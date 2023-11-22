Президент «Наполи» о падении Мудрика: «Украину обокрали. Должны были назначать пенальти»
Аурелио Де Лаурентис недоволен судейством в матче Украина – Италия.
По мнению президента «Наполи», хозяева должны были пробить пенальти после падения Михаила Мудрика в штрафной площади на 3-й добавленной ко второму тайму минуте. Игра завершилась со счетом 0:0, Италия попала на Евро-2024, Украина – в плей-офф отбора.
«Никто не хочет видеть, как команду обкрадывают так, как вчера вечером Украину обокрала Италия. Там явно должны были назначать пенальти», – передает Football Italia слова Де Лаурентиса.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Первый раз встречаю такое сочетание слов.
Обычно всё наоборот.
То же, что обокрасть цыган или евреев.