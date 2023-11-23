«Атлетик» чаще всех в топ-5 лиг задействует воспитанников в этом сезоне, «Реал» – 4-й, «Барса» – 9-я, «МЮ» – 18-й, «Бавария» – 22-я, «ПСЖ» – 47-й

«Реал» чаще «Барселоны» использует своих воспитанников в этом сезоне.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал исследование по итогам первой трети сезона-2023/24. Ключевой показатель – сколько минут в процентном соотношении провели на поле воспитанники клуба.

Первое место в рейтинге занимает « », 14 воспитанников которого сыграли 68,9% времени. В тройку также входят « » (9 воспитанников; 45,6%) и « » (12; 45,4%).

« » занимает 4-е место, 8 его воспитанников за 13 матчей в провели на поле 36,3% времени.

Далее расположились « » (9; 34,5%), « » (7; 33,3%), « » (11; 31,3%), « » (6; 30,6%), « » (8; 29,1%) и « » (7; 29%).

14-е место занял « » (5; 22,1%), 17-е – «Атлетико» (5; 21,3%), 18-е – « » (5; 20,4%), 19-е – « » (4; 19,8%), 22-е – « » (5; 16,9%), 31-е – «Ювентус» (5; 11,4%), 35-е – «Ливерпуль» (4; 10,1%), 37-е – «Манчестер Сити» (5; 9,7%), 45-е – «Милан» (3; 7,8%), 47-е – «ПСЖ» (1; 7,6%), 51-е – «Интер» (1; 6,5%), 62-е – «Боруссия» Дортмунд (3; 3,4%), 69-е – «Тоттенхэм» (1; 1,5%).

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