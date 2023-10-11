«Байер» отпустит Алонсо в «Реал», «Баварию» или «Ливерпуль», если будет предложение летом. При Хаби клуб выиграл 9 из 10 матчей сезона
«Байер» отпустит Хаби Алонсо в один из его бывших клубов, если будет предложение.
Как сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Sport Bild, у тренера «Байера» есть соглашение с руководством о том, что следующим летом он может уйти работать в «Баварию», «Реал» или «Ливерпуль», если они будут заинтересованы в его услугах.
Условие действует даже несмотря на то, что контракт 41-летнего специалиста рассчитан до 2026 года.
При Алонсо «Байер» выиграл 9 из 10 матчей сезона во всех турнирах и лидирует в чемпионате Германии, набрав 19 очков после 7 туров.
Я наслаждаюсь «Байером» Алонсо. И вам рекомендую!
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Только он может снова взять 3лч подряд, но пиарить все равно будут физруков из Сити)
Да и про Реал испугается отсутствуя опыта звучит забавно после Зидана.
Они давно следят за ним.
Про Алонсо никогда не говорили)