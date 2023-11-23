Каррагер считает, что «Ливерпуль» не обыграет «Ман Сити»: «В лучшем случае – ничья. Думаю, как Трент будет играть против Доку»

Джейми Каррагер не верит в победу «Ливерпуля» над «Ман Сити» в гостях.

« » примет «Ливерпуль» в рамках 13-го тура 25 ноября, начало – в 15:30 по московскому времени.

«Будет тяжело. Лучшее, что может получить « », – это ничья. Статистика «Ливерпуля» на стадионе «Сити» плоха.

У «Ливерпуля» лучший вратарь мира, и он им определенно пригодится там. Показатели «Ливерпуля» в обороне в этом сезоне довольно хороши, и не так уж далек от своей лучшей формы.

Но есть бреши – потеря . Трент вернется из полузащиты на фланг обороны. Я думаю о том, как он будет играть против Доку.

Кроме того, у «Ливерпуля» до сих пор нет опорника топ-класса, так что будет сложно. Лучшее, что они получат, – это ничья», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Каррагер в интервью Sky Bet.

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