«Милан» близок к 5-летнему контракту с Мирандой. Соглашение защитника с «Бетисом» – до лета 2024-го, трансфер возможен и зимой
«Милан» близок к согласованию 5-летнего контракта с Хуаном Мирандой.
«Россонери» рассматривают возможность сделать предложение по левому защитнику «Бетиса» зимой.
Если сделка не состоится, то по окончании сезона 23-летний испанец сможет перейти в «Милан» свободным агентом.
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А вот Маунтин Дью и Миранду больше не видел