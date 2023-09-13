«Не удивлюсь, если Хвича окажется в АПЛ в следующем сезоне. Его здесь ценят, «МЮ» в том числе – но вряд ли он обойдется дешево». Журналист Киган о вингере «Наполи»

В «Манчестер Юнайтед» высоко оценивают Хвичу Кварацхелию.

Об этом рассказал журналист Майк Киган.

– Есть ли какие-нибудь имена, которые действительно бросаются в глаза? Учитывая, что варианты на правом фланге выглядят скудными, наверняка в январе нужно будет усилить эту позицию.

– Не удивлюсь, если вингер « » окажется в Премьер-лиге в следующем сезоне, хотя он играет на другом фланге. Я знаю, что здесь его ценят, в том числе « », но я не могу представить, что он обойдется дешево, и переход в течение сезона маловероятен.

Что касается января, то переход на правах аренды может стать решением, которое позволит продержаться до конца сезона, – сказал журналист Майк Киган.

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