«Байер» отпустит Хаби Алонсо в один из его бывших клубов, если будет предложение.

Как сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Sport Bild, у тренера « » есть соглашение с руководством о том, что следующим летом он может уйти работать в «Баварию», « » или « », если они будут заинтересованы в его услугах.

Условие действует даже несмотря на то, что контракт 41-летнего специалиста рассчитан до 2026 года.

При Алонсо «Байер» выиграл 9 из 10 матчей сезона во всех турнирах и лидирует в чемпионате Германии, набрав 19 очков после 7 туров.

Я наслаждаюсь «Байером» Алонсо. И вам рекомендую!

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