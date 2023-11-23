«Атлетик» чаще всех в топ-5 лиг задействует воспитанников в этом сезоне, «Реал» – 4-й, «Барса» – 9-я, «МЮ» – 18-й, «Бавария» – 22-я, «ПСЖ» – 47-й
«Реал» чаще «Барселоны» использует своих воспитанников в этом сезоне.
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал исследование по итогам первой трети сезона-2023/24. Ключевой показатель – сколько минут в процентном соотношении провели на поле воспитанники клуба.
Первое место в рейтинге занимает «Атлетик», 14 воспитанников которого сыграли 68,9% времени. В тройку также входят «Лион» (9 воспитанников; 45,6%) и «Реал Сосьедад» (12; 45,4%).
«Реал Мадрид» занимает 4-е место, 8 его воспитанников за 13 матчей в Ла Лиге провели на поле 36,3% времени.
Далее расположились «Фрайбург» (9; 34,5%), «Осасуна» (7; 33,3%), «Валенсия» (11; 31,3%), «Ренн» (6; 30,6%), «Барселона» (8; 29,1%) и «Лас-Пальмас» (7; 29%).
14-е место занял «Арсенал» (5; 22,1%), 17-е – «Атлетико» (5; 21,3%), 18-е – «Манчестер Юнайтед» (5; 20,4%), 19-е – «Челси» (4; 19,8%), 22-е – «Бавария» (5; 16,9%), 31-е – «Ювентус» (5; 11,4%), 35-е – «Ливерпуль» (4; 10,1%), 37-е – «Манчестер Сити» (5; 9,7%), 45-е – «Милан» (3; 7,8%), 47-е – «ПСЖ» (1; 7,6%), 51-е – «Интер» (1; 6,5%), 62-е – «Боруссия» Дортмунд (3; 3,4%), 69-е – «Тоттенхэм» (1; 1,5%).
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А где ваши воспитанники?