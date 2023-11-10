Габриэль Агбонлахор: «Реал» отпустил Каземиро и Варана в «МЮ», потому что они перестали быть топ-игроками»
Габриэль Агбонлахор раскритиковал игру защитника «МЮ» Рафаэля Варана.
«Теперь понятно, почему Варан не выходит в старте, а Эванс и Магуайр – выходят. Я месяцами говорил, что болельщики «МЮ» не должны обманываться насчет Варана.
У него была потрясающая карьера в «Реале», но там игроками не разбрасываются. «Мадрид» отпустил Каземиро и Варана, потому что они перестали быть топ-игроками, и матч [с «Копенгагеном» – 3:4] это показал.
Он [Варан] вышел на замену и не знал, где находится. В эпизоде с последним голом его нигде не было видно», – сказал бывший форвард «Астон Виллы».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Да и первый сезон в МЮ не так однозначен как кажется, много матчей пропустил из-за удалений, а это как по мне, один из признаков того что он не вывозит, не успевает соперником.
Вообще выдал сезон на старых дрожжах
Рауль 😃