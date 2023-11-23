Стадион «Уэмбли» больше не будут подсвечивать в связи с политическими событиями

Стадион «Уэмбли» не будут подсвечивать в связи с политическими событиями.

ассоциация Англии изменила правила – теперь допускается только подсветка, напрямую связанная с использованием стадиона в качестве спортивного и развлекательного объекта.

Это позволяет ассоциации не заниматься оценкой тех или иных политических событий.

Таким образом, арку « » больше не будут освещать в знак солидарности со странами, пострадавшими от террористических атак и стихийных бедствий.

Ранее еврейские активисты раскритиковали отказ от подсветки «Уэмбли» в цветах флага Израиля после вторжения в страну группировки ХАМАС.

Отмечается, что запрет коснется и поддержки кампаний по инклюзивности и многообразию.

При этом допускается подсветка в качестве памятного знака после смерти известного национального деятеля – игрока сборной Англии или же правящего монарха.

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