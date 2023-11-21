Тер Стеген сегодня не тренировался с «Барсой» из-за дискомфорта в спине. Участие вратаря в матче с «Райо» под вопросом

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига травмы Райо Вальекано Марк-Андре тер Стеген Иньяки Пенья Здоровье Футбол

Марк-Андре тер Стеген может пропустить матч против «Райо Вальекано».

По информации Mundo Deportivo, голкипер «Барселоны» не принимал участия в сегодняшней тренировке, поскольку накануне почувствовал дискомфорт. Напомним, голкипер ранее покинул расположение сборной Германии из-за болей в спине.

Сообщается, что у немецкого вратаря не выявлено серьезных проблем, но его участие в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано» находится под вопросом, поскольку «Барселона» не планирует форсировать восстановление тер Стегена, поскольку на следующей неделе «блаугране» предстоит сыграть против «Порту» и «Атлетико».

Решение об участии голкипера в субботней игре будет принято в четверг. В случае, если тер Стеген не успеет восстановиться к этому времени, в воротах «Барселоны» в матче с «Райо» сыграет Иньяки Пенья.

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1 комментарий

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Kaloyan Yalamov
Лучше не перегружать его , Иньяки пусть сыграет. Он рвется на поле, ему точно есть чего доказывать
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