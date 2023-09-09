«Барселона» хочет купить Хвичу в 2024-м. «Наполи» не продаст его дешевле 100 млн евро (El Nacional)

«Барселона» заинтересована в приобретении Хвичи Кварацхелии.

Как сообщает El Nacional, каталонцы хотят подписать вингера « » летом 2024 года. Руководство считает, что уже разобралось с большей частью финансовых проблем, и надеется, что к концу сезона средства на трансфер игрока появятся.

В ближайшие месяцы «блауграна» будет пристально следить за выступлениями грузинского футболиста. В «Барселоне» полагают, что он способен стать одним из лучших в мире.

При этом «Наполи» не собирается продавать Кварацхелию дешевле 100 млн евро.

Утверждается, что интерес к 22-летнему вингеру летом также проявляли « », « », « » и « ».

Хвича провел 34 матча в прошлом чемпионате Италии, забив 12 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS