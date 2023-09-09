«Барселона» хочет купить Хвичу в 2024-м. «Наполи» не продаст его дешевле 100 млн евро (El Nacional)
«Барселона» заинтересована в приобретении Хвичи Кварацхелии.
Как сообщает El Nacional, каталонцы хотят подписать вингера «Наполи» летом 2024 года. Руководство считает, что уже разобралось с большей частью финансовых проблем, и надеется, что к концу сезона средства на трансфер игрока появятся.
В ближайшие месяцы «блауграна» будет пристально следить за выступлениями грузинского футболиста. В «Барселоне» полагают, что он способен стать одним из лучших в мире.
При этом «Наполи» не собирается продавать Кварацхелию дешевле 100 млн евро.
Утверждается, что интерес к 22-летнему вингеру летом также проявляли «Ливерпуль», «Ньюкасл», «ПСЖ» и «Реал».
Хвича провел 34 матча в прошлом чемпионате Италии, забив 12 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Так что скорее всего он уедет в АПЛ.
Ладно еще Торрес, но менять основного игрока сборной Бразилии, который невероятно полезен и стабилен на игрока одного сезона?)