«Не удивлюсь, если Хвича окажется в АПЛ в следующем сезоне. Его здесь ценят, «МЮ» в том числе – но вряд ли он обойдется дешево». Журналист Киган о вингере «Наполи»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

В «Манчестер Юнайтед» высоко оценивают Хвичу Кварацхелию.

Об этом рассказал журналист Майк Киган.

– Есть ли какие-нибудь имена, которые действительно бросаются в глаза? Учитывая, что варианты на правом фланге выглядят скудными, наверняка в январе нужно будет усилить эту позицию.

– Не удивлюсь, если вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия окажется в Премьер-лиге в следующем сезоне, хотя он играет на другом фланге. Я знаю, что здесь его ценят, в том числе «Юнайтед», но я не могу представить, что он обойдется дешево, и переход в течение сезона маловероятен.

Что касается января, то переход на правах аренды может стать решением, которое позволит продержаться до конца сезона, – сказал журналист Майк Киган.

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13 комментариев

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Максим Яблонский
Как бы он с игрой, демонстрируемой в последние полгода, обратно в Рубин не залетел.
+7
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VERBLYUD
У парня 0+1 в последних 24 матчах(вместе с товарняками), какой МЮ?)
+4
-1
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red hikkikomori
Ну да, Хвичи только в МЮ не хватало, это даже не Санчо, Кварацхелия только пол сезона выдал, за что его брать?
+4
-2
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Mykytka
Ответ red hikkikomori
Ну да, Хвичи только в МЮ не хватало, это даже не Санчо, Кварацхелия только пол сезона выдал, за что его брать?
За деньги!
+2
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llolishe
Ответ VERBLYUD
У парня 0+1 в последних 24 матчах(вместе с товарняками), какой МЮ?)
Ну в данном случаи то все логично
Вегорста что за стату в МЮшник покупали
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ARIGAMI ARIGAMI
После последних скандалов с вингерами МЮ, ни один вингер туда перейти не захочет.
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Peter Parker
В пару к Санчо?
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Moffo
В МЮ и Челси сейчас вопросов больше чем ответов, Хвичу в Испании было бы интересно посмотреть, хотя и в Наполи он на своем месте
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Артем Русанов
Ужасно вчера играл, очень тяжелый сезон для него будет и цена скорее всего упадет
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Budabuda
боюсь, что Хвича уже закончился
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Kit244098
Если Хвича будет играть так, как сейчас играет, то быстрее в батумском Динамо очутится))
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red hikkikomori
Ответ Mykytka
За деньги!
Остроумно
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