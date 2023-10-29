«Милан» близок к 5-летнему контракту с Мирандой. Соглашение защитника с «Бетисом» – до лета 2024-го, трансфер возможен и зимой

«Милан» близок к согласованию 5-летнего контракта с Хуаном Мирандой.

«Россонери» рассматривают возможность сделать предложение по левому защитнику « » зимой.

Если сделка не состоится, то по окончании сезона 23-летний испанец сможет перейти в « » свободным агентом.

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