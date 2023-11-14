Член совета FA отстранен на время расследования слов о том, что «Гитлер гордился бы Нетаньяху»

Член совета FA отстранен после упоминания Гитлера в реплике о Нетаньяху.

Ранее Васим Хак написал в твиттере на фоне конфликта на Ближнем Востоке: «Нетаньяху пожертвовал собственным народом, чтобы сохранить власть, в то время как палестинцы пытаются сохранить здравомыслие. Адольф Гитлер гордился бы Биньямином Нетаньяху». Вскоре член совета ассоциации Англии удалил твит и извинился за слова о премьер-министре Израиля.

Тем не менее FA начала расследование случившегося и временно отстранила Хака.

«Расследование поведения Васима Хака продолжается, и он отстранен от своих обязанностей в совете до завершения процесса», – сообщили в FA.

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