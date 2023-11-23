Каррагер считает, что «Ливерпуль» не обыграет «Ман Сити»: «В лучшем случае – ничья. Думаю, как Трент будет играть против Доку»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк Эндрю Робертсон Трент Александер-Арнолд Жереми Доку Футбол

Джейми Каррагер не верит в победу «Ливерпуля» над «Ман Сити» в гостях.

«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в рамках 13-го тура АПЛ 25 ноября, начало – в 15:30 по московскому времени.

«Будет тяжело. Лучшее, что может получить «Ливерпуль», – это ничья. Статистика «Ливерпуля» на стадионе «Сити» плоха.

У «Ливерпуля» лучший вратарь мира, и он им определенно пригодится там. Показатели «Ливерпуля» в обороне в этом сезоне довольно хороши, и Вирджил ван Дейк не так уж далек от своей лучшей формы.

Но есть бреши – потеря Робертсона. Трент вернется из полузащиты на фланг обороны. Я думаю о том, как он будет играть против Доку.

Кроме того, у «Ливерпуля» до сих пор нет опорника топ-класса, так что будет сложно. Лучшее, что они получат, – это ничья», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Каррагер в интервью Sky Bet.

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20 комментариев

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SCHOKKKK
Надеюсь на огненный матч и чтоб Сити вышел на поле без ручного судьи, как это было в прошлом туре, когда они со Стэмфорда еле ноги унесли
+14
-3
+11
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Thomas Thomas
Каррагер понимает что это изначально неравные условия
Большинсто игроков Ливерпуля отыграли каждый матч сборной и будут уставшими+перелеты
В Сити ситуация другая-максимум 3-4 игрока отпахали каждый матч в сборной
+5
-3
+2
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Dmitriy43
Был бы рыжий у сити выиграли бы ,а так шансы поменьше
+3
-2
+1
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Кино Музыка
Шансы есть.
+1
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Эксперимент
Ответ Thomas Thomas
Каррагер понимает что это изначально неравные условия Большинсто игроков Ливерпуля отыграли каждый матч сборной и будут уставшими+перелеты В Сити ситуация другая-максимум 3-4 игрока отпахали каждый матч в сборной
Уокер, Диаш, Аканджи, Гвардиол, Фоден, Родри, Льюис, Грилиш, Доку, Бернарду, Альварес
Можно теперь список Ливерпуля?
+2
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marcus_flint
Джеймс этого Доку съел и не заметил, думаю, Трент не хуже справится
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Ответ Roman
Сити в 2023 году выиграл абсолютно ВСЕ домашние матчи. В каждом из турниров. Ни одного поражения и ни одной ничьи. Ждем уверенную победу над Ливерпулем и продолжение фантастической серии
Атлетико ,Арсенал
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Proper Chels
Ответ SCHOKKKK
Надеюсь на огненный матч и чтоб Сити вышел на поле без ручного судьи, как это было в прошлом туре, когда они со Стэмфорда еле ноги унесли
И Сити, и Арсенал и Ливерпуль еле ноги унесли со Стэмфорда только потому, что Челси пока не хватает командного класса закрывать такие матчи.
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Live_Kost
Ответ Thomas Thomas
Каррагер понимает что это изначально неравные условия Большинсто игроков Ливерпуля отыграли каждый матч сборной и будут уставшими+перелеты В Сити ситуация другая-максимум 3-4 игрока отпахали каждый матч в сборной
Да и без этого, всегда тяжело играть на Этихаде
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