Ткаченко о Мелешине: «Хотел уйти в аренду – «Спартак» посчитал, что не нужно. Обидно, что Паша, пожертвовав развитием карьеры, получил мало времени. Будем настаивать на аренде»

Теги Спартак премьер-лига Россия Герман Ткаченко агенты Гильермо Абаскаль Павел Мелешин Это футбол, брат! Футбол

Герман Ткаченко рассказал о намерении Павла Мелешина уйти из «Спартака» зимой.

«Павел Мелешин – молодой парень, в самом начале пути. Хотел уйти в аренду – клуб посчитал, что этого не нужно делать. Мы в этом нашли какие-то плюсы.

В данном случае мы будем настаивать на аренде. Четкий, мощный для своего возраста, просто чуть-чуть попал в неуверенность, и ему бы немножко помочь. Я без претензий к Абаскалю, но мне обидно, что Паша, пожертвовав развитием своей карьеры, не уйдя в аренду, получил мало времени.

Там получилась травма не вовремя, он выбыл на какое-то время, но здесь бы я точно не волновался, потому что большая, серьезная карьера его ждет. У него есть качества, в которые мы верим, и будет все хорошо», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

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2 комментария

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Евгений Шевченко
ну все, загубили карьеру слова агента
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Спартакус Москвакус
Герман иди в ( | )
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