игроков, в мю деградировали
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Real_v_dushe
Каземиро и Варан не уходили из Реала, играя плохо. Например, в Реал пришёл Алаба, но его игра сильно критикуется. Но это не значит, что он не ТОП-игрок. Есть понятие сыгранности, подходящего сочетания игроков, игры вратаря, атмосферы в команде. Хорошая защита и вратарь должны снимать голы, на которые наиграл соперник, либо хотя бы не дать сопернику забить больше, чем он наиграл. Если взять игру защиты, то она не худшая у МЮ в этом плане по сезону. Уберите чудачества Онаны и легко увидеть, что с хорошим и стабильным вратарём при даже такой ужасной общей игре МЮ пропустил бы меньше, чем заслуживал. Если взять ожидаемые голы соперника по всему сезону во всех официальных матчах, то там МЮ пропустил на где-то 2,5 гола больше, чем наиграли его соперники в этих 16 матчах. Проблема тут не в отдельно взятых Варане с Каземиро, хотя наверное и к ним есть у болельщиков МЮ вопросы.
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