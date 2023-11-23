«Милану» интересны Дэвид, Гирасси, Кивер из «Арсенала» и Бадьяшиль из «Челси». Клуб хочет подписать 4 игроков в январе

Названы 4 кандидата на усиление состава «Милана» в январе.

По данным La Gazzetta dello Sport, миланский клуб в зимнее трансферное окно хочет укрепить четыре позиции, центральный защитник и нападающий – приоритетные цели.

Наиболее вероятные варианты в атаку – (« »), (« ») и (« »). Дэвида оценивают в 40 млн евро. Возможен вариант с арендой или покупкой при снижении стоимости. В контракте Гирасси прописаны отступные 17 млн, но трансфер более реален летом.

Также «россонери» близки к тому, чтобы выиграть борьбу за 17-летнего Матию Поповича из «Партизана».

Центр обороны « » хотел бы усилить, арендовав у « ». Однако есть сомнения в том, что лондонцы согласятся на аренду после того, как заплатили 25 млн евро за поляка «Специи». Те же сомнения есть в возможности подписания из « ».

Итальянской команде также нравятся Константинос Кульеракис ( ) и Алессандро Маркандалли (« », принадлежит « »).

« » давно нравится 17-летний хавбек «Шальке» Ассан Уэдраого, но конкуренция в борьбе за него очень высока.

Возможен трансфер левого защитника Хуана Миранды, контракт которого с «Бетисом» рассчитан до июня.

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