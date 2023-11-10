Габриэль Агбонлахор: «Реал» отпустил Каземиро и Варана в «МЮ», потому что они перестали быть топ-игроками»

Габриэль Агбонлахор раскритиковал игру защитника «МЮ» Рафаэля Варана.

«Теперь понятно, почему Варан не выходит в старте, а Эванс и Магуайр – выходят. Я месяцами говорил, что болельщики « » не должны обманываться насчет Варана.

У него была потрясающая карьера в « », но там игроками не разбрасываются. «Мадрид» отпустил и , потому что они перестали быть топ-игроками, и матч [с «Копенгагеном» – 3:4] это показал.

Он [Варан] вышел на замену и не знал, где находится. В эпизоде с последним голом его нигде не было видно», – сказал бывший форвард «Астон Виллы».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!