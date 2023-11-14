Член совета FA отстранен на время расследования слов о том, что «Гитлер гордился бы Нетаньяху»
Член совета FA отстранен после упоминания Гитлера в реплике о Нетаньяху.
Ранее Васим Хак написал в твиттере на фоне конфликта на Ближнем Востоке: «Нетаньяху пожертвовал собственным народом, чтобы сохранить власть, в то время как палестинцы пытаются сохранить здравомыслие. Адольф Гитлер гордился бы Биньямином Нетаньяху». Вскоре член совета Футбольной ассоциации Англии удалил твит и извинился за слова о премьер-министре Израиля.
Тем не менее FA начала расследование случившегося и временно отстранила Хака.
«Расследование поведения Васима Хака продолжается, и он отстранен от своих обязанностей в совете до завершения процесса», – сообщили в FA.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Причём который раз по лагерям беженцев и мирным коридорам фигачат, мало им 10к+ убитых
И это отмечает и ООН, и ВОЗ, и Human Rights.
С другой стороны, FA тож верно делает, Английская Федерация, в отличие от немцев, сразу обозначила, что скорбит по любым убитым, и не заняла ни одну из сторон. А тут ее член наносит репутационные риски
Еще забыли
1) "они первые начали" (дети и женщины начали, ага, да и про израильские тюрьмы годами эти не знают даж)
2) они голосовали за них!! (младенцы в 2003, ну да, логика 100 из 100)
3) "А кто-то там танцевал в Секторе" (супер аргумент, ппц, да интернет у них, видимо, избирательно работает, толпы евреев, поющие в микрофон "кто погибает пож завалами? У кого нет света? Чьи дети под землей?" они явно не видели
4) а че ещё делать, как бороться? (ну че, тогда мож сразу ядерку, мда)
5) "а почему все не покидают территорию?" (как легко, попросить выселиться всех и эт норм)
6) "боевикам Х даже безразличны мирные" (какое удивление, террористам, оказывается, безразличны мирные, надо же)
И прочую дичь строчат. Они даж действием колхозников из Дагестана оправдывали ковровые бомбардировки, жесть))
Он же выразил своё мнение
Разве нам не рассказывали что там свобода?
Больше похоже на тоталитаризм