Директор «Байера» заявил, что у Алонсо нет отступных для «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии»: «Не собираемся заставлять кого-то остаться, но иногда устные договоренности – тоже соглашение»
Директор «Байера» заявил, что у Хаби Алонсо нет отступных для других клубов.
Речь идет о «Реале», «Ливерпуле» и «Баварии».
«Отступных нет, и они не нужны. У нас очень хорошие отношения с Хаби, и он знает, что мы серьезный клуб. В конце концов, мы не собираемся заставлять кого-то остаться против его воли. Мы хотим, чтобы он чувствовал себя счастливым с нами, хотел остаться, и это наша задача.
На бумаге ничего нет. Но иногда устные договоренности тоже считаются соглашением. Мы знаем, что если он захочет уйти в будущем, то мы сможем это обсудить. И я надеюсь, что нам это не понадобится, потому что он останется и будет счастлив в Леверкузене», – сказал Фернандо Карро.
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Конечно, без определённных трансферов не обойтись, но очень надеюсь, что Хаби обязательно возглавит «Реал» в скором времени!