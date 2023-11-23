Интерес «Челси» к Хвиче не предметный. Многие топ-клубы, включая «Сити» и «Ньюкасл», знают о таланте грузина

Интерес «Челси» к Хвиче Кварацхелии нельзя назвать предметным.

Ранее сообщалось, что интересен « », а « » оценивает вингера дороже 100 млн евро.

По данным журналиста Бена Джейкобса, за интересом « » не стоит ничего более серьезного.

Многие топ-клубы, включая « » и « », хорошо осведомлены о таланте Хвичи.

« » не собирается продавать 22-летнего вингера сборной Грузии и форварда в 2024 году, однако уход нигерийца более реален.

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