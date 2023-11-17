Директор «Байера» заявил, что у Алонсо нет отступных для «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии»: «Не собираемся заставлять кого-то остаться, но иногда устные договоренности – тоже соглашение»

Директор «Байера» заявил, что у Хаби Алонсо нет отступных для других клубов.

Речь идет о « », « » и «Баварии».

«Отступных нет, и они не нужны. У нас очень хорошие отношения с , и он знает, что мы серьезный клуб. В конце концов, мы не собираемся заставлять кого-то остаться против его воли. Мы хотим, чтобы он чувствовал себя счастливым с нами, хотел остаться, и это наша задача.

На бумаге ничего нет. Но иногда устные договоренности тоже считаются соглашением. Мы знаем, что если он захочет уйти в будущем, то мы сможем это обсудить. И я надеюсь, что нам это не понадобится, потому что он останется и будет счастлив в », – сказал Фернандо Карро.

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