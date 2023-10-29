«Милан» близок к 5-летнему контракту с Мирандой. Соглашение защитника с «Бетисом» – до лета 2024-го, трансфер возможен и зимой

Теги Милан Бетис серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Хуан Миранда Футбол

«Милан» близок к согласованию 5-летнего контракта с Хуаном Мирандой.

«Россонери» рассматривают возможность сделать предложение по левому защитнику «Бетиса» зимой.

Если сделка не состоится, то по окончании сезона 23-летний испанец сможет перейти в «Милан» свободным агентом.

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12 комментариев

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fc_champion
По заголовку кажется, что это 39-летний Миранда, который пылил за Атлетико и Интер. Как раз в стиле Милана периодически тащить сорокалетних дядек
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Maricone
Ответ Очки Дани Алвеса
Как вот они хотят на что-то претендовать, подписывая всяких полусбитых Миранд? Совсем, что ли, денег нет у клуба?
23 года и полусбитый? что?..
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+11
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zzzeeerrrooo
Ответ Maricone
23 года и полусбитый? что?..
Ещё тот привозила
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Maricone
Ответ zzzeeerrrooo
Ещё тот привозила
смоллинг а МЮ тоже был так себе, а в Роме в возрасте явно после 23 - уже иначе. так что про летчика - бред
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-Madrid_Guy-
Ответ red hikkikomori
Что-то "Миринды" выпить захотелось) Никто не знает, продается ли она ещё в РФ?
Колу, Пепси, Спрайт и Фанту найти вполне себе легко.
А вот Маунтин Дью и Миранду больше не видел
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-Madrid_Guy-
Ответ red hikkikomori
Я вот тоже видел колу, фанту и спрайт с этикеткой из Ирана) а остальное не видел) Спасибо за информацию)
Пожалуйста😌
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corazón blanco
Ответ fc_champion
По заголовку кажется, что это 39-летний Миранда, который пылил за Атлетико и Интер. Как раз в стиле Милана периодически тащить сорокалетних дядек
Может и притащили бы, если бы он не закончил карьеру в прошлом году)
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Анатолий Асташин
Ответ fc_champion
По заголовку кажется, что это 39-летний Миранда, который пылил за Атлетико и Интер. Как раз в стиле Милана периодически тащить сорокалетних дядек
Про него же и подумал
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