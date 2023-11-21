«Бавария» следит за Хвичей, но переговоров с вингером или «Наполи» пока нет

Теги Бавария бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

«Бавария» действительно рассматривает возможность подписания Хвичи Кварацхелии.

Sky Sport Deutschland удалось найти подтверждение словам главного тренера сборной Грузии Вилли Саньоля, утверждавшего, что мюнхенцы следят на вингером.

При этом на данный момент чемпионы Германии не предпринимают конкретных действий для подписания футболиста и не ведут переговоров ни с «Наполи», ни с 22-летним игроком.

Кварацхелия в текущем сезоне забил 3 гола за 11 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Причёска Бэйла
Если Сане уйдёт в Сити, то неплохой вариант.
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Bayern Munich Mia San Mia
Мало ли за кем следит Бавария. Зимой Баварии нужно укреплять защиту и опорную зону, левый вингер не нужен, там Сане крепко стоит. А до лета смысла нет что-то обсуждать
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С утра пораньше
Мог бы заменить Салаха в Ливерпуле, чисто Клопповский игрок, правда фланг другой
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KMR
Вместо Сане? Ну такое себе
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ЕгориЙ
Есть ощущение, что ему Испания больше подходит.
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coimbra
Ответ KMR
Вместо Сане? Ну такое себе
как думаешь , Сане стал бы лучшим игроком сезона Серии А ?
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KMR
Ответ coimbra
как думаешь , Сане стал бы лучшим игроком сезона Серии А ?
В какой команде?
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coimbra
Ответ KMR
В какой команде?
в Наполи, в той, в которой Хвича стал лучшим игроком сезона Серии А… ты же его сравниваешь с Сане в Баварии, и не видишь его равным ему…
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coimbra
Ответ KMR
В том наполи вполне. В нынешнем вряд ли. Может в следующем году Вальтер наладит игру
демагог ты… перечислить тебе знаменитых игроков Наполи которые никогда не были лучшими игроками сезона Серии А? Ни один игрок Наполи, включая Марадону, никогда не был…
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Назар Игорь
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Мало ли за кем следит Бавария. Зимой Баварии нужно укреплять защиту и опорную зону, левый вингер не нужен, там Сане крепко стоит. А до лета смысла нет что-то обсуждать
Сане правый вингер.
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