«Бавария», «Ливерпуль» и «Милан» интересуются 17-летним хавбеком «Шальке» Уэдраого. Его отступные – 20 млн евро

Топ-клубы Европы следят за 17-летним игроком «Шальке».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, интерес к полузащитнику Ассану Уэдраого проявляют « », « » и « ». Наиболее активно над его трансфером работает « » – представители «россонери» планируют встретиться с руководством немецкого клуба на этой неделе.

Сумма отступных, указанная в контракте игрока, составляет 20 миллионов евро. Этот пункт можно будет активировать следующим летом.

Также интерес к хавбеку проявляет « ». Считается, что мюнхенцы могут купить его за 12-15 миллионов евро. Над возможной сделкой работает спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд.

Сам футболист еще не принял решение относительно своего будущего. Он хочет получать регулярную игровую практику в новом клубе.

В текущем сезоне Второй Бундеслиги Уэдраого провел 9 матчей и забил 1 гол.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию