«Атлетик» чаще всех в топ-5 лиг задействует воспитанников в этом сезоне, «Реал» – 4-й, «Барса» – 9-я, «МЮ» – 18-й, «Бавария» – 22-я, «ПСЖ» – 47-й

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«Реал» чаще «Барселоны» использует своих воспитанников в этом сезоне.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал исследование по итогам первой трети сезона-2023/24. Ключевой показатель – сколько минут в процентном соотношении провели на поле воспитанники клуба.

Первое место в рейтинге занимает «Атлетик», 14 воспитанников которого сыграли 68,9% времени. В тройку также входят «Лион» (9 воспитанников; 45,6%) и «Реал Сосьедад» (12; 45,4%).

«Реал Мадрид» занимает 4-е место, 8 его воспитанников за 13 матчей в Ла Лиге провели на поле 36,3% времени.

Далее расположились «Фрайбург» (9; 34,5%), «Осасуна» (7; 33,3%), «Валенсия» (11; 31,3%), «Ренн» (6; 30,6%), «Барселона» (8; 29,1%) и «Лас-Пальмас» (7; 29%).

14-е место занял «Арсенал» (5; 22,1%), 17-е – «Атлетико» (5; 21,3%), 18-е – «Манчестер Юнайтед» (5; 20,4%), 19-е – «Челси» (4; 19,8%), 22-е – «Бавария» (5; 16,9%), 31-е – «Ювентус» (5; 11,4%), 35-е – «Ливерпуль» (4; 10,1%), 37-е – «Манчестер Сити» (5; 9,7%), 45-е – «Милан» (3; 7,8%), 47-е – «ПСЖ» (1; 7,6%), 51-е – «Интер» (1; 6,5%), 62-е – «Боруссия» Дортмунд (3; 3,4%), 69-е – «Тоттенхэм» (1; 1,5%).

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20 комментариев

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Hitgoe Himgob
Бильбао хоть когда то проигрывал кому то?
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Владимир Самсонов
Ответ ALMANAC
ПСЖ и воспитанники это антонимы
ПСЖ просто не ценит тех, кого воспитал.
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Hitgoe Himgob
Ответ Максим Черкашин
Интересовал вопрос. Вот ты тренер Атлетика Бильбао, тебе ставят задачу условно еврокубки. Но ты команду усилить не можешь и при этом отвечаешь за результат. И в случае чего тебя в отставку и отправят. Как такой клуб тренировать? Где буквально возможности ограничены поколением выпускников академии.:)))))))
Бьелса и Вальверде великолепно тренировали, академия то огонь. А так за последние 4 года 2 финала, 2 полуфинала Кубка и два финала Суперкубка. В Испании с конца 90х только за Бильбао, отличный и самобытный клуб, у них всегда цель Еврокубки. Когда не получается - ничего страшного, стадион на каждой игре битком, атрибутика разлетается, я думаю там приходящие тренеры понимают как и на что они подписываются
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Mario14
Просто Саутгемптон вылетел из топ лиги...
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Максим Черкашин
Интересовал вопрос. Вот ты тренер Атлетика Бильбао, тебе ставят задачу условно еврокубки. Но ты команду усилить не можешь и при этом отвечаешь за результат. И в случае чего тебя в отставку и отправят. Как такой клуб тренировать? Где буквально возможности ограничены поколением выпускников академии.:)))))))
0
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JENNINGS
Передаю привет болельщикам «Барселоны», которые писали, где воспитанники «Реала» )))
А где ваши воспитанники?
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Гномович!
Даже тут Барса ниже Реала, классика.
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Дмитрий Пузырёв
Вот кто оказывается главный мешок европейского футбола — «Тоттенхэм»! :-)
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Vitto
Ответ ALMANAC
ПСЖ и воспитанники это антонимы
Пораздавали своих воспитанников...
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QWertY
Ответ alireal
Сам придумал и сам повотряешь. Не похоже на поведение здорового человека.
Что придумал? За Винисиуса и Родриго заплатили 90 млн? Да. Они считаются воспитанниками? Да.
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