Интерес «Челси» к Хвиче не предметный. Многие топ-клубы, включая «Сити» и «Ньюкасл», знают о таланте грузина

Теги Челси Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Футбол

Интерес «Челси» к Хвиче Кварацхелии нельзя назвать предметным.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия интересен «Челси», а «Наполи» оценивает вингера дороже 100 млн евро.

По данным журналиста Бена Джейкобса, за интересом «Челси» не стоит ничего более серьезного.

Многие топ-клубы, включая «Манчестер Сити» и «Ньюкасл», хорошо осведомлены о таланте Хвичи.

«Наполи» не собирается продавать 22-летнего вингера сборной Грузии и форварда Виктора Осимхена в 2024 году, однако уход нигерийца более реален.

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11 комментариев

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LIv93
"Многие топ-клубы, включая «Манчестер Сити» и «Ньюкасл», хорошо осведомлены о таланте Хвичи"

Отлично скауты работают, получается. Смогли на футбольных просторах откопать какого-то парня, признанным лучшим игроком прошлого сезона в Италии, браво!
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Mario14
Думаю список клубов знающих о его таланте более длинный, у других клубов тоже есть доступ к новостям спорта и интернету 😉
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Oleg Olegov
Блин, я думал только Челси и мы с батей знаем о таланте лучшего игрока Серии А. А тут уже и Сити с Ньюкаслом в курсе.
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Антиглор17
Да ты шооо?! Телевизор смотрят что ли?! Вот новость конечно...
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Aleksey Yashin
"Многие топ-клубы, включая «Манчестер Сити» и «Ньюкасл», хорошо осведомлены о таланте Хвичи"

Да у них, судя по всему, потрясающие осведомители.
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Жорег Борщофф
Вот, что значит - работают люди!
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Дмитрий Пузырёв
Ну надо же, в Англии слышали о Кварацхелии! Оказывается, не совсем отсталые эти шейхи. :-)
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Proper Chels
Да не нужен он Челси. С вингерами проблем нет, нужен форвард.
А слева 4-5 игроков могут сыграть, включая Нкунку.
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