Экс-тренер «МЮ» Меленстен: «Тен Хаг хочет играть интенсивно, но нужных игроков нет. Каземиро не справляется, Варан не выдерживает темп АПЛ»
Рене Меленстен критически высказался о составе «Манчестер Юнайтед».
«[Рафаэль Варан] не может выдерживать такой темп. АПЛ динамична, все движутся со скоростью 100 километров в час. Дело в полузащите – у них нет энергии, поэтому у защиты возникают проблемы.
[Эрик тен Хаг] хочет высоко прессинговать, играть с высокой интенсивностью. Так же, как в «Аяксе». Но у него нет нужных для этого игроков.
У игроков [«Манчестер Юнайтед»] не тот менталитет, чтобы постоянно оказывать давление. Каземиро, например, вообще не справляется с этим.
У Тен Хага есть определенные идеи по поводу футбола, в который он хочет играть. Но он должен найти способы их осуществить», – сказал бывший член тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» в интервью ESPN.
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