«Не удивлюсь, если Хвича окажется в АПЛ в следующем сезоне. Его здесь ценят, «МЮ» в том числе – но вряд ли он обойдется дешево». Журналист Киган о вингере «Наполи»
В «Манчестер Юнайтед» высоко оценивают Хвичу Кварацхелию.
Об этом рассказал журналист Майк Киган.
– Есть ли какие-нибудь имена, которые действительно бросаются в глаза? Учитывая, что варианты на правом фланге выглядят скудными, наверняка в январе нужно будет усилить эту позицию.
– Не удивлюсь, если вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия окажется в Премьер-лиге в следующем сезоне, хотя он играет на другом фланге. Я знаю, что здесь его ценят, в том числе «Юнайтед», но я не могу представить, что он обойдется дешево, и переход в течение сезона маловероятен.
Что касается января, то переход на правах аренды может стать решением, которое позволит продержаться до конца сезона, – сказал журналист Майк Киган.
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