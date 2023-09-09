«Барселона» хочет купить Хвичу в 2024-м. «Наполи» не продаст его дешевле 100 млн евро (El Nacional)

Теги ПСЖ Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Хвича Кварацхелия деньги Футбол

«Барселона» заинтересована в приобретении Хвичи Кварацхелии.

Как сообщает El Nacional, каталонцы хотят подписать вингера «Наполи» летом 2024 года. Руководство считает, что уже разобралось с большей частью финансовых проблем, и надеется, что к концу сезона средства на трансфер игрока появятся.

В ближайшие месяцы «блауграна» будет пристально следить за выступлениями грузинского футболиста. В «Барселоне» полагают, что он способен стать одним из лучших в мире.

При этом «Наполи» не собирается продавать Кварацхелию дешевле 100 млн евро.

Утверждается, что интерес к 22-летнему вингеру летом также проявляли «Ливерпуль», «Ньюкасл», «ПСЖ» и «Реал».

Хвича провел 34 матча в прошлом чемпионате Италии, забив 12 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев

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Roman
После этого сезона Наполи Хвичу и за 30 никому не впарит
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+26
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13ыйРычагЛапорты
Как раз распродадут весь газон и купят.
+17
-3
+14
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Bazilic
Бред полный. Барса скорее бесплатно возьмет Нико Уильямса через год
+7
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sasha333
какие 100, лучше уж за Бернарду отдать 60
+8
-1
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sasha333
Ответ Имран Шегебаев
гвардиола запретил трансфер
у него по новому контракту 60 лямов отступные. так что если он захочет сам то можно взять
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Зелёный гопник
Зачем им грузин уровня Рубина ?
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Это он после 7:1 им так понравился?
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a2wai
У Барселоны не хватит денег на Хвичу, Де Лаурентис не дурак и в кредит продавать не будет.

Так что скорее всего он уедет в АПЛ.
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Зелёный гопник
Ответ Roman
После этого сезона Наполи Хвичу и за 30 никому не впарит
Роман, полностью с Вами согласен 👍🏻
+2
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GuruFutbola
Грузинский неликвид пусть идет в мчк под винисуса)
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Имран Шегебаев
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Это он после 7:1 им так понравился?
он не обязан тащить команду в соло
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Имран Шегебаев
Ответ Bazilic
Хахахахахахаххахахах Ладно еще Торрес, но менять основного игрока сборной Бразилии, который невероятно полезен и стабилен на игрока одного сезона?)
не известно что будет с хвичей, может и до 150 млн стрельнуть
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Bazilic
Ответ Имран Шегебаев
можно попробовать обмен на торреса или рафинью с доплатой
Хахахахахахаххахахах
Ладно еще Торрес, но менять основного игрока сборной Бразилии, который невероятно полезен и стабилен на игрока одного сезона?)
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Имран Шегебаев
Ответ sasha333
какие 100, лучше уж за Бернарду отдать 60
гвардиола запретил трансфер
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Имран Шегебаев
Ответ Зелёный гопник
За игрока которого требуют 100 млн. евро - обязан !
1 против 11
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Зелёный гопник
Ответ Имран Шегебаев
он не обязан тащить команду в соло
За игрока которого требуют 100 млн. евро - обязан !
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Aleksandr1401
Ответ Зелёный гопник
Зачем им грузин уровня Рубина ?
тем более за 100...
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Ислам Исламов
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Как раз распродадут весь газон и купят.
Как Реал год назад ?
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Flow market Victor Mercedes
На дворе 2028 год, Хвича Кварадония бросает вызов АПЛ и перебирается в Челси за 20млн...
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Bazilic
Через год нужно Нико бесплатно забирать
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Гамарджоба Генацвале
Мбаппе уже купили,на очереди Хвича.
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