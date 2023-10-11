«Байер» отпустит Алонсо в «Реал», «Баварию» или «Ливерпуль», если будет предложение летом. При Хаби клуб выиграл 9 из 10 матчей сезона

Теги Бавария Байер Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Байер» отпустит Хаби Алонсо в один из его бывших клубов, если будет предложение.

Как сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Sport Bild, у тренера «Байера» есть соглашение с руководством о том, что следующим летом он может уйти работать в «Баварию», «Реал» или «Ливерпуль», если они будут заинтересованы в его услугах.

Условие действует даже несмотря на то, что контракт 41-летнего специалиста рассчитан до 2026 года.

При Алонсо «Байер» выиграл 9 из 10 матчей сезона во всех турнирах и лидирует в чемпионате Германии, набрав 19 очков после 7 туров.

Я наслаждаюсь «Байером» Алонсо. И вам рекомендую!

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20 комментариев

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Vasilii Naymov
Ответ ᏦᏆΝᎠΘ ҒᎬᎠΘᎡ
Когда-то в Реал приходил 1 неопытный лысый тренер который до этого был ассистентом, в итоге Реал взял 3 ЛЧ подряд)
но Алонсо не лысый...
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ᏦᏆΝᎠΘ ҒᎬᎠΘᎡ
Ответ vladimir.kostrichko
Скорее всего его Бавария приберет.В Ливерпуле есть тренер - надеюсь надолго а Реал может испугатся тренера без опыта.А у Алонсо есть неплохой опыт в Бундеслиге,что на руку Баварии.
Когда-то в Реал приходил 1 неопытный лысый тренер который до этого был ассистентом, в итоге Реал взял 3 ЛЧ подряд)
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corazón blanco
Не важно куда в конечном итоге уйдет Хаби, хотелось бы чтобы он добился успеха в Байере прежде всего. Его команда сейчас прекрасна. Надеюсь, что если и не выиграют салатницу, то хотя бы борьбу за нее будет вести до самого конца. Хотя было бы здорово, чтобы наконец-то название Неверкузен канула в лета.
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Хамзат Богатырев
Ответ Vasilii Naymov
но Алонсо не лысый...
я как Болельщик Баварии слежу за бундеслигой и за Байером скажу что ХабиАлонсо это тренер с яйцами
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Усы Годзиллы
Пускай сразу всех тренирует.
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Asker Nourusov
при всем уважении к Анчи, думаю Хаби отличная идея для реала!, клубу давно нужна перезагрузка)
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войд
Ответ ᏦᏆΝᎠΘ ҒᎬᎠΘᎡ
Когда-то в Реал приходил 1 неопытный лысый тренер который до этого был ассистентом, в итоге Реал взял 3 ЛЧ подряд)
Зидан все же уникальный случай
Только он может снова взять 3лч подряд, но пиарить все равно будут физруков из Сити)
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Григорий Федотов
Зверь!!
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Manu Maks
Ответ Rister81
Все же думаю,что Реал в первую очередь Нагельсмана будет звать,который в сборной до дета 24 года,как раз после евро сразу в свободный Реал,Перес уже звал его после ухода Зидана,так что все возможно,Алонсо тоже отличный вариант,но немец опытнее )
А немец играл в футбол , чеканить может?
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akula_ka-50
Ответ vladimir.kostrichko
Скорее всего его Бавария приберет.В Ливерпуле есть тренер - надеюсь надолго а Реал может испугатся тренера без опыта.А у Алонсо есть неплохой опыт в Бундеслиге,что на руку Баварии.
Действительно, испугаться тренера без опыта, но при этом поставить главным Зидана, который до этого тренировал только Кастилью, а тут человек второй год нагибает немецкую лигу...)
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M93
Ответ vladimir.kostrichko
Скорее всего его Бавария приберет.В Ливерпуле есть тренер - надеюсь надолго а Реал может испугатся тренера без опыта.А у Алонсо есть неплохой опыт в Бундеслиге,что на руку Баварии.
Реал наоборот давно следит за прогрессом Алонсо и по неоднократным сообщениям в тех же испаноязычных СМИ - Алонсо один приоритетных вариантов на замену Анчелотти.

Да и про Реал испугается отсутствуя опыта звучит забавно после Зидана.
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Rister81
Ответ Manu Maks
А немец играл в футбол , чеканить может?
И к чему это вообще ? Нагельсман поднял Хоффенхайм с 18 на 3 место и вывел их в еврокубки,сделал из Лейпцига топ 2 в Германии и с Баварией шел хорошо,и да,если будет выбор Алонсо/Нагельсман,без раздумий выберу второго
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MURODXON GANIYEV
Ответ Vasilii Naymov
но Алонсо не лысый...
Может он не лысый но его игра подходить реала, в будущем реал построить игра по другому, потому что уже следующий сезон не будет состава Модрич и крос
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Rister81
Ответ M93
Реал наоборот давно следит за прогрессом Алонсо и по неоднократным сообщениям в тех же испаноязычных СМИ - Алонсо один приоритетных вариантов на замену Анчелотти. Да и про Реал испугается отсутствуя опыта звучит забавно после Зидана.
🚨 | Фабрицио Романо: «Реал Мадрид» всегда считал Юлиана Нагельсмана лучшим талантливым тренером.
Они давно следят за ним.
Про Алонсо никогда не говорили)
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phivas
Можно конечно было бы дать шанс Раулю. Легенда клуба, уже несколько лет тренирует Кастилью. Но если не срастется, то Алонсо -лучший вариант
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Jor Hakobyan
В следующем сезоне никто не останется в клубе. Накачают и продадут.
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ПавелАвер
Алонсо красавчик,но пусть как можно дольше тренирует Леверкузен.
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vladimir.kostrichko
Скорее всего его Бавария приберет.В Ливерпуле есть тренер - надеюсь надолго а Реал может испугатся тренера без опыта.А у Алонсо есть неплохой опыт в Бундеслиге,что на руку Баварии.
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