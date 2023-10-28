Левандовски, Кунде и Рафинья – в заявке «Барсы» на матч с «Реалом»

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«Барселона» опубликовала заявку на матч с «Реалом».

В состав каталонского клуба вернулись Роберт Левандовски, Жюль Кунде и Рафинья Диас.

Заявка «Барсы»: тер Стеген, Канселу, Бальде, Араухо, Иньиго, Гави, Торрес, Пенья, Левандовски, Рафинья, Феликс, Кристенсен, Алонсо, Ромеу, Гюндоган, Кунде, Астралага, Ямаль, Марк Касадо, Фермин, Кубарси, Марк Гиу и Форт.

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22 комментария

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фан Барсы
Обидно за Де Йонга и Педри. Ждём скорейшего выздоровления и возвращения
+22
-1
+21
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GuruFutbola
Могут выйти на последок забить пару последних гвоздей в крышку
+35
-19
+16
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SaH4r.
в середине второго тайма можно выпустить их всех троих
+13
-1
+12
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Bazilic
Сегодня главное - не пропустить в первом тайме, а во втором можно значительно усилять игру
+7
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falkao2013
Решили поберечь Френки и Педри. .Ну и правильно. Жаль пропускать Класико,но лучше полностью восстановиться и уже помогать команде в сложный отрезок сезона.
+5
-2
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Ферзь на р1
Тяжело будет Барсе без Фрэнки...
+3
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FOOTBALL Live
пока нормально, ждём игры
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Adrenaline Z
ну что же, победы ✌️
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Bazilic
Главное без Ромеу в составе
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Михаил Пуговкин
не бегите впереди паровоза,матч сложный пусть не решающий
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Mokka Keane
Будут кошмарить Реал
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Игорь Климов
Барселона только победа!
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Пользователь заблокирован
Ответ GuruFutbola
Могут выйти на последок забить пару последних гвоздей в крышку
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GuruFutbola
Ответ заблокированному пользователю
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Сразу видно, фанат кринжа, других не бывает)
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predMBAPPE
Ответ SaH4r.
в середине второго тайма можно выпустить их всех троих
вообще не надо выпускать, весь чемп и ЛЧ впереди, пускай лечатся
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