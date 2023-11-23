Анхель Ди Мария попытался плюнуть в бразильских болельщиков.

одержала победу над командой Бразилии в матче отбора ЧМ-2026 (1:0). Начало встречи было отложено на 27 минут из-за стычки аргентинских болельщиков с полицией.

Во время беспорядков на трибунах аргентинцы ушли в подтрибунное помещение. Когда они подходили к туннелю, фанаты бразильской команды облили полузащитника Анхеля Ди Марию пивом. В ответ на это футболист подпрыгнул и плюнул в сторону трибуны.

Лионель Месси: «Победа на «Маракане» запомнится новыми репрессиями против аргентинцев в Бразилии. Нельзя это терпеть, безумие»

Ди Мария вышел на 2-е место по числу матчей за Аргентину в отборах на ЧМ, Отаменди – на 5-е. Лидирует Месси

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?