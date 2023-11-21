«Бавария» следит за Хвичей, но переговоров с вингером или «Наполи» пока нет

«Бавария» действительно рассматривает возможность подписания Хвичи Кварацхелии.

Sky Sport Deutschland удалось найти подтверждение словам главного тренера сборной Грузии Вилли Саньоля, утверждавшего, что мюнхенцы следят на вингером.

При этом на данный момент чемпионы Германии не предпринимают конкретных действий для подписания футболиста и не ведут переговоров ни с « », ни с 22-летним игроком.

в текущем сезоне забил 3 гола за 11 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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