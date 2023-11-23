Стадион «Уэмбли» больше не будут подсвечивать в связи с политическими событиями

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Уэмбли Футбольная ассоциация Англии Политика Футбол

Стадион «Уэмбли» не будут подсвечивать в связи с политическими событиями.

Футбольная ассоциация Англии изменила правила – теперь допускается только подсветка, напрямую связанная с использованием стадиона в качестве спортивного и развлекательного объекта.

Это позволяет ассоциации не заниматься оценкой тех или иных политических событий.

Таким образом, арку «Уэмбли» больше не будут освещать в знак солидарности со странами, пострадавшими от террористических атак и стихийных бедствий. 

Ранее еврейские активисты раскритиковали отказ от подсветки «Уэмбли» в цветах флага Израиля после вторжения в страну группировки ХАМАС.

Отмечается, что запрет коснется и поддержки кампаний по инклюзивности и многообразию.

При этом допускается подсветка в качестве памятного знака после смерти известного национального деятеля – игрока сборной Англии или же правящего монарха. 

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5 комментариев

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Алексей Ненахов
Еврееи даже англичан достали
+6
-3
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T622222
У леваков и так подгорает 🤣
+4
-2
+2
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Alex1104
Ну уж стихийные бедствия можно было и оставить, но лучше уж так.
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