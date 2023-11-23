«Милану» интересны Дэвид, Гирасси, Кивер из «Арсенала» и Бадьяшиль из «Челси». Клуб хочет подписать 4 игроков в январе
Названы 4 кандидата на усиление состава «Милана» в январе.
По данным La Gazzetta dello Sport, миланский клуб в зимнее трансферное окно хочет укрепить четыре позиции, центральный защитник и нападающий – приоритетные цели.
Наиболее вероятные варианты в атаку – Джонатан Дэвид («Лилль»), Серу Гирасси («Штутгарт») и Акор Адамс («Монпелье»). Дэвида оценивают в 40 млн евро. Возможен вариант с арендой или покупкой при снижении стоимости. В контракте Гирасси прописаны отступные 17 млн, но трансфер более реален летом.
Также «россонери» близки к тому, чтобы выиграть борьбу за 17-летнего Матию Поповича из «Партизана».
Центр обороны «Милан» хотел бы усилить, арендовав Якуба Кивера у «Арсенала». Однако есть сомнения в том, что лондонцы согласятся на аренду после того, как заплатили 25 млн евро за поляка «Специи». Те же сомнения есть в возможности подписания Бенуа Бадьяшиля из «Челси».
Итальянской команде также нравятся Константинос Кульеракис (ПАОК) и Алессандро Маркандалли («Реджана», принадлежит «Дженоа»).
«Милану» давно нравится 17-летний хавбек «Шальке» Ассан Уэдраого, но конкуренция в борьбе за него очень высока.
Возможен трансфер левого защитника Хуана Миранды, контракт которого с «Бетисом» рассчитан до июня.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Хотя мыслят они интересно.
За такую цену за ним может очередь выстроиться, конечно