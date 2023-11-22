Президент «Наполи» о падении Мудрика: «Украину обокрали. Должны были назначать пенальти»

Аурелио Де Лаурентис недоволен судейством в матче Украина – Италия.

По мнению президента « », хозяева должны были пробить пенальти после падения в штрафной площади на 3-й добавленной ко второму тайму минуте. Игра завершилась со счетом 0:0, Италия попала на Евро-2024, – в плей-офф отбора.

«Никто не хочет видеть, как команду обкрадывают так, как вчера вечером Украину обокрала Италия. Там явно должны были назначать пенальти», – передает Football Italia слова Де Лаурентиса.

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