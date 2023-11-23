Срджан Бабич: «Спартак» достоин бороться за все трофеи. Абаскаль упорно работает, чтобы сделать нас сильнее»

Теги Спартак премьер-лига Россия Срджан Бабич Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Срджан Бабич рассказал о стремлении «Спартака» совершенствоваться.

«Спартак» – большой клуб, здесь все очень хорошо организованно. Команда достойна бороться за все возможные трофеи.

Нам еще есть куда расти в футбольном плане, мы прибавляем от матча к матчу. Сейчас мы немного меняем систему игры, еще набираем форму.

Я вижу, как Абаскаль упорно работает, чтобы сделать нас сильнее», – сказал защитник красно-белых.

После 15 туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.

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9 комментариев

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rodman01
Ответ Serzhique
За все трофеи - Копа Дель Соль, Марбелья Кап, Кубок Матч Премьер!
Между дельсоль и марбельякап было чемпионство,если что. Изучай матчасть
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Этот Райола хочет денег
Ощущение, что сммщик-пятиклассник ему писал текст. Или северокорейский пиар-ас
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vdm23
Мостовой : О, как ?!
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Celsius
"Команда достойна бороться за все возможные трофеи."
Достойна то достойна, но только, почему-то, не борется.
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Честный контроль
Все трофеи которые способен взять ФКС-М находятся в лучшей лиге мира!
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Peter Parker
Ответ vdm23
Мостовой : О, как ?!
Абаскаль: Саня, #####-колотить, сделай одолжение. Хочешь делать - делай, не хочешь - ### #######
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