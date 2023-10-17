«Бавария», «Ливерпуль» и «Милан» интересуются 17-летним хавбеком «Шальке» Уэдраого. Его отступные – 20 млн евро

Теги Бавария Шальке Милан Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Д2 Германия Брайтон Футбол

Топ-клубы Европы следят за 17-летним игроком «Шальке».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, интерес к полузащитнику Ассану Уэдраого проявляют «Ливерпуль», «Эвертон» и «Брайтон». Наиболее активно над его трансфером работает «Милан» – представители «россонери» планируют встретиться с руководством немецкого клуба на этой неделе. 

Сумма отступных, указанная в контракте игрока, составляет 20 миллионов евро. Этот пункт можно будет активировать следующим летом. 

Также интерес к хавбеку проявляет «Бавария». Считается, что мюнхенцы могут купить его за 12-15 миллионов евро. Над возможной сделкой работает спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд. 

Сам футболист еще не принял решение относительно своего будущего. Он хочет получать регулярную игровую практику в новом клубе. 

В текущем сезоне Второй Бундеслиги Уэдраого провел 9 матчей и забил 1 гол. 

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7 комментариев

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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Бавария 100% заберёт.
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Cristiano Ronaldo
Милан крутого Тчшау вытянул из Шальке, так что можем подписать и этого таланта.
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Давид Agabekyan
Ответ SaH4r.
талант из Бундеслиги, звучит как будущий игрок Баварии
Шальке из второй Бундеслиги
+2
0
+2
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Сергей Лимонников
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Бавария 100% заберёт.
бесплатно
0
0
0
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SaH4r.
Ответ Cristiano Ronaldo
Милан крутого Тчшау вытянул из Шальке, так что можем подписать и этого таланта.
талант из Бундеслиги, звучит как будущий игрок Баварии
+2
-2
0
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