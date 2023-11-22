Президент «Наполи» о падении Мудрика: «Украину обокрали. Должны были назначать пенальти»

Теги Сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу серия А Италия судьи Наполи Аурелио Де Лаурентис Хесус Хиль Мансано Михаил Мудрик Футбол

Аурелио Де Лаурентис недоволен судейством в матче Украина – Италия.

По мнению президента «Наполи», хозяева должны были пробить пенальти после падения Михаила Мудрика в штрафной площади на 3-й добавленной ко второму тайму минуте. Игра завершилась со счетом 0:0, Италия попала на Евро-2024, Украина – в плей-офф отбора.

«Никто не хочет видеть, как команду обкрадывают так, как вчера вечером Украину обокрала Италия. Там явно должны были назначать пенальти», – передает Football Italia слова Де Лаурентиса.

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19 комментариев

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Gonzoo
Не факт что они его забили бы, но пеналь вроде был. Ну а как Ирландцев обокрали французы с Анри, тоже был кошмар
+13
-3
+10
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zar_1927
да, это было позорище УЕФА
+10
-5
+5
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Птюч, Ёж.
он Мудрика хочет в Наполи переманить? ))
+8
-5
+3
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juki_puki
Аурелио Де Львоврентис
+3
-1
+2
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Зизуха
видать плохо расстались со Спалетти
+3
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Винстон Лайтс
меня тоже обокрали - 500 рублей на победу Украины стояло
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Сергей Батурин
а это занавес потихоньку закрывается.
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Gleb
Ответ bel01
"Украину обокрали". Первый раз встречаю такое сочетание слов. Обычно всё наоборот.
Что ты имеешь ввиду?
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bel01
"Украину обокрали".
Первый раз встречаю такое сочетание слов.
Обычно всё наоборот.
+15
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kellhus
Обокрасть украинцев - это оксюморон какой-то.
То же, что обокрасть цыган или евреев.
+8
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Владимир Владимирович
Если бы это была не 90-тая минута, а 60 или 70-тая то пенальти поставили бы, ВАР сам бы сказал судье назначить пенальти, а на 90-той минуте такое ощущение что побоялись Скуадра Адзурру похоронить
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SPB Patriot
«Украину обокрали» - это бумеранг, который начинает потихонечку возвращаться)
+4
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Н.Ф.
На матче присутствовал сам "глава делегации сборной Италии" Буффон. Если бы судья назначил пенальти в ворота его команды в добавленное время, автор эпитета про "мусорный бак вместо сердца" второй раз мог бы это и не перенести.
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закрыт по беспределу
Де Лаурентис ещë не на итало-Миротворце?
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Денис Давыдов
ну, не обокрали, пенку ещё забить надо, да и Украина будет участвовать в стыках, так скажем - лишили шанса выйти напрямую.
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BaldFraud
Судьи матча, Российское правительство и Украинское правительство - братья на век. Одна вера, один народ, один язык.
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