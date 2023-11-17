Директор «Байера» заявил, что у Алонсо нет отступных для «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии»: «Не собираемся заставлять кого-то остаться, но иногда устные договоренности – тоже соглашение»

Теги Бавария Байер Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига отставки Футбол

Директор «Байера» заявил, что у Хаби Алонсо нет отступных для других клубов.

Речь идет о «Реале», «Ливерпуле» и «Баварии».

«Отступных нет, и они не нужны. У нас очень хорошие отношения с Хаби, и он знает, что мы серьезный клуб. В конце концов, мы не собираемся заставлять кого-то остаться против его воли. Мы хотим, чтобы он чувствовал себя счастливым с нами, хотел остаться, и это наша задача.

На бумаге ничего нет. Но иногда устные договоренности тоже считаются соглашением. Мы знаем, что если он захочет уйти в будущем, то мы сможем это обсудить. И я надеюсь, что нам это не понадобится, потому что он останется и будет счастлив в Леверкузене», – сказал Фернандо Карро.

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8 комментариев

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JENNINGS
Если Карло Анчелотти покинет «Мадрид» в конце этого сезона, я искоренение надеюсь, что Пересу удастся договориться о назначении Хаби Алонсо! Один из лучших ЦОПоп этого века, прекрасный семьянин и перспективный тренер, поставивший «Байеру» фантастическую игру!
Конечно, без определённных трансферов не обойтись, но очень надеюсь, что Хаби обязательно возглавит «Реал» в скором времени!
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xDe xDe
При всём уважении к Леверкузену (который уже в своё время вырастил нам Карвахаля), хотелось бы увидеть Хаби в Мадриде, если Карло покинет клуб. Зидан уже тренировал Мадрид дважды, а Арбелоа и Рауль пока набираются опыта по другому пути. Алонсо очень здорово показывает себя в Германии.
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corazón blanco
Ответ rigobersong
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Так любой топ-клуб при первых больших неудачах избавляется от тренера, такова суровая реальность футбола. Ну и про топ-клуб смешно читать Риго) Если бы Мадрид не был топ-клубом, ты бы не тратил столько времени своей жизни на поливание его грязью. Великих и сильных не любят. Классика.
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QWertY
Хаби может стать своим Симеоне для Байера, к тому же Бундеслига прогрессивный и привлекательный чемпионат. Не вижу смысла уходить куда то в ближайшее время и заруинить свою карьеру
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Дороф
Ответ corazón blanco
Так любой топ-клуб при первых больших неудачах избавляется от тренера, такова суровая реальность футбола. Ну и про топ-клуб смешно читать Риго) Если бы Мадрид не был топ-клубом, ты бы не тратил столько времени своей жизни на поливание его грязью. Великих и сильных не любят. Классика.
Такое ощущение, что Риго не просто тратит время на обливание грязью Реала, а превратил это в смысл своей жизни...
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