Левандовски, Кунде и Рафинья – в заявке «Барсы» на матч с «Реалом»

«Барселона» опубликовала заявку на матч с «Реалом».

В состав каталонского клуба вернулись Роберт Левандовски, Жюль Кунде и Рафинья Диас.

Заявка «Барсы»: тер Стеген, Канселу, Бальде, Араухо, Иньиго, Гави, Торрес, Пенья, Левандовски, Рафинья, Феликс, Кристенсен, Алонсо, Ромеу, Гюндоган, Кунде, Астралага, Ямаль, Марк Касадо, Фермин, Кубарси, Марк Гиу и Форт.

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