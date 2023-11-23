Срджан Бабич: «Спартак» достоин бороться за все трофеи. Абаскаль упорно работает, чтобы сделать нас сильнее»
Срджан Бабич рассказал о стремлении «Спартака» совершенствоваться.
«Спартак» – большой клуб, здесь все очень хорошо организованно. Команда достойна бороться за все возможные трофеи.
Нам еще есть куда расти в футбольном плане, мы прибавляем от матча к матчу. Сейчас мы немного меняем систему игры, еще набираем форму.
Я вижу, как Абаскаль упорно работает, чтобы сделать нас сильнее», – сказал защитник красно-белых.
После 15 туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.
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Достойна то достойна, но только, почему-то, не борется.