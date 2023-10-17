«Бавария», «Ливерпуль» и «Милан» интересуются 17-летним хавбеком «Шальке» Уэдраого. Его отступные – 20 млн евро
Топ-клубы Европы следят за 17-летним игроком «Шальке».
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, интерес к полузащитнику Ассану Уэдраого проявляют «Ливерпуль», «Эвертон» и «Брайтон». Наиболее активно над его трансфером работает «Милан» – представители «россонери» планируют встретиться с руководством немецкого клуба на этой неделе.
Сумма отступных, указанная в контракте игрока, составляет 20 миллионов евро. Этот пункт можно будет активировать следующим летом.
Также интерес к хавбеку проявляет «Бавария». Считается, что мюнхенцы могут купить его за 12-15 миллионов евро. Над возможной сделкой работает спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд.
Сам футболист еще не принял решение относительно своего будущего. Он хочет получать регулярную игровую практику в новом клубе.
В текущем сезоне Второй Бундеслиги Уэдраого провел 9 матчей и забил 1 гол.
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