Экс-тренер «МЮ» Меленстен: «Тен Хаг хочет играть интенсивно, но нужных игроков нет. Каземиро не справляется, Варан не выдерживает темп АПЛ»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Рафаэль Варан Рене Меленстен Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

Рене Меленстен критически высказался о составе «Манчестер Юнайтед».

«[Рафаэль Варан] не может выдерживать такой темп. АПЛ динамична, все движутся со скоростью 100 километров в час. Дело в полузащите – у них нет энергии, поэтому у защиты возникают проблемы.

[Эрик тен Хаг] хочет высоко прессинговать, играть с высокой интенсивностью. Так же, как в «Аяксе». Но у него нет нужных для этого игроков.

У игроков [«Манчестер Юнайтед»] не тот менталитет, чтобы постоянно оказывать давление. Каземиро, например, вообще не справляется с этим.

У Тен Хага есть определенные идеи по поводу футбола, в который он хочет играть. Но он должен найти способы их осуществить», – сказал бывший член тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» в интервью ESPN.

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6 комментариев

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QWertY
Каземиро то справляется, вот только отсутствие Шоу и Мартинеса при выходе из обороны дается о себе знать. Шоу вообще оказывается был реальным тащером в этом составе, без него левый фланг абсолютно мертвый
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Вован Сидорович 136
А что ещё не всех с Аякса перетащил
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Акира_1
Все правильно говорит: нужна срочная зимняя закупка из Голландии, чтоб подвезли новых Антони. 😄
0
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corazón blanco
Ответ llolishe
Начинается Типо не просьбе Тен Хаага покупали всяких Маласий которые не играют А Каземиро и Варан уже все выиграли в Реале-мотивации нет
Как раз таки у них оставаться в Мадриде не было мотивации, ибо все уже выиграли и по несколько раз. Вот и решили попробовать себя в другом чемпионате.
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