Тер Стеген сегодня не тренировался с «Барсой» из-за дискомфорта в спине. Участие вратаря в матче с «Райо» под вопросом

Марк-Андре тер Стеген может пропустить матч против «Райо Вальекано».

По информации Mundo Deportivo, голкипер «Барселоны» не принимал участия в сегодняшней тренировке, поскольку накануне почувствовал дискомфорт. Напомним, голкипер ранее покинул расположение сборной из-за болей в спине.

Сообщается, что у немецкого вратаря не выявлено серьезных проблем, но его участие в матче против « » находится под вопросом, поскольку « » не планирует форсировать восстановление тер , поскольку на следующей неделе «блаугране» предстоит сыграть против «Порту» и «Атлетико».

Решение об участии голкипера в субботней игре будет принято в четверг. В случае, если тер Стеген не успеет восстановиться к этому времени, в воротах «Барселоны» в матче с «Райо» сыграет Иньяки Пенья.

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