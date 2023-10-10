Экс-тренер «МЮ» Меленстен: «Тен Хаг хочет играть интенсивно, но нужных игроков нет. Каземиро не справляется, Варан не выдерживает темп АПЛ»

Рене Меленстен критически высказался о составе «Манчестер Юнайтед».

«[ ] не может выдерживать такой темп. динамична, все движутся со скоростью 100 километров в час. Дело в полузащите – у них нет энергии, поэтому у защиты возникают проблемы.

[ тен Хаг] хочет высоко прессинговать, играть с высокой интенсивностью. Так же, как в «Аяксе». Но у него нет нужных для этого игроков.

У игроков [«Манчестер Юнайтед»] не тот менталитет, чтобы постоянно оказывать давление. Каземиро, например, вообще не справляется с этим.

У Тен Хага есть определенные идеи по поводу футбола, в который он хочет играть. Но он должен найти способы их осуществить», – сказал бывший член тренерского штаба « » в интервью ESPN.

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