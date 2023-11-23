Интерес «Челси» к Хвиче не предметный. Многие топ-клубы, включая «Сити» и «Ньюкасл», знают о таланте грузина
Интерес «Челси» к Хвиче Кварацхелии нельзя назвать предметным.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия интересен «Челси», а «Наполи» оценивает вингера дороже 100 млн евро.
По данным журналиста Бена Джейкобса, за интересом «Челси» не стоит ничего более серьезного.
Многие топ-клубы, включая «Манчестер Сити» и «Ньюкасл», хорошо осведомлены о таланте Хвичи.
«Наполи» не собирается продавать 22-летнего вингера сборной Грузии и форварда Виктора Осимхена в 2024 году, однако уход нигерийца более реален.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Отлично скауты работают, получается. Смогли на футбольных просторах откопать какого-то парня, признанным лучшим игроком прошлого сезона в Италии, браво!
Да у них, судя по всему, потрясающие осведомители.
А слева 4-5 игроков могут сыграть, включая Нкунку.