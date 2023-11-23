Фанаты Бразилии облили Ди Марию пивом, когда он шел в подтрибунное помещение. Аргентинец плюнул в их сторону

Теги высшая лига Португалия Бенфика Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу болельщики Анхель Ди Мария Футбол

Анхель Ди Мария попытался плюнуть в бразильских болельщиков.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Бразилии в матче отбора ЧМ-2026 (1:0). Начало встречи было отложено на 27 минут из-за стычки аргентинских болельщиков с полицией. 

Во время беспорядков на трибунах аргентинцы ушли в подтрибунное помещение. Когда они подходили к туннелю, фанаты бразильской команды облили полузащитника Анхеля Ди Марию пивом. В ответ на это футболист подпрыгнул и плюнул в сторону трибуны. 

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Ди Мария вышел на 2-е место по числу матчей за Аргентину в отборах на ЧМ, Отаменди – на 5-е. Лидирует Месси

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25 комментариев

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rigobersong
Забавно сначала вбросили, что Ди Мария плюется, а потом оказывается его провоцировали, но главное что хейтеры Аргентины уже сделали свои выводы, какие же лицемеры:)🤢🤢🤢
+54
-18
+36
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ВРвпопа оапоапо
Ответ The Highlander
А подпрыгнул то зачем перед плевком?
Чтобы попасть, наверно. Разве сложно догадаться?
+23
-2
+21
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vottakoi!
Ответ Мукунку хороший
Уже чуть ли не месяц прошёл после матча.. но продолжают страшилки придумывать.. могли бы что то поинтересней нафантазировать))
Прошло 1,5 дня)
+8
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+8
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Iamliam
А уже поздно, всю вину за возможный срыв матча местные эксперты возложили на аргентинских болельщиков. И на Месси заодно.
+4
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Сикарио
Ответ The Highlander
А подпрыгнул то зачем перед плевком?
Это рефлексы, чтобы судья свистнул.
+3
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Tore2016
Просто от вкуса пива у него слюня потекла...
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Moris@1111
Он по-любому заплакал
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Alexander Zubkov
Повезло ещё, если на самом деле пивом. Однажды на спортсе прочитал комментарии одного чувака, который бывал на матче бразильских команд, так он рассказывал, что они на стадионе ведут себя реально как обезьяны, помимо буйства они ещё ссут в стакан и бросают друг в друга. Года 2-3 прошло, но я эту дичь запомнил, потому что большей дичи придумать сложно.
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fussballer
Ответ Артем Коваленко
Г убит людей не пиво , губит людей вода. (Иванов из Универ: Новая общага)
Вячеслав Невинный пел в "Не может быть".
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dreamstep
Пиво не водка - много не выпьешь.
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Asl Ali
Ответ rigobersong
Забавно сначала вбросили, что Ди Мария плюется, а потом оказывается его провоцировали, но главное что хейтеры Аргентины уже сделали свои выводы, какие же лицемеры:)🤢🤢🤢
да да да , аргентосы прям белые и пушистые
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ВРвпопа оапоапо
Ответ bdfy dcfff
кто бы что не говорил ..но аргентинцы кажется все там слабоумные . понятно что бразильские фанаты , мягко говоря -еще хуже . Но одно дело какие то ноунеймы , рабочий с завода ...но когда так себе ведет один из лидеров сборной ... должен же быть кто то умнее ...но нет . в аргентине таких нет
Футболисты и болельщики вообще в основном не одарены интеллектом, как и в целом большинство людей.
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Дима Трепутин
Ответ Феоктист
Да. Вот водка. Помню студентами Лгу были, день рождения нашего друга. Все мирно тихо, пьют люди водку, радуются, потом шум, крики, один другому сковородку с мясом надевает на голову, какая то беготня по лестницам и прочее. Итог сломанная нога у одного, сотрясение мозга у другого. Но, все тихо мирно, никто ни на кого не заявлял. Мир и дружба победили.
это не Пикабу
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Феоктист
Ответ Дима Трепутин
это не Пикабу
Кто такой Пикабу?
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