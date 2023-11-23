«Милану» интересны Дэвид, Гирасси, Кивер из «Арсенала» и Бадьяшиль из «Челси». Клуб хочет подписать 4 игроков в январе

Теги Штутгарт Лилль Милан Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Бетис лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Дженоа Монпелье Реджана Серу Гирасси Бенуа Бадьяшиль Хуан Миранда Якуб Кивер Джонатан Дэвид Константинос Кульеракис Акор Адамс Футбол

Названы 4 кандидата на усиление состава «Милана» в январе.

По данным La Gazzetta dello Sport, миланский клуб в зимнее трансферное окно хочет укрепить четыре позиции, центральный защитник и нападающий – приоритетные цели.

Наиболее вероятные варианты в атаку – Джонатан ДэвидЛилль»), Серу ГирассиШтутгарт») и Акор АдамсМонпелье»). Дэвида оценивают в 40 млн евро. Возможен вариант с арендой или покупкой при снижении стоимости. В контракте Гирасси прописаны отступные 17 млн, но трансфер более реален летом.

Также «россонери» близки к тому, чтобы выиграть борьбу за 17-летнего Матию Поповича из «Партизана».

Центр обороны «Милан» хотел бы усилить, арендовав Якуба Кивера у «Арсенала». Однако есть сомнения в том, что лондонцы согласятся на аренду после того, как заплатили 25 млн евро за поляка «Специи». Те же сомнения есть в возможности подписания Бенуа Бадьяшиля из «Челси».

Итальянской команде также нравятся Константинос Кульеракис (ПАОК) и Алессандро Маркандалли («Реджана», принадлежит «Дженоа»).

«Милану» давно нравится 17-летний хавбек «Шальке» Ассан Уэдраого, но конкуренция в борьбе за него очень высока.

Возможен трансфер левого защитника Хуана Миранды, контракт которого с «Бетисом» рассчитан до июня. 

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Салауат Нуралиев
Губа не Зарема у Милана)
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Будет не очень удивительно, если никто в итоге не доберется до Милана.

Хотя мыслят они интересно.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
"В контракте Гирасси прописаны отступные 17 млн"

За такую цену за ним может очередь выстроиться, конечно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristiano Ronaldo
Форвард нужен хороший, а то Жиру уже не тянет две игры в неделю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kranmeister
Но тих был наш бивак открытый: Кто Кивер чистил весь избитый, Кто штык точил, ворча сердито, Кусая длинный ус
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Proper Chels
Бальяшиль? Ну миллионов 80 и он ваш.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сити 7
Милану в первую очередь нужно подписать Дэвида и Миранду и ещё одного цз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Дэвид в этом сезоне не блещет, а остальные нападающие - это кот в мешке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lyosha1786
Дэвида уже давно ведут, но никак не могут по нему договориться. Мне кажется, что Гирасси более реальный вариант.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
внушительный список. ЦН и ЦЗ прям 100% нужны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий