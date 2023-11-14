Член совета FA отстранен на время расследования слов о том, что «Гитлер гордился бы Нетаньяху»

Теги премьер-лига Англия сборная Израиля по футболу Футбольная ассоциация Англии Политика контент Футбол

Член совета FA отстранен после упоминания Гитлера в реплике о Нетаньяху.

Ранее Васим Хак написал в твиттере на фоне конфликта на Ближнем Востоке: «Нетаньяху пожертвовал собственным народом, чтобы сохранить власть, в то время как палестинцы пытаются сохранить здравомыслие. Адольф Гитлер гордился бы Биньямином Нетаньяху». Вскоре член совета Футбольной ассоциации Англии удалил твит и извинился за слова о премьер-министре Израиля.

Тем не менее FA начала расследование случившегося и временно отстранила Хака.

«Расследование поведения Васима Хака продолжается, и он отстранен от своих обязанностей в совете до завершения процесса», – сообщили в FA.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Trifonov
сравнил бы Путина. Пошёл бы на повышение. А так случилась "демократия"
+44
-9
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Вообще, он правду сказал, поехавший Нет и в целом израильское правительство(нелюди) устраивает геноцид и бьёт по мирным, а не боевикам Х(которые заслуживают наказания)
Причём который раз по лагерям беженцев и мирным коридорам фигачат, мало им 10к+ убитых
И это отмечает и ООН, и ВОЗ, и Human Rights.

С другой стороны, FA тож верно делает, Английская Федерация, в отличие от немцев, сразу обозначила, что скорбит по любым убитым, и не заняла ни одну из сторон. А тут ее член наносит репутационные риски
+22
-10
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
My Channels To Watch
За правду бьют...
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TaR
Прочитал в начале «Гинер»…)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
а что не так, идет геноцид палестинцев-мирных жителей,все верно сказал,мягко еще, страшные оказались не то,что ненавистники палестинцев,а каратели
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
Ответ King_X
Вообще, он правду сказал, поехавший Нет и в целом израильское правительство(нелюди) устраивает геноцид и бьёт по мирным, а не боевикам Х(которые заслуживают наказания) Причём который раз по лагерям беженцев и мирным коридорам фигачат, мало им 10к+ убитых И это отмечает и ООН, и ВОЗ, и Human Rights. С другой стороны, FA тож верно делает, Английская Федерация, в отличие от немцев, сразу обозначила, что скорбит по любым убитым, и не заняла ни одну из сторон. А тут ее член наносит репутационные риски
ряяя ты не прав, мирные жители виноваты что выбрали Хамас, не покаялись за Хамас, они виноваты даже в том что уходят из Газы по мирному коридору и в них прилетает снаряд от Израиля, а потом «Упс, извините, ошибочка вышла»
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
После отстранения Васим Хак не растерялся и написал «Гитлер гордился бы FA»
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всеволод Бобров
свобода слова как говорится)
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
interested
Естественно бы гордился: он не доходил до ковровых бомбардировок жилых кварталов и больниц.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Уже за правду отстраняют
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andr d
Ответ interested
Естественно бы гордился: он не доходил до ковровых бомбардировок жилых кварталов и больниц.
Жители Сталинграда с тобой бы поспорили
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ King_X
Вообще, он правду сказал, поехавший Нет и в целом израильское правительство(нелюди) устраивает геноцид и бьёт по мирным, а не боевикам Х(которые заслуживают наказания) Причём который раз по лагерям беженцев и мирным коридорам фигачат, мало им 10к+ убитых И это отмечает и ООН, и ВОЗ, и Human Rights. С другой стороны, FA тож верно делает, Английская Федерация, в отличие от немцев, сразу обозначила, что скорбит по любым убитым, и не заняла ни одну из сторон. А тут ее член наносит репутационные риски
ну так и написал бы про геноцид и про мирных палестинцев, а не просто сравнивал бы Нетаньяху с Гитлером. Как то давно Карл III, будучи еще принцем сравнил Путина с Гитлером, на что его в парламенте попросили прикрыть рот или отречься от престола и потом уже такое говорить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ Фарид Харисов
ряяя ты не прав, мирные жители виноваты что выбрали Хамас, не покаялись за Хамас, они виноваты даже в том что уходят из Газы по мирному коридору и в них прилетает снаряд от Израиля, а потом «Упс, извините, ошибочка вышла»
Ну местные лжепацифисты так и отвечают, даа
Еще забыли
1) "они первые начали" (дети и женщины начали, ага, да и про израильские тюрьмы годами эти не знают даж)
2) они голосовали за них!! (младенцы в 2003, ну да, логика 100 из 100)
3) "А кто-то там танцевал в Секторе" (супер аргумент, ппц, да интернет у них, видимо, избирательно работает, толпы евреев, поющие в микрофон "кто погибает пож завалами? У кого нет света? Чьи дети под землей?" они явно не видели
4) а че ещё делать, как бороться? (ну че, тогда мож сразу ядерку, мда)
5) "а почему все не покидают территорию?" (как легко, попросить выселиться всех и эт норм)
6) "боевикам Х даже безразличны мирные" (какое удивление, террористам, оказывается, безразличны мирные, надо же)

И прочую дичь строчат. Они даж действием колхозников из Дагестана оправдывали ковровые бомбардировки, жесть))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andr d
Ответ Валуй
Лол, почему всегда под такими новостями самые заплюсованные комментарии, когда вы уже поймете что идеальной демократии нигде нет, но это не значит что степень свободы везде одинаковая, что за юношеский максимализм)
А где она вообще существует? Демократия это миф
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denis2008able
В чём не прав?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mootoo
Странно
Он же выразил своё мнение
Разве нам не рассказывали что там свобода?
Больше похоже на тоталитаризм
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРТУР АЛИЕВ
В ответ Васим Хак перестал пользоваться дезодорантом Fa
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Васим Хак удалил твит и извинился: "сорри, май аккаунт воз хак"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий